Tito Horford ofrecerá histórica clínica de baloncesto en Tamboril

En un ambiente que conjugó el compromiso social con la pasión por el deporte, CDN Deportes presentó formalmente la iniciativa "Clínicas de Baloncesto con Tito Horford", un proyecto que busca transformar la vida de más de 160 jóvenes de Santiago y comunidades aledañas a través de la formación técnica y de valores.

El lanzamiento, realizado en el prestigioso Restaurante Saga, reunió a personalidades del ámbito deportivo, empresarial y académico para dar inicio oficial a este esfuerzo conjunto entre el canal especializado de los dominicanos y el histórico primer dominicano en la NBA, Tito Horford.

Durante el acto, Frank Camilo, director de CDN Deportes, resaltó que esta iniciativa reafirma la

misión del medio de comunicación de ser un agente de cambio.

"Nuestra meta es impactar positivamente el tejido social. Con Tito en la cancha, no solo estamos enseñando a encestar, estamos formando a los líderes del mañana", puntualizó Camilo.

De su lado, Horford expresó su entusiasmo por regresar a sus raíces para devolver al país parte de lo que el baloncesto le ha brindado.

"La disciplina y el respeto son tan importantes como el talento. Trabajaremos para que estos jóvenes entiendan que sus sueños no tienen límites", afirmó el ex-NBA.

La ejecución técnica y comunitaria estará a cargo de GO Ministries, representada por Kyle Bradley, quien destacó el compromiso de su organización con la formación integral y el acompañamiento de la juventud en la zona norte, enfatizando que el deporte es la herramienta principal para construir un futuro sólido y con propósito para los jóvenes de Tamboril y Santiago.