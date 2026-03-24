Los Gigantes inician los entrenamientos para la temporada de la LNB

Los Gigantes de San Francisco iniciaron la mañana de este martes sus entrenamientos con miras a su participación en la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), que comenzará el próximo 14 de abril.

Las prácticas dieron in icio en el techado Mario Ortega, donde se dio cita una nutrida representación de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo del conjunto.

La bienvenida estuvo a cargo de Junior Matrillé, quien aprovechó la ocasión para presentar al nuevo director general de la franquicia, Rafael Almánzar, así como al equipo de operaciones encabezado por el gerente Aneudy Rivera.

De igual manera, fue presentado el cuerpo técnico liderado por el experimentado dirigente Víctor Peña, quien estará acompañado por sus asistentes José Santos Ceballos, Edgar Lugo y Danilo Jerez.

Durante la jornada, el director general Rafael Almanzar expresó su satisfacción por la presencia de los jugadores y del cuerpo técnico en este primer día de entrenamientos, al tiempo que exhortó a todos a mantener el compromiso y la entrega por la franquicia durante toda la temporada.

De su lado, el gerente de operaciones Aneudy Rivera agradeció a cada uno de los jugadores por su asistencia desde el primer día, destacando que el enfoque principal será trabajar fuerte con el objetivo claro de conquistar el campeonato.

El primer día de entrenamientos contó con la presencia de jugadores como Miguel Miranda, Franky Batista, Jeffrey Abreu, Raphy Delvi Polanco, Ramón Daniel Axel, Hanlet Ruiz y Johan Guzmán.

También dijeron presente los jóvenes francomacorisanos Claudy Ortega, Andriw Herrera, Luis Vásquez, Junior Muñoz, Dolfy Arias y Néstor Rodríguez, además del nativo de Cotuí Jeremy Díaz.

Las prácticas continuarán este miércoles a las 10:00 de la mañana en el mismo escenario.

Los Gigantes de San Francisco continúan así su preparación de cara a la venidera campaña, con el objetivo de conformar un equipo competitivo desde el inicio de la temporada.