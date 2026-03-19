LeBron iguala a Parish al participar en su partido número 1611 de serie regular de la NBA

El Rey ha empatado con El Jefe.

LeBron James fue titular con Los Angeles Lakers contra Miami Heat el jueves por la noche, disputando así su partido número 1,611 de temporada regular e igualando la marca histórica de la NBA de Robert Parish.

Parish, apodado "Chief" durante gran parte de su carrera, mantuvo el récord durante casi 30 años. Ahora pertenece a James, quien ha ostentado el sobrenombre de "King" durante gran parte de su trayectoria en el baloncesto y ahora suma otro récord a lo que parece ser un interminable historial de logros en este deporte.

“Creo que entiende la importancia de su posición”, dijo el jueves el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Y habla constantemente de no hacer trampas y de reconocer que es uno de los mejores de todos los tiempos. Eso conlleva una gran responsabilidad, y él hace todo lo posible por estar a la altura”.

La marca de partidos jugados es la última incorporación a una larga lista de récords de la NBA para James, quien tiene el primer puesto de todos los tiempos de la liga en varias categorías, incluidos puntos anotados, minutos jugados, tiros de campo convertidos y tiros de campo intentados.

También ostenta el récord de la NBA con 23 temporadas jugadas, 22 selecciones para el All-Star y 21 selecciones para el equipo All-NBA.

“Hay que respetar absolutamente su espíritu competitivo”, dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra. “No solo compite contra toda la liga, sino también contra el paso del tiempo, ¡y le está dando mucha guerra!”.

Cientos de personas se agolparon al final de la cancha donde James estaba lanzando una hora antes del inicio del partido del jueves, muchas con sus teléfonos en mano, solo para verlo calentar.

James y los Lakers jugaron en Houston el miércoles por la noche, aterrizaron en Miami a las 3:59 de la madrugada del jueves y llegaron a su hotel alrededor de las 5:10 de la madrugada.

James, Doncic y Austin Reaves, quienes sumaron 84 puntos entre ambos el miércoles en la victoria de los Lakers por 124-116 en Houston, figuraban en el parte de lesiones del equipo al mediodía del jueves.

Sin embargo, Redick declaró que a media tarde se enteró de que James se encontraba entre los jugadores que decidieron jugar el miércoles por la noche a pesar de haber llegado a Miami más tarde de lo habitual.

“Creo que ahora mismo hay mucha confianza y todos quieren jugar”, dijo Redick.

James encestó 13 de 14 tiros de campo en la victoria del miércoles, igualando la mejor actuación de tiro de su carrera en la NBA.

James se golpeó el codo derecho contra la cancha en los minutos finales de la victoria del miércoles, permaneciendo en el suelo brevemente y haciendo muecas de dolor evidentes. Los Lakers lo habían catalogado inicialmente como dudoso para el jueves debido a una artritis en el pie izquierdo, pero James llegó al estadio horas antes del partido, siguió su rutina habitual, luchó contra el cansancio y decidió jugar en Miami, ciudad que fue su hogar durante cuatro temporadas, en las que ganó los dos primeros de sus cuatro campeonatos de la NBA.

“Está haciendo muchísimas cosas impresionantes”, dijo Spoelstra.

James seguirá liderando la lista de partidos jugados durante un tiempo. Al comenzar el jueves, llevaba 310 partidos de ventaja sobre Russell Westbrook, quien ocupa el segundo lugar entre los jugadores en activo; 310 partidos equivalen casi a cuatro temporadas completas. Actualmente, solo otros 40 jugadores de la NBA han disputado siquiera la mitad de los partidos que James ha jugado en toda su carrera.

Parish, quien ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en 2003, ha sido el líder absoluto en partidos jugados en su carrera desde el 6 de abril de 1996. Esa noche jugó su partido número 1561, rompiendo el empate con Kareem Abdul-Jabbar por el primer puesto de todos los tiempos.

Parish terminó jugando 50 partidos más de temporada regular y se retiró después de la temporada 1996-97. Comenzó su carrera en la NBA con Golden State, luego pasó más de una década con Boston antes de finalizar su trayectoria de 21 temporadas con Charlotte y Chicago.

“Ningún jugador merece más batir ese récord de Ironman, ese récord de 1.611 partidos jugados, que LeBron”, dijo Parish a Sirius NBA Radio a principios de esta semana. “En mi opinión, se lo merece”.