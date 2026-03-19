LeBron y Doncic se combinan para 70 puntos, Lakers arrasan a los Rockets en la NBA

Las superestrellas Luka Doncic y LeBron James lideraron el miércoles a Los Angeles Lakers para vencer a Houston Rockets por 124-116 y llegar a siete victorias al hilo en la NBA.

El esloveno Doncic, máximo anotador de la liga, anoto 40 puntos y añadió 10 asistencias y nueve rebotes, mientras que LeBron, de 41 años, sumó 30 puntos y encestó 13 de 14 tiros de campo para unos Lakers que jugaban como visitantes.

"Lo sacó adelante con grandes tiros, en los momentos importantes", dijo King James, deshaciéndose en elogios hacia su compañero.

"Ha estado haciendo eso todo el año por nosotros y ha estado en un gran ritmo desde que comenzó la temporada, y nosotros solo tratamos de respaldarlo", agregó.

LeBron, máximo anotador histórico de la NBA, brindó una actuación magistral.

"No me sentía tan bien cuando me desperté ni siquiera cuando llegué al estadio. Estaba bastante cansado del último partido", afirmó. "Pero una vez que la adrenalina competitiva empieza a fluir, lo conseguimos y solo intentamos hacer un par de jugadas".

Los Lakers están terceros en la Conferencia Oeste con récord de 44 victorias y 25 derrotas.

Houston está quinto en el mismo sector con récord de 41-27.

Doncic y James anotaron 18 puntos cada uno en la primera mitad, en la que los Lakers llegaron al descanso arriba 67-55.

LeBron hizo cuatro mates en la primera mitad, su mayor cantidad desde 2020, y firmó un 8 de 8 en tiros de campo para igualar su mejor registro de canastas sin fallo en cualquier mitad desde marzo de 2011.

Pero los Rockets reaccionaron en el tercer cuarto, cuando Kevin Durant, que solo había logrado dos puntos en la primera mitad, anotó 13 en el tercero y Houston llegó al último cuarto con ventaja de 92-89.

Doncic encadenó triples junto a alley-oops para mates de James y Rui Hachimura para poner el 120-111 y Houston ya no pudo remontar.

"Tenemos mucha resiliencia", dijo James.

"Incluso cuando fuimos por detrás en la segunda mitad, ellos hicieron una racha y tomaron la delantera. Pero tenemos jugadores que han estado en grandes partidos antes", agregó.

boston aplasta a golden state

En Boston, Jaylen Brown anotó 32 puntos y Jayson Tatum añadió 24 puntos y 10 rebotes, para que los Celtics (46-23) aplastaran 120-99 a Golden State Warriors.

Brown lanzó 8 de 9 de campo para sumar 19 puntos en el primer cuarto, mientras que Tatum consiguió 16 en la primera mitad, su mejor mitad desde que regresó hace dos semanas tras una ausencia de 10 meses por la rotura del tendón de Aquiles.

"Solo demuestra la dedicación, el compromiso que ha puesto en su oficio y en mejorar cada año", dijo Tatum sobre Brown.

shai sigue intratable

Shai Gilgeous-Alexander anotó 20 puntos para extender su racha récord en la NBA de partidos con al menos 20 puntos, mientras los vigentes campeones Oklahoma City Thunder ganaban 121-92 en Brooklyn.

Jared McCain añadió 26 puntos saliendo desde el banquillo para unos Thunder cuya décima victoria consecutiva elevó su registro, el mejor de la liga, a 55-15.

Los locales Nets cayeron a 17-52 en el Este con su quinta derrota seguida.