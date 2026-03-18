Con 40 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, los Thunder clasifican a los playoffs de NBA

El astro canadiense Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 puntos en la victoria de este martes de los Oklahoma City Thunder ante Orlando Magic, que los convirtió en el primer equipo en clasificarse para los playoffs de la NBA.

Gilgeous-Alexander contó con el respaldo de Chet Holmgren con 20 puntos y 12 rebotes, además de las 16 unidades de Ajay Mitchell, que ayudaron a los vigentes campeones de la NBA a derrotar a los Magic por 113 a 108.

La novena victoria consecutiva de Oklahoma City los deja con un récord de 54-15 en lo más alto de la Conferencia Oeste, por delante de los San Antonio Spurs, que ocupan el segundo lugar.

Orlando cayó a 38-30 y se mantiene en la sexta plaza de la Conferencia Este.

Paolo Banchero lideró la anotación de Orlando con 32 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias.

SGA, el vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, elogió la resiliencia del Thunder tras una primera mitad irregular.

"Empezamos bien, pero luego el coche se nos salió un poco de la carretera", dijo Gilgeous-Alexander. "Pero eso es lo que hacen los grandes equipos: encuentran la manera de volver a poner el coche en la carretera, encuentran la manera de entrar a una cancha y ganar un partido cuando todo está en contra, y eso fue lo que hicimos esta noche".

El canadiense prolongó su racha récord de partidos consecutivos anotando 20 puntos o más, que ya suma 129.

san antonio acecha

Los San Antonio Spurs no pierden pisada a Oklahoma City y aplastaron 132-104 a los Sacramento Kings.

Un ataque equilibrado permitió que siete jugadores de San Antonio terminaran con doble dígito en anotación, con Victor Wembanyama y Keldon Johnson liderando con 18 puntos cada uno.

En Minneapolis, los 32 puntos de Julius Randle ayudaron a los Minnesota Timberwolves a derrotar 116-104 a los Phoenix Suns.

pistons ganan, pero cunningham se lesiona

En la Conferencia Este, los Detroit Pistons pasaron por encima de los Washington Wizards por 130-117 para afianzarse en la cima de las posiciones.

Los Pistons mejoraron su registro a 49-19 gracias a los 36 puntos de Jalen Duren, pero la victoria quedó ensombrecida por una lesión sufrida por su líder, Cade Cunningham.

El base, uno de los candidatos al premio MVP de esta temporada, abandonó el partido en el primer cuarto con un problema en la espalda.

Por su lado, los New York Knicks se mantienen en el tercer puesto del Este tras vencer 136-110 a los desdichados Indiana Pacers, finalistas la pasada temporada de la NBA pero que este año deambulan en el fondo con un balance de 15-54.

Josh Hart encabezó la anotación de los Knicks con 33 puntos, incluido un perfecto 5 de 5 en triples, mientras que OG Anunoby aportó 26 tantos y Karl-Anthony Towns otros 22 con 11 rebotes.