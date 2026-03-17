Yaxel Lendeborg revela que Kentucky le ofreció entre 7 y 9 millones antes de elegir Michigan

Yaxel Lendeborg ha ganado más dinero del que jamás imaginó posible al llegar a March Madness, lo que le permite pagar las facturas de su madre y comprarle un nuevo vehículo.

Lendeborg, sin embargo, podría ser aún más rico.

El ala de Michigan, de 1,95 metros y 110 kg (6-9, 240 libras), fue el mejor prospecto en el portal de transferencias el año pasado y Kentucky estaba dispuesto a convertirlo en el jugador mejor pagado del baloncesto universitario.

"Empezaron con 7 (millones) de dólares a 9 (millones)", dijo Lendeborg en una entrevista con The Associated Press. "Básicamente se iban por la ruta como si le pagáramos cualquier cosa para llegar aquí."

En su lugar, eligió jugar para Dusty May y los Wolverines, aunque la exestrella de UAB dijo que habría ganado unas tres veces más dinero si hubiera jugado con Mark Pope y los Wildcats.

"Me criaron sin ella y pasé toda mi vida sin ella", dijo Lendeborg. "Cualquier cosa me iba a hacer súper, súper feliz en ese momento.

"Estaba pensando a largo plazo. ¿Y si arruino mi carrera porque perseguí el dinero en vez de un futuro? Otra gran razón por la que fui con Dusty fue que no hablaba de dinero en absoluto. Se trataba de hacerme mejor y ayudarme a alcanzar mis metas."

Sin duda le ha funcionado hasta ahora a él — y a Michigan.

Fue nombrado Jugador del Año de la Big Ten como el mejor jugador de los Wolverines, cabezas de serie número uno, que abrirán el Torneo de la NCAA el jueves y tendrán la oportunidad de terminarlo con el segundo campeonato nacional de la universidad y el primero desde 1989.

Lendeborg, de 23 años, parece ser un ejemplo de lo que puede ser positivo en el portal de transferencias, que le abrió un camino para mejorar tras pasar por un programa de nivel medio en Alabama y un junior college en Arizona.

Aunque cualquiera que haya prestado atención al baloncesto universitario esta temporada le ha visto brillar, puede que no conozca su improbable trayectoria.

O el dolor que le motiva cada día.

Lendeborg nació en Puerto Rico, se trasladó a la República Dominicana y luego a Ohio antes de pasar la segunda mitad de su infancia en Nueva Jersey.

El béisbol era su deporte favorito cuando era niño, pero le interesaban más los videojuegos que la escuela hasta que la charla sincera de su madre cambió el rumbo de su vida.

Yissel Raposo le dijo que iba a cursar 10 asignaturas en un colegio comunitario en un año para graduarse del instituto. Siguió sus instrucciones y se recuperó lo suficiente académicamente durante su último año como para jugar al baloncesto organizado durante los últimos 11 partidos de la temporada.

Su madre consiguió entonces que consiguiera un puesto en Arizona Western. Y tras tres años en el colegio junior, incluyendo una temporada acortada por la COVID, se transfirió a UAB y prosperó.

Lendeborg se unió el año pasado al miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Larry Bird como los dos jugadores de la División I en lograr 600 puntos, 400 rebotes y 150 asistencias en una temporada.

Liderando un equipo talentoso con una afluencia de fichajes, sus estadísticas no fueron tan espectaculares esta temporada. Promedia un máximo del equipo de 14.6 puntos y es segundo del equipo con siete rebotes y más de tres asistencias por partido.

"Si está en la cancha, te está dando ventaja", dijo May.

Después de que Lendeborg anotara un total de 53 puntos en dos victorias sobre su rival Michigan State, el entrenador Tom Izzo dijo que Lendeborg cumplió con sus expectativas.

"Lo manejó, lo pasó, lo disparó", dijo Izzo.

Fuera de la cancha, Lendeborg también ha sido influyente e impactante en un equipo desinteresado. En los calentamientos, a menudo lleva las camisetas de sus compañeros para mostrarles cariño.

"Lo que más ha impresionado de Yaxel es lo buen compañero que es y cuánto ha abrazado nuestra cultura y la forma en que se hacen las cosas aquí", dijo May.

Aunque Lendeborg puede permitirse llevar a su madre a todos los partidos, ella solo ha podido asistir a unos pocos porque le diagnosticaron cáncer de apendicitis justo antes de que empezara la temporada.

"Lo está haciendo genial", dijo. "Le quedan tres tandas de quimioterapia y luego terminará ese tratamiento."

Lendeborg nunca olvidará, ni dará por sentado, el amor duro de su madre que cambió su vida.

"Muchas veces, cuando lo pienso, me emociono", dijo suavemente, sentado en un asiento del Crisler Center bajo la bandera del campeonato nacional de Michigan en 1989. "Siempre he sentido que no encajaba, especialmente bajo el foco de atención. Ha sido un sueño."

Sin embargo, es una realidad que su madre imaginó.

"Yaxel nunca creyó en sí mismo mientras crecía", dijo el lunes en una entrevista telefónica. "Siempre le hablaba de forma positiva, diciéndole que tenía talento y que podía triunfar en el baloncesto.

"Me siento tan feliz y orgullosa de que ahora él sepa que él también es bueno."