Los "nuevos" Gigantes de San Francisco presentan estructura para la próxima temporada de la LNB

La franquicia de baloncesto anunció el cambio de nombre de Indios de San Francisco a Gigantes de San Francisco, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la organización y que busca unificar la identidad deportiva con el equipo de béisbol Gigantes del Cibao.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con miembros de la prensa, patrocinadores, fanáticos y relacionados al deporte, actividad conducida por el maestro de ceremonias Tony García.

El director general de la franquicia, Rafael Almánzar, fue el encargado de realizar el anuncio oficial del cambio de identidad, destacando que la decisión responde al crecimiento del baloncesto en la ciudad y a la importancia de consolidar una marca deportiva fuerte que represente a San Francisco de Macorís.

“Queremos un equipo que represente plenamente a nuestra ciudad, que conecte con su gente y que comparta una identidad deportiva fuerte y reconocida”, expresó Almánzar al referirse a la visión del nuevo proyecto.

Con el anuncio oficial, la franquicia pasa a llamarse Gigantes de San Francisco, adoptando la identidad que durante años ha representado con orgullo al béisbol de la ciudad y que ahora también será la bandera del baloncesto profesional.

La organización también resaltó que la familia Rizek, como propietarios de la franquicia, continúa realizando importantes aportes al desarrollo y la estabilidad deportiva de San Francisco de Macorís y del país, consolidando la presencia de los Gigantes tanto en el béisbol como en el baloncesto profesional.

Presentan equipo de operaciones y cuerpo técnico

Como parte de la actividad, la organización presentó el equipo de operaciones de baloncesto que tendrá la responsabilidad de la conformación del plantel. Aneudy Rivera fungirá como gerente de operaciones, acompañado por Jonathan Betances como asistente, mientras que Junior Matrillé gerente campeón 2013 y Hansel Inoa se desempeñarán como asesores de la franquicia.

Asimismo, fueron presentados los integrantes del cuerpo técnico que estarán al frente del equipo en la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB). El conjunto será dirigido por Víctor Peña, acompañado por los asistentes José Santos Ceballos, Danilo Jerez y Edgar Lugo.

Anuncian refuerzos y núcleo nativo

Durante el evento, el gerente de operaciones Aneudy Rivera anunció los dos primeros refuerzos confirmados para la próxima temporada, destacando la llegada de un anotador como BJ Fitzgerald y un armador en la figura de Jeremiah Gambrell Jr., piezas claves para fortalecer la ofensiva del equipo.

De igual manera, fueron confirmados los jugadores nativos que formarán parte del conjunto, entre ellos Luismal Ferreiras, Adonys Henríquez, Juan Junior Rosario, Miguel Miranda, Jean Karlos Iciano y Edgar Tejeda, quienes representan una base importante en la estructura del equipo.

Presentación de uniformes

Como parte de la actividad, también fueron presentados los uniformes oficiales que serán utilizados por el equipo en la próxima temporada, alineados con la nueva identidad de los Gigantes de San Francisco y reforzando la imagen renovada de la franquicia.

El director general resaltó que la conformación del plantel responde a la visión de construir un conjunto competitivo que represente con orgullo a San Francisco de Macorís y que pueda luchar por los primeros lugares del torneo.

En la actividad también estuvo presente Elizabeth Allvarez, Gerente administrativa, así como parte de los accionistas y ejecutivos del equipo.

El acto concluyó destacando que el cambio de identidad no solo representa un nuevo nombre, sino el inicio de un proyecto deportivo enfocado en fortalecer el baloncesto profesional en la ciudad.

“Hoy no solo presentamos un nombre. Presentamos un proyecto, una identidad y un compromiso con nuestra ciudad. Hoy comienza una nueva historia para el baloncesto de San Francisco de Macorís”, fue el mensaje final de la actividad.