Doncic lleva a Lakers a su sexto triunfo seguido, Spurs hunden a Clippers en la NBA

Luka Doncic marcó 36 puntos e impulsó a Los Angeles Lakers a alcanzar su sexta victoria al hilo, al derrotar el lunes 100-92 a los Houston Rockets.

El duelo entre el tercero y cuarto clasificados en la Conferencia Oeste terminó con ventaja para los Lakers con anotaciones en el minuto final del cuarto tiempo.

La victoria dio a los Lakers (43-25) una cómoda ventaja sobre los Rockets (41-26) en busca de la fase de clasificación en su conferencia.

Doncic fue nuevamente crucial en darle la victoria a los Lakers, cuya sólida defensa contuvo los esfuerzos ofensivos de Houston.

LeBron James terminó con 18 puntos y Austin Reaves con 15, mientras Jabari Smith Jr. lideró las anotaciones de Houston con 22 puntos.

"Los dejamos en 92 puntos, que para este equipo es bastante increíble. Hicimos un gran trabajo defensivo", expresó Doncic.

"Pudimos haber jugado mejor, pero lo único que importa es que ganamos. Tenemos que mantener este ritmo", agregó.

spurs 119, clippers 115

Por su parte, los San Antonio Spurs dependieron de otra actuación ofensiva equilibrada para superar a Los Angeles Clippers 119-115, que los afianzó en el segundo lugar del Oeste.

Stephon Castle lideró las anotaciones de los Spurs con 23 puntos, seguido de Victor Wembanyama con 21.

San Antonio ha ganado 18 de sus últimos 20 partidos y logró superar un déficit de 14 puntos en el primer cuarto para alzarse con la victoria.

"Nos presionaron en el primer cuarto y a veces el baloncesto no funciona", comentó Wembanyama.

San Antonio llegó a 50-18 y tiene en la mira a Oklahoma City Thunder (53-15), en la punta del Oeste.

celtics 120, suns 112

Los Boston Celtics mantuvieron la persecución de los Detroit Pistons, líderes de la Confrencia Este, al derrotar 120-112 a los Phoenix Suns.

El partido fue como un duelo de anotaciones entre Jaylen Brown, de Boston, y Devin Booker, de Phoenix, quienes marcaron 41 y 40 puntos, respectivamente.

Brown fue respaldado por los 21 puntos anotados, cada uno, por Jayson Tatum y Derrick White, mientras Payton Pritchard alcanzó 19 puntos, 15 de ellos de tres puntos.

Con su segundo triunfo al hilo, Boston quedó en 45-23, tres juegos y medio detrás de los los líderes Detroit (48-19).

Phoenix quedó en 39-29, en el séptimo lugar de la Conferencia Oeste, fuera de la clasificación automática a los playoffs.

kerr llega a las 600 victorias

Steve Kerr por fin pudo celebrar la victoria número 600.

El entrenador de Golden State es uno de los más rápidos en alcanzar ese hito, pero después de llegar a 599 los Warriors perdieron cinco partidos seguidos. Cortaron esa mala racha con una victoria de 125-117 sobre Washington la noche del lunes.

“No fue un gran partido de baloncesto”, comentó Kerr. “Pero necesitábamos la victoria y fuimos lo suficientemente buenos como para conseguirla”.

Kerr llegó a 600 en su partido número 943 de temporada regular. Solo tres entrenadores necesitaron menos, según información de Elias Sports Bureau distribuida por los Warriors. Phil Jackson lo logró en 805 partidos, Pat Riley en 832 y Gregg Popovich en 887.

“Es surrealista escuchar mi nombre en ese grupo, pero puedo decirles que hay algo que nos une a todos —esos nombres y el mío—: el talento”, manifestó Kerr. “No se puede ganar en esta liga sin grandes jugadores, y tuve la fortuna, desde el día en que acepté este trabajo, de contar con un talento increíble”.

No ha habido tanto de eso en las alineaciones recientes de Golden State. Stephen Curry y Jimmy Butler están fuera por lesiones, y los Warriors están atrapados en una carrera por la posición en la ronda del play-in de la Conferencia Oeste. Sí contaron con el regreso de Draymond Green y Kristaps Porzingis, después de haberlos descansado en la derrota del domingo en Nueva York.

Porzingis anotó 30 puntos, la mayor cifra del partido.

“Es un gran talento”, dijo Kerr. “Además, estamos en la gira de reencuentro con Kristaps Porzingis. Es una locura. Estamos jugando contra cada uno de sus exequipos. Los Knicks, Washington, Atlanta, Boston, Dallas —los cinco equipos en los que ha estado— los estamos viendo en este viaje. Los jugadores por lo general se motivan al jugar contra sus antiguos equipos”.

Lo siguiente para los Warriors es un duelo con los Celtics la noche del miércoles.