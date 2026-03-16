SGA prolonga su racha en triunfo del Thunder en la NBA; los Pistons pierden

Shai Gilgeous-Alexander prolongó su racha anotadora en la NBA en una nueva victoria de Oklahoma City Thunder este domingo, mientras que los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, perdieron ante los Raptors en Toronto.

El astro canadiense Gilgeous-Alexander extendió este domingo su racha récord de partidos anotando un mínimo de 20 puntos, en la octava victoria consecutiva del Thunder, en esta ocasión de local por 116-103 sobre los Minnesota Timberwolves.

SGA, que el jueves superó el récord de Wilt Chamberlain de partidos consecutivos anotando 20 puntos o más, una marca instaurada hace 63 años, terminó ante los Wolves con 20 unidades, 10 asistencias y tres rebotes.

Sin embargo, en esta ocasión, el Jugador Más Valioso de la NBA tardó en llegar a los 20 puntos en su 128º partido seguido: 10 de sus unidades llegaron en el último cuarto, después de pasar largos tramos del encuentro con problemas de puntería.

El canadiense, de 27 años, solo acertó 7 de 22 tiros de campo en el Paycom Center, en Oklahoma City, pero contó con el apoyo anotador del banquillo de los Thunder, que aportó 61 puntos, incluidos 20 de Isaiah Joe y 17 de Alex Caruso.

"Al final del día esto es baloncesto", dijo SGA sobre su discreta actuación en el tiro tras la victoria. "Salí a la cancha con la misma agresividad de todas las noches. Hoy fallaron más tiros de los que suelo fallar, y normalmente no es así".

"Algunas noches salen las cosas a tu favor y otras no. Pero, independientemente, siento que aporté lo suficiente para que nuestro equipo lograra la W (victoria), y eso es lo primero: salir de aquí con un triunfo", agregó.

La victoria del domingo ayudó a los vigentes campeones de la NBA a ampliar su ventaja en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste de cara al último mes de la temporada regular.

El Thunder tiene ahora un balance de 53-15, con tres partidos y medio de ventaja sobre los San Antonio Spurs, segundos con 49-18.

Minnesota, en tanto, cayó a 41-27 y se mantiene en la sexta plaza del Oeste.

raptors dominan a pistons

En el Scotiabank Arena de la urbe canadiense de Toronto, los líderes de la Conferencia Este, los Detroit Pistons, fueron derrotados 119-108 por los locales Raptors.

Brandon Ingram anotó 34 puntos y Jakob Poeltl añadió 21 unidades y 18 rebotes para guiar al quinteto local a una festejada victoria, la primera contra su rival desde el 19 de noviembre de 2023.

"La defensa ha sido clave, todos seguimos a Scottie Barnes", ala-pívot del equipo, dijo Ingram. "Debemos estar en ritmo, nuestro objetivo es estar en los playoffs y esto es lo que debemos hacer para ganar".

De esta manera, los Raptors tienen ahora un récord de 38 victorias y 29 derrotas y están en sexto lugar en la Conferencia Este.

Cade Cunningham lideró a los Pistons con 33 puntos y nueve asistencias, mientras que Jalen Duren aportó 20 unidades y 11 rebotes.

Detroit, que cortó una racha de tres victorias al hilo, presenta ahora 48-19 y sigue en el primer lugar del Este, con cuatro triunfos de ventaja sobre su escolta, los Boston Celtics de Jayson Tatum.

knicks remontan frente a los warriors

Jalen Brunson anotó 30 puntos por primera vez desde el 19 de febrero este domingo en la victoria 110-107 de los New York Knicks sobre los Golden State Warriors. El dominicano Karl-Anthony Towns aportó 17 puntos y 12 rebotes.

En el emblemático Madison Square Garden, Brunson completó nueve asistencias y anotó sus diez intentos desde la línea de tiros libres.

"Debíamos mantener la calma", afirmó Brunson a la cadena NBC. "Ellos van a luchar sin importar quien esté en la duela".

Una estupenda acción defensiva cerró el partido ante unos Warriors que no pudieron contar con su estrella, Stephen Curry, con el dominicano Al Horford y con el experimentado Draymond Green.

Las ausencias le han pasado factura a Golden State. El equipo dirigido por Steve Kerr sufre su quinta derrota consecutiva y se mantiene en la novena posición a medio juego de Portland en el último puesto de clasificación al play-in en el Oeste.

Los Knicks por su parte están terceros en el Este con 44 victorias y 25 derrotas, detrás de Detroit Pistons y Boston Celtics.

indiana pacers, el peor equipo de la nba

En Indianápolis, los Milwaukee Bucks contaron con 31 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias del astro griego Giannis Antetokounmpo en el triunfo por 134-123 sobre los Indiana Pacers (15-53), el peor equipo de la NBA, cuya racha de derrotas llegó a 13 partidos.

Bobby Portis añadió 29 puntos y 10 rebotes saliendo desde la banca para los Bucks (28-39), que pusieron fin a una seguidilla de cuatro derrotas y se encuentran en el undécimo lugar del Este, fuera de la zona de playoffs.

garcía titulariza y atrapa 11 rebotes

En Sacramento, DeMar DeRozan anotó un máximo de la temporada de 41 puntos y repartió 11 asistencias para ayudar a los Kings de Sacramento a resistir ante el Jazz de Utah y ganar 116-111 la noche del domingo.

DeRozan, quien la semana pasada superó al miembro del Salón de la Fama Tim Duncan para colocarse en el 18vo puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA, acertó 11 de 21 tiros de campo y alcanzó los 40 puntos por primera vez desde el 2 de febrero de 2025. Fue la 417ma vez que anota 20 o más puntos con al menos un 50% de acierto.

Precious Achiuwa sumó 20 unidades y 11 rebotes en el duelo entre los dos peores equipos de la Conferencia Oeste. Killian Hayes, quien firmó una extensión con Sacramento más temprano en el día, aportó 16 tantos y ocho asistencias. Nique Clifford y Daeqwon Plowden anotaron 10 cada uno.

Los Kings (18-51) han ganado cuatro de cinco.

Cody Williams anotó 34 puntos por el Jazz (20-48). Brice Sensabaugh terminó con 22 unidades e Isaiah Collier con 21. El dominicano Andersson García fue titular y en 44 minutos tuvo tres puntos, 11 rebotes, tres asistencias, dos robos y un bloqueo.