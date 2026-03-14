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Baloncesto

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Wembanyama anota 32 puntos y captura 12 rebotes; Spurs vencen a Hornets 115-102

Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, avanza con el balón en el partido ante los Hornets de Charlotte.

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Agencia APSan Antonio, EU

Victor Wembanyama anotó 32 puntos, capturó 12 rebotes, repartió ocho asistencias y sumó tres bloqueos en su regreso tras perderse un partido, y lideró el sábado a los Spurs de San Antonio a una victoria 115-102 sobre los los Hornets de Charlotte.

Miles Bridges aportó 22 puntos y Kon Knueppel añadió 20 para Charlotte, que había ganado dos duelos seguidos y ocho de 10.

Los Spurs han ganado 17 de 19 compromisos para afianzar su control del segundo lugar en la Conferencia Oeste. San Antonio (49-18) está 7 1/2 juegos por delante del número 3 Houston (41-25) y a tres juegos de Oklahoma City (52-15) en la lucha por el primer puesto.

Los Spurs cerraron su estadía más larga en casa con marca de 5-1, y su única derrota llegó cuando Wembanyama observó desde el banquillo por una molestia en la pantorrilla derecha en una derrota 136-131 ante Denver el jueves, lo que cortó una racha de cinco victorias.

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