Gilgeous-Alexander anota 20 en 127 juegos seguidos y rompe récord de Chamberlain

Shai Gilgeous-Alexander reaccionó a su logro individual más reciente como suele hacerlo: desestimó el mérito personal y apuntó a las metas del equipo.

Gilgeous-Alexander rompió el récord establecido hace 63 años por Wilt Chamberlain, de partidos consecutivos con 20 puntos o más, al extender su racha a 127 el jueves por la noche .

El escolta del Thunder de Oklahoma City convirtió dos tiros libres en el tercer cuarto del encuentro contra los Celtics de Boston para llegar a 19 puntos. Mientras el público estaba de pie, Gilgeous-Alexander amagó varias veces y clavó un tiro en suspensión por encima de Baylor Scheierman desde más allá de la línea de tiros libres, con 7:04 minutos por jugarse en el periodo, para elevar su total a 21.

Terminó con 35 puntos y nueve asistencias. El Thunder venció a los Celtics por 104-102.

“La racha es la racha y los premios son los premios”, dijo el astro de Oklahoma City. “Pero de lo que estoy más orgulloso es de ganar”.

El récord de Chamberlain se mantenía vigente desde 1963 y, al inicio, parecía que a Gilgeous-Alexander le costaría romperlo. No anotó sino hasta la mitad del primer cuarto, pero terminó el periodo con 10 puntos y llegó al descanso con 17.

Gilgeous-Alexander ganó su primer premio al Jugador Más Valioso de la NBA la temporada pasada, y su regularidad para el Thunder, vigente campeón, podría llevarlo a repetir. Fue el líder anotador la temporada pasada y ocupa el segundo lugar en puntos este año. Oklahoma City tiene el mejor récord de la liga.

El entrenador Mark Daigneault atribuyó a Gilgeous-Alexander el mérito por su actitud competitiva.

“Eso es lo impresionante de él”, comentó Daigneault antes del partido. “La naturaleza humana es que tienes éxito, aflojas un poco, y él es lo contrario. Lo prueba y quiere más, quiere repetir.”

Chamberlain anotó al menos 20 puntos en 126 partidos consecutivos de 1961 a 1963. Aportó 20 o más en cada partido de la temporada 1961-62 con los Warriors de Filadelfia, lo que incluyó su récord de 100 puntos en un partido en 1962.

La racha de Chamberlain terminó el 20 de enero de 1963, cuando fue expulsado después de apenas cuatro minutos con los Warriors de San Francisco contra los Hawks de San Luis.

Gilgeous-Alexander igualó el récord el lunes, cuando anotó 35 puntos contra los Nuggets de Denver. Fijó también un récord personal de 15 asistencias y nueve rebotes, y encestó el triple decisivo en los segundos finales.

Gilgeous-Alexander tiene cinco partidos con al menos 50 puntos durante la racha, incluido un récord personal de 55 puntos contra los Pacers de Indiana en el segundo partido de esta temporada. La última vez que se quedó por debajo de 20 fue el 30 de octubre de 2024, cuando anotó 18 contra San Antonio.

Gilgeous-Alexander superó la segunda mejor seguidilla de Chamberlain, de 92 partidos, a principios de esta temporada. El Thunder mejoró a 103-24 durante la racha de Gilgeous-Alexander.

Ha sido una semana de hazañas en la NBA. Bam Adebayo, de Miami, anotó 83 puntos el martes, la segunda mayor cifra detrás del partido de 100 puntos de Chamberlain.

Chet Holmgren de Oklahoma City fue objeto de una falta en un rebote con 0,9 segundos restantes y encestó dos tiros libres para romper un empate a 102. Payton Pritchard de Boston falló un triple largo cuando el tiempo expiraba

Jaylen Brown anotó 34 puntos para los Celtics. Jayson Tatum de Boston no jugó mientras se recupera de una cirugía para reparar su tendón de Aquiles derecho. Ha jugado en tres partidos desde su regreso, incluyendo la derrota del martes en San Antonio.

El enfrentamiento entre el Thunder, campeón defensor que tienen el mejor récord de la liga, y los Celtics, monarcas de 2024 que son segundos en la Conferencia Este, fue reñido durante todo el partido.