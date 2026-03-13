Doncic anota 51; LeBron vuelve de lesiones y los Lakers vencen a Bulls

Luka Doncic anotó 51 puntos, capturó 10 rebotes y repartió nueve asistencias, LeBron James sumó 18 unidades en su regreso tras perderse tres partidos por lesiones y los Lakers de Los Ángeles aprovecharon un sólido tercer cuarto para derrotar el jueves 142-130 a los Bulls de Chicago.

Doncic alcanzó por primera vez los 50 puntos como jugador de los Lakers tras el traspaso bomba que lo envió de Dallas a Los Ángeles en febrero de 2025. Fue el 13er partido de 40 puntos de Doncic en 82 apariciones con Los Ángeles, con lo que ascendió al noveno lugar en la historia de la franquicia.

Austin Reaves aportó 30 puntos, mientras que Deandre Ayton terminó con 23 unidades y 10 rebotes para su 20mo doble-doble de la temporada. La racha de cuatro victorias de los Lakers es su más larga desde que encadenaron siete triunfos seguidos del 14 al 30 de noviembre.

Los Ángeles superó a los Rockets de Houston, que no jugaron, y se colocó en el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

Josh Giddey anotó 27 puntos y Matas Buzelis agregó 22 por unos Bulls mermados, que han alternado victorias y derrotas en sus últimos seis partidos tras 11 tropiezos consecutivos en febrero.

En San Antonio, Nikola Jokic anotó 31 puntos, capturó 20 rebotes y repartió 12 asistencias, Jamal Murray sumó 38 unidades y los Nuggets de Denver remontaron el jueves para vencer 136-131 a los Spurs para cortar la racha de cinco victorias de San Antonio que no contó con Victor Wembanyama por lesión.

El base de San Antonio Stephon Castle registró 30 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para su tercer triple-doble en la NBA.

Con los Spurs abajo 132-129, Castle lanzó un triple que rebotó en el aro con 20 segundos por jugar. Murray aseguró el triunfo con cuatro tiros libres consecutivos.

Tras estar abajo por 20 puntos al inicio del tercer cuarto, un triple de Murray le dio a Denver su primera ventaja de 121-119, con 4:38 restantes y que inició una racha de 11-0.

Wembanyama estaba en duda por molestias en el tobillo derecho y fue descartado después de pasar por el calentamiento previo al partido. Debe jugar en 13 de los últimos 16 partidos de San Antonio para ser elegible a los premios de fin de temporada.

Los Spurs tienen marca de 10-5 sin Wembanyama, quien observó desde la segunda fila del banquillo del equipo. San Antonio perdió por primera vez en 22 partidos cuando tenía una ventaja de 20 puntos.

En Memphis, Khris Middleton logró la mejor cifra de su temporada con 35 puntos, incluidos 22 en el cuarto periodo, y los Mavericks de Dallas rompieron una racha de ocho derrotas al doblegar el jueves 120-112 a los Grizzlies de Memphis.

Daniel Gafford sumó 22 puntos, su mejor marca de la campaña. Max Christie y Cooper Flagg aportaron 13 cada uno por Dallas.

Middleton acertó 10 de 17 disparos en el partido, incluidos 8 de 10 desde la línea de 3 puntos. Gafford añadió 14 rebotes.

Jaylen Wells encabezó a Memphis con 23 puntos y GG Jackson terminó con 20. Javon Small registró 19 unidades y nueve asistencias.

Taylor Hendricks contabilizó 17 puntos y 10 rebotes.

En Atlanta, Jalen Johnson anotó 21 puntos, capturó nueve rebotes y repartió nueve asistencias, Zaccharie Risacher sumó 19 unidades y los Hawks de Atlanta vencieron el jueves 108-97 a los Nets de Brooklyn para ampliar a ocho partidos la racha de victorias vigente más larga de la NBA.

Nickeil Alexander-Walker agregó 18 tantos y CJ McCollum aportó 14 para Atlanta, que inició la racha con un triunfo sobre Brooklyn el 22 de febrero. Los Hawks subieron al octavo puesto de la Conferencia Este, a juego y medio de Toronto, que es séptimo.

Josh Minott logró un récord personal de 24 puntos para los Nets, que han perdido 12 de 14. Brooklyn no contó con su máximo anotador, Michael Porter Jr., quien tiene un esguince en el tobillo derecho.

Los Nets tomaron ventaja de 83-82 al inicio del cuarto periodo, antes de que McCollum anotara seis puntos durante una racha de 10-0 de los Hawks. Brooklyn no volvió a acercarse a menos de cuatro puntos el resto del camino.

En Miami, un partido después de brillar con 83 puntos, Bam Adebayo anotó 21, mientras que Pelle Larsson logró un récord personal de 28 unidades y el Heat de Miami venció el jueves 112-105 a los Bucks de Milwaukee.

El Heat llegó a siete victorias consecutivas, su mejor seguidilla de la campaña.

Adebayo anotó 12 de sus unidades en el último cuarto por el Heat, que se mantuvo en el sexto puesto de la Conferencia Este, apenas por puntos porcentuales detrás del Orlando, ganador de seis duelos en fila. El Heat y el Magic se enfrentan la noche del sábado.

Kasparas Jakučionis anotó 18 puntos, Davion Mitchell sumó 13 y Kel’el Ware capturó 13 rebotes por Miami.

Giannis Antetokounmpo lideró a todos los anotadores con 31 puntos por los Bucks, que recibieron un aporte de 19 puntos de Bobby Portis Jr. y un partido de 16 puntos y 10 asistencias de Ryan Rollins.

En Orlando, Jalen Suggs anotó un máximo de la temporada de 28 puntos, incluyendo el triple para desempatar con 1:27 por jugar en el tiempo extra, y el Magic de Orlando amplió a seis partidos su racha de victorias más larga de la temporada con el triunfo el jueves 136-131 sobre los Wizards de Washington.

Dos días después de que los Wizards fueron humillados cuando Bam Adebayo les anotó 83 puntos —la segunda cifra más alta en la historia de la NBA—, reaccionaron y tras estar abajo por 17 puntos en el cuarto periodo igualaron el marcador cuando Bilal Coulibaly metió un triple a 5,8 segundos del final.

Coulibaly encestó otro triple para empatarlo a 131 con 1:39 por jugarse en el tiempo extra, pero Suggs respondió con su propio tiro detres y luego añadió dos tiros libres con 56 segundos en el reloj.

Tristan da Silva sumó 26 unidades, siete rebotes, cuatro robos y dos tapones para el Magic, incluido uno en una penetración de Coulibaly hacia el aro en el tiempo extra. Desmond Bane anotó 22 tantos, Wendell Carter Jr. aportó 19 puntos y 11 rebotes, y Paolo Banchero terminó con 18 puntos y 10 tableros.

Coulibably logró un máximo de su carrera de 29 puntos, pero Washington sufrió su décima derrota consecutiva.

En Detroit, Duncan Robinson anotó 19 puntos y los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, arrollaron el jueves 131-109 a los 76ers de Filadelfia, para lograr su segunda victoria consecutiva tras una racha de cuatro derrotas, su peor de la temporada.

Javonte Green sumó 17 puntos y Jalen Duren aportó 14 unidades y 10 rebotes. Los Pistons no estuvieron en desventaja en ninguna de las dos victorias, al derrotar a Brooklyn y a Filadelfia por un promedio de 30 puntos.

Cade Cunningham, a quien se le aplicó doble marca durante gran parte del partido, solo intentó seis tiros de campo, igualando la tercera cifra más baja de su carrera. Terminó con ocho puntos, pero registró 13 asistencias y cinco rebotes en 28 minutos.

Marjon Beauchamp anotó 17 puntos y Cam Payne consiguió 15 por Filadelfia. Los 76ers han perdido cinco de siete.

En Indianápolis, Devin Booker anotó 43 puntos, Jalen Green sumó 36 y los Suns de Phoenix vencieron el jueves 123-108 a los Pacers de Indiana, el peor equipo de la NBA, para hilar su cuarta victoria.

En tanto, los Pacers sufrieron su undécimo tropiezo en fila.

Ubicados séptimos en la Conferencia Oeste, los Suns disputaron el segundo partido de una gira de seis visitas que iniciaron con una victoria sobre Milwaukee la noche del martes.

Booker encestó 14 de 31 tiros de campo, acertó 4 de 7 triples y convirtió 11 tiros libres sin fallar. Además, capturó siete rebotes y repartió cinco asistencias.

Green acertó 14 de 23 disparos, con tres triples. Royce O’Neale aportó 15 puntos con 5 de 8 triples atinados.

Andrew Nembhard lideró a los Pacers con 23 puntos —todos en la primera mitad— después de que su participación estuvo en duda por una dolencia lumbar.