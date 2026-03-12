¿Cómo han debutado los 16 dominicanos en la NBA?

El miércoles por la noche, en Salt Lake City, Andersson García se convirtió en el cuarto dominicano que debuta en esta temporada en el baloncesto de la NBA.

El nativo de Moca tuvo una actuación de seis puntos, nueve rebotes, un bloqueo y un robo de balón en 25 minutos con los Jazz de Utah que cayeron vencidos 134-117 ante los visitantes Knicks de Nueva York.

Andersson García es el primer dominicano que juega con los Jazz de Utah en la NBA.Getty Images via AFP

El rebotero es el primer criollo que viste la camiseta de los Jazz de Utah en un partido oficial de la liga profesional de los Estados Unidos. Y con Karl-Anthony Towns en el equipo rival es la primera vez que un quisqueyano debuta en el circuito frente a un equipo que tiene otro dominicano.

Ya en esta campaña había pisado por primera vez un tabloncillo de la NBA, David Jones-García quien el 22 de octubre de 2025 registró cinco puntos, un rebote y dos asistencias en un triunfo de los Spurs de San Antonio, 125-92 sobre los Mavericks en Dallas.

Cuatro días después lo hizo Chris Mañon (un rebote, un bloqueo, tres minutos) con los Lakers de Los Angeles que superaron 127-120 a los Kings en Sacramento. Mientras que Koby Brea (Suns de Phoenix) lo logró el dos de noviembre del año pasado con cuatro tantos y una asistencia en cinco minutos en un triunfo en casa 130-118 sobre los Spurs de San Antonio.

los anteriores

Tito Horford, con los Bucks, el 9 de noviembre de 1988 vio acción en un minuto y se fue de 1-0 desde el campo, contra Filadelfia.

Felipe López, de Vancouver, el 7 de febrero de 1999. En 19 minutos, dee 4-1 desde campo, 1-0 en triples, 6-6 en lances libres, con dos asistencias, dos robos de balón, una falta personal y 8 puntos frente a Sacramento.

Luis Flores, con Golden State, el 15 de diciembre de 2004, jugó tres minutos, contra New Orleans.

Francisco García, de Sacramento, el 1 de noviembre de 2005. En 13 minutos, de 6-1 desde el campo, 2-0 en triples, 3-3 en lances libres, un rebote, una asistencia, una bola perdida y 5 puntos, frente a New Orleans.

Charlie Villanueva, con Toronto, el 2 de noviembre de 2005. En 31 minutos se fue de 12-5 de campo, 5-1 de tres, 6 rebotes (tres ofensivos), una bola perdida, una falta, 11 puntos contra Washington.

Al Horford, de los Hawks, el 2 de noviembre de 2007. En 23 minutos de 4-3 desde el campo, 4-3 en lances libres, con 10 rebotes, una asistencia, un lance bloqueado, 5 faltas y 9 tantos frente a Dallas.

Karl-Anthony Towns, de los Timberwolves, el 28 de octubre de 2015. Acabó con 14 tantos 10-6 de campo, 1-0 en triples, 2-2 en libres), 12 rebotes y una asistencia ante los locales Lakers.

Luis Montero, de los Trail Blazers, el 30 de octubre de 2015. Registró un rebote en tres minutos en la derrota de su club en Phoenix frente a los Suns.

Ángel Delgado, de los Clippers, el 7 de febrero de 2019. En 14 minutos se fue con tres puntos, cuatro rebotes y un robo en una derrota 116-92 contra los locales Pacers de Indiana.

Chris Duarte, de los Pacers, el 20 de octubre de 2021. Brilló con 27 tantos (15-9 de campo, 9-6 en triples, 3-3 en libres), cinco rebotes, una asistencia y un robo en 33 minutos en un revés ante Charlotte.

Justin Minaya, de los Trail Blazers, el cuatro de abril de 2023. Logró ocho puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en una derrota en Memphis con pizarra de 119-109.

Lester Quiñones, de los Warriors, el cuatro de abril de 2023. En una victoria 136-125 sobre el Thunder, tuvo un punto (2-1 en libres) en dos minutos.