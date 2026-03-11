Pimentel y Suero conducen a Pueblo Nuevo a primera victoria en la final de Santiago

Albertson Pimentel y Omar Eusebio Suero se combinaron para 46 puntos y el club Pueblo Nuevo protagonizó una gran remontada para derrotar 81-78 al Sameji, luego de verse en desventaja durante gran parte del encuentro, logrando así su primera victoria en la serie final pactada al mejor de siete del 46.º Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

Por Pueblo Nuevo, Suero encabezó la ofensiva con 23 puntos, cinco rebotes y una asistencia, mientras que Pimentel también aportó 23 unidades, además de siete rebotes y cinco asistencias. Florent Thamba registró un doble-doble de 11 puntos y 12 rebotes, mientras que Víctor Liz sumó 13 tantos, cinco rebotes y cinco asistencias.

Por Sameji, Brahian Méndez lideró con 21 puntos, dos rebotes y cinco asistencias, Eloy Vargas logró un doble-doble de 14 puntos y 13 rebotes, además de tres bloqueos, mientras que Jordan Gerónimo añadió 14 puntos y nueve rebotes. BJ Fitzgerald terminó con 13 unidades y dos asistencias, aunque solo anotó cuatro puntos en la segunda mitad.

El primer parcial fue de alta producción ofensiva, con 11 triples combinados entre ambos conjuntos: cuatro en seis intentos para Pueblo Nuevo y siete en once para Sameji, que cerró el período con ventaja 33-21.

El segundo parcial concluyó igualado 18-18, lo que permitió a Sameji irse al descanso con ventaja 51-39. En ese tramo destacaron Jordan Gerónimo con 10 puntos y siete rebotes, Brahian Méndez con 12 unidades y cuatro rebotes, BJ Fitzgerald con nueve puntos y dos asistencias, y Eloy Vargas con siete puntos y cuatro rebotes.

El cuarto partido de la serie final está programado para disputarse este viernes a partir de las 8:30 de la noche en la Gran Arena del Cibao.