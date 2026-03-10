SGA iguala récord de Chamberlain, Harden llega a 29 mil puntos y Towns anota 35 en la NBA

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, igualó el récord de Wilt Chamberlain al anotar al menos 20 puntos en 126 partidos consecutivos.

El Jugador Más Valioso vigente encestó un triple al final del tercer cuarto la noche del lunes contra los Nuggets de Denver para llegar a 22 puntos. Terminó con 35 unidades, incluido un triple que rompió el empate con 2,7 segundos por jugar, para impulsar a Oklahoma City a una victoria de 129-126.

Aunque Gilgeous-Alexander afirmó que está concentrado en los logros del equipo —el Thunder, campeón defensor, tiene el mejor récord de la liga con 51-15—, se tomó unos momentos para reflexionar sobre el hecho de compartir una marca con Chamberlain.

“Aún me cuesta asimilarlo. Para serte sincero, trato de no pensar en ello, especialmente durante la temporada. Están pasando tantas cosas. Tantas cosas tienen que salir bien”, dijo Gilgeous-Alexander.

Chamberlain estableció el récord de 1961 a 1963.

Anotó al menos 20 puntos en cada partido de la temporada 1961-62 con los Warriors de Filadelfia, que incluyó su famoso juego de 100 puntos en 1962. La racha de Chamberlain terminó el 20 de enero de 1963, cuando solo jugó cuatro minutos con los Warriors de San Francisco contra los Hawks de San Luis.

Gilgeous-Alexander podría romper el récord el jueves en casa contra los Celtics de Boston.

“El nombre con el que está ahí arriba es Wilt. Si amas este juego, deberías amar su historia. Y que, tanto por él como por Wilt, se hable una y otra y otra vez de sus récords… dice mucho de la carrera de Shai, de la constancia que ha mostrado a lo largo de los años”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman, antes del partido.

Gilgeous-Alexander suma cinco partidos de al menos 50 puntos durante su racha, incluidos 55 —la mejor marca de su carrera— contra los Pacers de Indiana al inicio de esta temporada. La última vez que se quedó por debajo de 20 fue cuando anotó 18 el 30 de octubre de 2024 contra San Antonio.

Jaylin Williams anotó 29 puntos y Ajay Mitchell, en su regreso tras perderse 20 partidos por una distensión abdominal y un esguince de tobillo izquierdo, sumó 24 tantos.

Nikola Jokic registró 32 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Fue su 24to triple-doble de la temporada y el 188vo de su carrera. Tim Hardaway Jr. anotó 28 puntos y Aaron Gordon agregó 23 puntos y 10 rebotes para los Nuggets.

james harden anota 21 y llega a 29 mil puntos

En Cleveland, James Harden anotó 21 puntos para convertirse en el noveno jugador en la historia de la NBA con más de 29.000 puntos en su carrera, Keon Ellis sumó 19 desde la banca y los Cavaliers de Cleveland se impusieron con comodidad 115-101 a los mermados 76ers de Filadelfia la noche del lunes.

Donovan Mitchell aportó 17 unidades y seis asistencias, y Evan Mobley registró 15 tantos y ocho rebotes por los Cavaliers. Harden alcanzó la marca con un tiro libre en el primer cuarto y terminó el partido con 29.017 puntos en 17 temporadas como profesional.

Cleveland tiene marca de 8-1 en casa desde el 23 de enero, con su única derrota el domingo ante un Boston al alza, y ha ganado 18 de sus últimos 24 partidos en total. Los Cavaliers están en el cuarto lugar de la Conferencia Este, a un partido de Nueva York.

Quentin Grimes anotó 17 unidades y Cameron Payne tuvo 12 por Filadelfia, que ha perdido dos seguidos y cuatro de sus últimos cinco para caer al octavo puesto del Este. Justin Edwards añadió 14 tantos.

leonard y clippers frenan el empuje de los knicks

En Inglewood, Kawhi Leonard anotó 29 puntos, Bennedict Mathurin sumó 28 y los Clippers de Los Ángeles vencieron 126-118 a los Knicks de Nueva York la noche del lunes para volver a .500 por primera vez desde principios de noviembre.

Los Clippers tienen marca de 32-32 y han ganado cinco de sus primeros seis partidos de marzo, mientras intentan mejorar su posible posición en el Torneo Play-in de la NBA. Comenzaron la temporada con una caída en picada de 6-21.

Fue el 42do partido consecutivo de Leonard con 20 o más puntos, la segunda racha activa más larga en la NBA y la tercera más extensa en la historia de la franquicia.

Mathurin anotó 22 en la segunda mitad saliendo desde la banca, como uno de cinco Clippers con cifras de doble dígito. Darius Garland registró 23 unidades y siete asistencias en su segunda titularidad.

Karl-Anthony Towns encabezó a los Knicks con 35 tantos al acertar 13 de 17 tiros, además de 12 rebotes y siete asistencias, antes de quedar fuera por faltas en los últimos segundos. Jalen Brunson aportó 28 puntos y OG Anunoby terminó con 22.

En Salt Lake City, Brice Sensabaugh anotó 21 puntos, el jugador de doble vía Blake Hinson encestó el triple de la ventaja en el último minuto y el mermado Jazz de Utah resistió para superar 119-116 a los debilitados Warriors de Golden State el lunes por la noche.

Hinson encestó cuatro triples, incluido un tiro desde más allá del arco desde el ala derecha con 29,9 segundos por jugar, para sorprender a los Warriors, que no contaron con Stephen Curry y varios otros habituales de la rotación.

Kyle Filipowski aportó 19 unidades y 15 rebotes para Utah, que había perdido ocho de nueve partidos.

De’Anthony Melton, quien lideró a los Warriors con 22 tantos, encestó un triple para recortar la diferencia a 117-116, pero Elijah Harkless, otro jugador de doble vía, sentenció el partido para el Jazz con dos tiros libres para llegar a un máximo de su carrera de 16 puntos.

Gui Santos anotó 15 tantos y Brandin Podziemski sumó 14, pero falló cuatro tiros libres en el último cuarto para los Warriors, que han perdido cuatro de cinco y tienen dificultades para mantenerse en la pelea por el Torneo Play-In de la NBA en la Conferencia Oeste.

Seth Curry regresó tras perderse 40 partidos por molestias en la espalda y terminó con 13 puntos.

Keyonte George, de Utah, anotó 15 unidades, pero no jugó en el último cuarto debido a una enfermedad.

En Nueva York, Day’Ron Sharpe igualó su mejor marca de la temporada con 19 puntos, Ochai Agbaji aportó 18 y los Nets de Brooklyn vencieron la noche del lunes por 126-115 a unos Grizzlies de Memphis diezmados por las lesiones, para lograr su segunda victoria consecutiva.

Nolan Traore sumó 17 puntos para los Nets, que venían de una improbable victoria 107-105 en Detroit, líder de la Conferencia Este, la noche del sábado, que puso fin a una racha de 10 derrotas.

Los Nets, que dieron descanso a su máximo anotador Michael Porter Jr., tuvieron a seis jugadores con cifras de dos dígitos. Los Grizzlies contaron con apenas ocho jugadores disponibles.

Rayan Rupert anotó 20 puntos, la mejor cifra de su carrera, y Javon Small añadió 19 para Memphis, que ha perdido cuatro seguidos y 11 de 14.