Luka Doncic frena la racha de los Knicks y da la victoria a los Lakers

Luka Doncic guió a los Lakers de Los Ángeles a la victoria por 110-97 sobre los New York Knicks el domingo, mostrando liderazgo frente a la ausencia por lesión de LeBron James y frenando la racha positiva del equipo visitante en la NBA.

La estrella eslovena encestó cinco triples y acertó 11 de 25 tiros de campo, liderando a los Lakers en una victoria que dominaron de principio a fin en casa, mostrando consistencia ofensiva y defensiva frente a unos Knicks que promedian 117 puntos por partido esta temporada.

Los Lakers enfrentaban el partido sin su líder, LeBron James, descartado por una contusión en el codo izquierdo tras una fuerte caída en la derrota del jueves ante Denver.

Sin embargo, Doncic y Austin Reaves asumieron la responsabilidad ofensiva, sumando entre ambos 60 puntos y manteniendo a los Knicks bajo control durante todo el encuentro.

El entrenador de Los Ángeles, J.J. Redick, destacó el esfuerzo colectivo de su equipo como clave para neutralizar la ofensiva rival y asegurar la victoria.

"Siempre tenemos tres claves en defensa y tres en ataque", dijo. "Esta noche había una clave: el esfuerzo colectivo. Lo hicimos durante todo el partido, no solo en rachas. Iba a ser un partido duro y reñido que teníamos que ganar con esfuerzo, y lo hicimos".

Por los Knicks, Karl-Anthony Towns lideró la anotación con 25 puntos y 16 rebotes, seguido por Jalen Brunson, que sumó 24. Con la victoria, los Lakers mejoraron su récord a 39-25, asegurando el quinto puesto de la Conferencia Oeste, a 10,5 partidos del líder Oklahoma City, que se enfrenta más tarde a los Houston Rockets.

de nuevo tatum

Mientras tanto, Jayson Tatum continuó su exitoso regreso tras una baja de casi 10 meses por lesión, anotando 20 puntos en la victoria a domicilio de los Boston Celtics por 109-98 sobre los Cleveland Cavaliers.

Jaylen Brown lideró a Boston con 23 unidades, mientras cinco jugadores del equipo terminaron con dobles dígitos, mejorando su balance a 43-21 y manteniéndose cerca del líder de la Conferencia Este, los Detroit Pistons.

"Creo que hicimos un buen trabajo", afirmó Tatum, que regresó a la alineación el viernes tras casi 300 días de baja por una rotura del tendón de Aquiles derecho.

"No puedo expresar lo feliz que estoy por estar aquí jugando, con el equipo, con los chicos, compitiendo, haciendo jugadas, cometiendo errores, simplemente feliz de estar aquí".

Donovan Mitchell lideró la anotación de Cleveland con 30 puntos, aunque los Cavaliers se mantienen en el cuarto puesto de la Conferencia Este con un récord de 39-25.

wemby sigue encendido

Tras las lágrimas de alegría del viernes por su increíble remontada ante Los Angeles Clippers, Victor Wembanyama mantuvo la intensidad y las emociones al máximo con otra demostración de fuerza frente a los Houston Rockets, derrotados por 145-120 en el Frost Bank Center.

"Wemby", máximo anotador del encuentro, firmó 29 puntos, 8 rebotes, 2 robos y 4 tapones, abriendo el marcador con un triple lejano que encendió a la afición.

El francés de 22 años se impuso en el uno contra uno a todos los defensores asignados, incluyendo a Alperen Sengun, Clint Capela, Amen Thompson y Reed Sheppard, desbordando en ataque y controlando el juego interior.

"Ha sido divertido. A los equipos les cuesta adaptarse a nosotros. Estamos en buena dinámica y todos confiamos en lo que hacemos", dijo Wembanyama.

Los Spurs, liderados también por De'Aaron Fox con 20 puntos y 10 asistencias, encadenaron su cuarta victoria consecutiva para consolidar la segunda plaza del Oeste con un récord de 47-17, mientras los Rockets caen al cuarto puesto con 39-24.

mala racha en detroit

Líderes del Este, los Detroit Pistons sufrieron su cuarta derrota consecutiva, algo inédito esta temporada, al caer 121-110 ante los Miami Heat, que impusieron su ritmo desde los primeros minutos y no permitieron la reacción visitante.

El pívot floridano Bam Adebayo fue determinante con 24 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, alcanzando además los 10.000 puntos en su carrera.

Por Detroit, Cade Cunningham destacó con 26 puntos y 10 asistencias, pero no fue suficiente para remontar, ya que los Pistons fueron superados ya al final del primer cuarto y no lograron contener el ímpetu local.

En Phoenix, Devin Booker anotó 30 puntos y repartió 10 asistencias, y los Suns de Phoenix vencieron la noche del domingo con un triunfo de 111-99 para frenar la racha de 10 victorias consecutivas como visitantes de los Hornets de Charlotte.

Booker acertó 1 de 6 en triples, pero encestó los 15 tiros libres que intentó.

Collin Gillespie y Jalen Green sumaron 24 puntos cada uno para los Suns, que han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Rasheer Fleming aportó 16 desde la banca, incluidos cuatro triples.

LaMelo Ball encabezó a los Hornets con 22 puntos. Su racha de victorias como visitantes era la más larga de la NBA desde que Los Angeles Lakers ganaron 11 seguidos fuera de casa en la temporada 2019-20. Charlotte no perdía como visitante desde el 17 de enero en Golden State.

La racha más larga de victorias como visitante en la historia de la NBA es de 16 partidos, lograda por los Lakers de 1971-72 durante su recorrido récord de la liga de 33 victorias consecutivas en total.

Miles Bridges anotó 16 puntos, Kon Knueppel tuvo 15 y Brandon Miller añadió 11 —todos en la primera mitad— por Charlotte. Knueppel acertó apenas 2 de 8 desde la línea de tres, pero el novato aun así lidera la NBA con 224 triples.

En Portland, Scoot Henderson anotó un máximo de la temporada de 28 puntos con 10 de 15 en tiros de campo y los Trail Blazers de Portland vencieron la noche del domingo por 131-111 a unos Pacers de Indiana en mala racha.

Jerami Grant y Jrue Holiday sumaron 21 puntos cada uno para los Blazers, que le propinaron a Indiana su novena derrota consecutiva. Henderson también repartió seis asistencias sin pérdidas de balón.

Deni Avdija, quien lidera a Portland en anotación (24,4 puntos por partido) y asistencias (6,6), regresó tras una ausencia de seis partidos por una lesión en la parte baja de la espalda. Terminó con 18 puntos y ocho asistencias.

Indiana ha perdido sus últimos seis partidos por un promedio de 20 puntos. Esta es la tercera racha de derrotas del equipo de al menos ocho juegos en esta temporada.

Pascal Siakam encabezó a los Pacers con 22 puntos y Jay Huff aportó 16 puntos y cinco tapones. Andrew Nembhard añadió 14 puntos y nueve asistencias, y Jarace Walker también anotó 14.

Henderson llevaba 19 puntos y cinco asistencias al irse 7 de 9 en tiros de campo, incluido 2 de 4 en triples, antes del descanso. Grant agregó 14 puntos, Holiday tuvo 11 y Avdija anotó 10.

En Sacramento, Russell Westbrook anotó 23 puntos, repartió 12 asistencias y capturó 11 rebotes para lograr el triple-doble número 208 de su carrera, récord de la NBA, y los Sacramento Kings vencieron a los Chicago Bulls 126-110 la noche del domingo.

Westbrook encestó 7 de 17, con tres triples, en 35 minutos. Es el cuarto triple-doble de la temporada para el jugador de 37 años, quien quedó a una asistencia de superar a Mark Jackson y ubicarse sexto en la lista histórica de la NBA.

Los triple-dobles de Westbrook constituyen un récord en curso para el nueve veces All-Star y llegaron seis días después de que arremetiera contra los medios de Sacramento por la narrativa en torno a los Kings esta temporada.

El pívot de Denver y tres veces MVP Nikola Jokic es el segundo con más triple-dobles en la NBA, con 181.

El pívot novato Maxine Raynaud sumó 26 puntos y 11 rebotes. Malik Monk anotó 30 puntos, Daeqwon Plowden aportó 16 y Precious Achiuwa agregó 13 para ayudar a los Kings a conseguir su tercera victoria en 23 partidos.

Collin Sexton encestó siete triples y anotó 28 puntos como suplente para los Bulls. Josh Giddey logró un triple-doble con 15 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Matas Buzelis anotó 20 puntos y Nick Richards tuvo 10 puntos y 11 rebotes.

En Milwaukee, Paolo Banchero anotó 33 puntos y el Magic de Orlando se impuso con facilidad por 130-91 a los Bucks de Milwaukee la noche del domingo, que dieron descanso a Giannis Antetokounmpo en el segundo partido de una serie de dos noches consecutivas.

Jalen Suggs sumó 20 puntos y Desmond Bane aportó 18 para el Magic, que ganó su cuarto partido seguido para mantenerse sexto en la Conferencia Este, a un juego del Toronto, quinto, y por puntos porcentuales por delante de Miami.

Orlando nunca estuvo en desventaja y se fue al descanso con ventaja de 67-55. Al inicio del cuarto periodo, Suggs encestó un triple para iniciar una racha de 12-0 que amplió la ventaja del Magic a 26 puntos. Banchero se fue al banquillo definitivamente hacia el final del tercer cuarto, con Orlando arriba por 31.

Bobby Portis registró 18 puntos y 10 rebotes, y Cam Thomas anotó 17 para los Bucks, que vencieron a Utah la noche del sábado, pero han perdido cinco de sus últimos seis.

En Nueva Orleans, Trey Murphy III anotó 24 puntos, Saddiq Bey sumó 23 ante su exequipo y los Pelicans de Nueva Orleans derrotaron a los tambaleantes Wizards 138-118 la noche del domingo para ampliar a ocho partidos la racha de derrotas de Washington.

Zion Williamson aportó 20 puntos y Dejounte Murray contribuyó con 19 para los Pelicans, que superaron a Washington 72-44 en puntos en la pintura.

Trae Young, que disputó su segundo partido con los Wizards desde que fue traspasado por Atlanta, terminó con 17 puntos y ocho asistencias en 18 minutos en la cancha. Fue su 12º partido de toda la temporada.

El novato de los Wizards Tre Johnson anotó 20 puntos —la cuarta vez que alcanza esa cifra. Will Riley agregó 19.

New Orleans mantuvo una ventaja de 67-65 tras una reñida primera mitad, durante la cual Washington encestó 10 triples.

Seleccionado con la séptima elección global el verano pasado, Fears terminó con 18 puntos y siete asistencias en 24 minutos desde la banca. El también novato Derik Queen anotó 13 puntos.

En Toronto, RJ Barrett anotó 31 puntos el domingo, su máximo de la temporada, Scottie Barnes sumó 17 y los Raptors de Toronto vencieron 122-92 a los Mavericks de Dallas, que atraviesan dificultades.

Jakob Poeltl aportó 16 puntos y 10 rebotes, y Sandro Mamukelashvili encestó 13 puntos, mientras los Raptors rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas ante Dallas.

Daniel Gafford registró 21 puntos y 11 rebotes, su máximo de la temporada, Cooper Flagg anotó 17 puntos y Brandon Williams agregó 16, pero los Mavericks, en mala racha, perdieron su séptimo partido seguido y el 17mo de 19.

Brandon Ingram y Ja’Kobe Walter anotaron 11 puntos cada uno, e Immanuel Quickley y Gradey Dick terminaron con 10, mientras Toronto ganó por primera vez en cinco partidos en casa.

Barrett superó los 8.000 puntos en su carrera, convirtiéndose en el octavo jugador canadiense en alcanzar ese hito.