Oklahoma City alcanza las 50 victorias y Gilgeous-Alexander roza la historia

Oklahoma City Thunder se convirtió en el primer equipo de la NBA en alcanzar las 50 victorias esta temporada tras imponerse 104-97 a Golden State Warriors el sábado.

La quinta victoria consecutiva del Thunder, líder de la Conferencia Oeste, estuvo impulsada por los 27 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la liga.

El base canadiense extendió además su racha de partidos consecutivos con al menos 20 puntos a 125 encuentros, quedando a solo uno del récord histórico que Wilt Chamberlain estableció hace décadas.

"No diría que fue muy difícil", afirmó Gilgeous-Alexander, quien también aportó cinco asistencias y cinco rebotes. El Thunder encadenó su octava victoria consecutiva en otra campaña dominante del actual campeón de la NBA, que busca revalidar el título.

"Si fuimos el mejor equipo el año pasado y ganamos el campeonato, deberíamos estar en una posición ideal para repetir", agregó el jugador, quien reconoció que la temporada ha tenido "altibajos", aunque el grupo ha sabido mantenerse competitivo.

Oklahoma City Thunder tomó una ventaja temprana y llegó a liderar por 14 puntos al final de la primera mitad. Golden State Warriors logró empatar parcialmente en el tercer cuarto, pero el equipo de Oklahoma City defendió con solidez el cierre del partido.

La derrota prolongó la mala racha de los Warriors desde la lesión de su estrella Stephen Curry a finales de enero. Por los Warriors, el dominicano Al Horford tuvo cuatro puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

En otros encuentros, los Brooklyn Nets sorprendieron a los líderes de la Conferencia Este, Detroit Pistons, y se impusieron 107-105 con 30 puntos y 13 rebotes de Michael Porter Jr.

Fue la tercera derrota consecutiva de los Pistons, que se mantienen a tres partidos y medio de los Boston Celtics.

Jalen Johnson sumó 35 puntos en el triunfo de los Atlanta Hawks sobre los Philadelphia 76ers por 125-116, sellando la sexta victoria consecutiva del equipo, la mejor racha activa de la liga.

En Memphis, Kawhi Leonard anotó 28 puntos, Darius Garland encestó 11 de sus 21 puntos en el cuarto periodo y los Clippers de Los Ángeles resistieron para imponerse la noche del sábado 123-120 a los Grizzlies de Memphis.

Bennedict Mathurin terminó con 21 puntos y 10 rebotes, y Derrick Jones Jr. sumó 16 unidades, mientras los Clippers ganaron por cuarta vez en cinco partidos pese a encestar apenas cuatro triples, su cifra más baja de la temporada. Los Ángeles acertó 4 de 17 desde larga distancia.

Ty Jerome encabezó a Memphis con 23 puntos y siete asistencias. Taylor Hendricks anotó 18 y Cedric Coward 15, mientras Memphis sufrió su tercera derrota consecutiva.

Los Clippers, que antes en esta temporada estaban 15 partidos por debajo de .500, ahora tienen marca de 31-32. Ocupan el noveno lugar en la Conferencia Oeste y siguen en la pelea por un boleto a la postemporada.

En Milwaukee, Giannis Antetokounmpo anotó 27 puntos, capturó nueve rebotes y repartió ocho asistencias la noche del sábado, y los Bucks de Milwaukee cortaron una racha de cuatro derrotas al vencer 113-99 al Jazz de Utah.

Antetokounmpo logró todo eso pese a jugar apenas 27 minutos, mientras los Bucks siguen controlando la carga de trabajo del dos veces MVP en su regreso tras una lesión. Milwaukee disputaba su tercer partido desde que Antetokounmpo volvió de una distensión en la pantorrilla derecha que lo obligó a perderse 15 encuentros consecutivos.

Utah ha perdido ocho de sus últimos nueve partidos. El Jazz había puesto fin a una racha de siete derrotas el jueves al ganar 122-112 en Washington.

El Jazz no contó con su máximo anotador, Lauri Markkanen, por un pinzamiento en la cadera derecha, ni con Isaiah Collier por motivos personales. Varios otros jugadores de Utah ya han sido descartados para el resto de la temporada.

Kevin Porter Jr., de Milwaukee, se perdió un segundo partido consecutivo por una inflamación en la rodilla derecha.

Antetokounmpo no fue el único jugador de Milwaukee que coqueteó con un triple-doble.

Ryan Rollins sumó 13 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias. Ousmane Dieng aportó 11 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes.

Keyonte George anotó 22 puntos y Brice Sensabaugh agregó 17 desde la banca para Utah, que lanzó apenas para un 34,4% de campo y acertó 12 de 49 en triples.

En Minneapolis, Desmond Bane anotó 30 puntos, Paolo Banchero sumó 25 unidades y 15 rebotes, y el Magic de Orlando ganó su tercer partido consecutivo al vencer el sábado 119-92 a los Timberwolves de Minnesota.

Jalen Suggs aportó 14 puntos y Tristan da Silva añadió 11 por el Magic, que pasó lidera ahora la División Sureste.

Anthony Edwards anotó 34 puntos, incluidos 13 de 14 desde la línea de tiros libres, pero Minnesota vio cortada su racha de cinco victorias seguidas.

Julius Randle anotó 14 puntos y capturó nueve rebotes, la mayor cifra del equipo, para los Timberwolves; Naz Reid añadió 13 unidades desde la banca y Rudy Gobert agregó 12.

Minnesota atinó apenas el 35,7% de sus disparos y registró su segunda menor cantidad de puntos de la temporada. Los titulares Donte DiVincenzo y Jaden McDaniels se combinaron para fallar sus 15 disparos.

Bane acertó 10 de 17 disparos de campo y encestó los 10 tiros libres para firmar su 11mo partido de la temporada con 30 puntos o más. Banchero convirtió 10 de 18 lanzamientos.