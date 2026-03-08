BJ Fitzgerald pone al Sameji 2-0 en la serie final del torneo de superior de Santiago

El refuerzo norteamericano BJ Fitzgerald volvió a asumir el protagonismo al registrar un doble-doble de 30 puntos y 12 rebotes, guiando al Club Sameji a su segunda victoria consecutiva en la serie final del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, tras imponerse la noche de este domingo 90-84 sobre el Club Pueblo Nuevo en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

Fitzgerald, quien además aportó cuatro asistencias, encabezó la ofensiva del conjunto de la barriada de Savica, Mejoramiento Social y El Ejido (Sameji). Fue respaldado por Brahiam Méndez con 18 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias, mientras que Alex Abreu estuvo cerca de un triple-doble con 12 tantos, 10 asistencias y ocho rebotes. Jordán Gerónimo, quien salió por acumulación de faltas personales, agregó 10 unidades y cuatro capturas.

Por Pueblo Nuevo se destacaron su capitán Víctor Liz con 24 puntos, ocho rebotes, tres asistencias y tres robos de balón, seguido por Eusebio Suero con 22 tantos, ocho rebotes y tres recuperaciones. Florent Tamba aportó un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes, y Alberson Pimentel concluyó con 13 unidades, seis asistencias y dos capturas.

Pueblo Nuevo dominó el primer cuarto 26-25 con 12 puntos de Eusebio Suero. En el segundo período, los de la Bahía iniciaron con una corrida 8-0 para ampliar la ventaja a 34-25, obligando al dirigente Melvyn López a solicitar tiempo. Tras el ajuste, Sameji reaccionó con un rally 14-0 que cambió el ritmo del encuentro y les permitió irse al descanso con ventaja de 48-44, tras ganar el parcial 23-18.

En la primera mitad, Fitzgerald lideró a Sameji con 13 puntos y nueve rebotes, acompañado por Brahiam Méndez con 10 unidades y Alex Abreu con ocho puntos y cinco asistencias. Por Pueblo Nuevo, Víctor Liz y Eusebio Suero sumaron 14 puntos cada uno.

El tercer período fue intenso y muy disputado. Pueblo Nuevo logró imponerse 22-17 para cerrar el parcial con ventaja mínima de 66-65, gracias a un triple de Miguel Almonte sobre la chicharra.

En el último cuarto, con el marcador igualado a 72, Sameji realizó un rally 9-2 para colocar el juego 81-74 restando 3:12. Sin embargo, Pueblo Nuevo respondió con una corrida 6-0 para acercarse 81-80.

A falta de 1:17, Víctor Liz empató el encuentro 84-84 desde la línea de tiros libres, pero inmediatamente Brahiam Méndez anotó una penetración que devolvió la ventaja a Sameji 86-84. En la recta final, Alex Abreu selló el triunfo con dos tiros libres que ampliaron la diferencia y aseguraron la victoria 90-84.

El tercer partido de esta histórica serie final está programado para celebrarse el miércoles 11 del presente mes a partir de las 8:30 de la noche en la Gran Arena del Cibao.