Andrés Feliz da victoria al Real Madrid ante Gran Canaria en la ACB de España

El Real Madrid, sin Mario Hezonja en su convocatoria, terminó por borrar el ímpetu de un Dreamland Gran Canaria que comenzó dominando el encuentro con una renta que se elevó a 13 puntos, pero que al final claudicó ante un líder que fue a golpe de impulsos para llevarse el triunfo merced a una balsámica bandeja del dominicano Andrés Feliz en el último segundo del encuentro (80-82).

Facundo Campazzo, con 18 puntos y 24 de valoración, fue el más destacado del equipo madrileño, desactivando así los 22 de Mike Tobey y los 17 de Isaiah Wong, en las filas insulares.

Los amarillos, enchufados en los primeros compases, tomaron la batuta a través de los puntos de Tobey -11 puntos, triple incluido- y Wong, aprovechando la coyuntura de un Madrid algo fallón en el perímetro y espeso en la pintura (13-7).

El pívot americano con pasaporte esloveno no aminoró el ritmo, siendo todo un quebradero de cabeza para el propio Tavares, que se tuvo que marchar al banquillo tras cometer la segunda falta sobre el interior claretiano.

En cualquier caso, Feliz y Campazzo tomaron las riendas del equipo blanco para ajustar la hemorragia a cuatro puntos (16-12), hasta que un nuevo y lejanísimo triple frontal, esta vez con el sello de Brussino, y dos canastas de Vila y Kuath volvieron a poner tierra de por medio en el electrónico (23-12).

El tiempo muerto solicitado por Scariolo llevó al equipo a ajustar la defensa para cortar la derrama, y por momentos lo consiguió aunque su discretos porcentajes de tiro apenas le permitieron cerrar el primer cuarto con una desventaja de cinco puntos (25-20).

En el segundo cuarto siguió el encuentro con la artillería anotadora de los dos equipos carburando a tope, si bien el Real Madrid comenzó a sumar desde el perímetro y eso derivó a un nuevo escenario en el electrónico, con un más que ajustado 30-29 a 6:43 para el descanso.

Una bandeja posterior de Llull cambió las tornas del partido, pero Campazzo, con dos triples seguidos -uno desde ocho metros- evidenció el cambio de rumbo que tomó el choque (32-39).

El Granca fue a remolque, sufriendo con las rotaciones del rival y con el continuo correcalles que se vivía sobre el parqué de Siete Palmas (38-46 al descanso).

En la reanudación, el equipo insular se reactivó con el quinteto titular, aunque con el cambio de Robertson por Wong, y aunque la fórmula parecía funcionar a nivel anímico, lo cierto es que el Real Madrid continuó a velocidad de crucero (42-50).

A partir de ahí, el encuentro se descompuso en una particular guerra de guerrillas, con múltiples batallas anotadoras y una anarquía en la que el Madrid siguió disfrutando de un colchón que rondaba la decena aunque su adversario revivía de arreón en arreón. Y precisamente uno de esos repuntes capitalizados por Wong dejó la papeleta en un 56-62 que cambiaba el panorama de cara al último periodo.

Almansa y Procida cauterizaban la mejora amarilla pero un triple de Albicy a tablero y dos tiros libres de Pelos, aderezados con un nuevo lanzamiento exterior de Tobey, cambiaron el ecosistema en el Gran Canaria Arena (68-69).

Scariolo volvió a pedir un paréntesis técnico para buscar nuevas soluciones, encontrándolas en defensa con Tavares y en ataque con Abalde para tomar oxígeno. Pero de nuevo Tobey y Pelos mantuvieron el choque en un vilo (72-73) a falta de tres minutos.

Un 2+1 de Wong acabó igualando la contienda (75-75), pero Abalde se los devolvió a continuación, llevándose por medio la quinta personal de Brussino (75-78).

El encuentro tomó tintes dramáticos con dos nuevos tiros libres de Isaiah y una falta extra al Granca de Feliz a Albicy que terminó en lesión para el base francés a 1:20 para el final. Con esa nueva panorámica, Robertson tomó el testigo, anotando solo uno de los dos lanzamientos desde el 4,60 para equilibrar de nuevo el choque (78-78).

Campazzo volvió a poner en vanguardia a los suyos desde la línea de personales, pero Pelos respondía con un gancho, dejando todo por decidir a falta de 19 segundos. Hasta que, en la última posesión, Feliz anotaba in extremis una bandeja que sentenció el choque en favor del Real Madrid (80-82). Un hermoso encuentro en el que se diluyeron las diferencias del líder ante un equipo que aún lucha en el purgatorio de la Liga Endesa.

80 - Dreamland Gran Canaria (25+13+18+24): Albicy (3), Wong (17), Brussino (5), Pelos (14) y Tobey (22) -quinteto titular-; Robertson (6), Maniema (1), Alocén (2), Samar (-), Kuath (6) y Vila (4).

82 - Real Madrid (20+26+16+20): Lyles (6), Abalde (10), Campazzo (18), Tavares (9) y Feliz (5) -quinteto titular-; Okeke (8), Llull (11), Maledon (5), Len (3), Almansa (4), Kramer (-) y Procida (3) .

Árbitros: Alfonso Olivares, Jorge Martinez e Igor Esteve. Eliminaron por personales al jugador amarillo Nico Brussino.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Gran Canaria Arena ante un total de 7.376 espectadores.