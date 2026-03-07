Gerónimo y Abreu encabezan a Sameji sobre Pueblo Nuevo en el inicio de la final en Santiago

El Club Sameji consiguió la victoria en el inicio de la serie final del XLVI Torneo de Baloncesto Superior de Santiago al derrotar 87-84 al Club Pueblo Nuevo en un duelo vibrante celebrado ante una Gran Arena del Cibao repleta a toda capacidad.

Con 8.2 segundos en el reloj y Sameji arriba 87-84, Pueblo Nuevo tuvo dos oportunidades desde la línea de tres puntos para empatar el partido, pero Víctor Liz y Alberson Pimentel fallaron sus intentos detrás del arco, sellando así el triunfo de los samejianos.

Este enfrentamiento tiene un sabor especial para el baloncesto santiaguero, ya que Sameji y Pueblo Nuevo no se enfrentaban en una final desde hace 22 años, lo que reavivó una de las rivalidades más emblemáticas del país. El choque fue una verdadera batalla deportiva con seis cambios de liderazgo y cinco empates, reflejando el equilibrio entre ambos equipos durante los 40 minutos de juego.

Sameji logró imponerse gracias a su dominio en la pintura y a una ofensiva colectiva eficiente que terminó con 46.2% en tiros de campo, además de 47 rebotes y 20 asistencias en el partido.

Los mejores jugadores de Sameji fueron Jordan Gerónimo con 21 puntos, 11 rebotes, eficiencia destacada en ambos lados de la cancha, Alex Abreu 16 puntos, 12 asistencias, 4 rebotes, líder en la conducción ofensiva, BJ Fitzgerald 15 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, Brahian Méndez 12 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias, y Alanzo Frink: 12 puntos con alta efectividad en tiros de campo.

El equipo dirigido por Melvyn López aprovechó su fortaleza cerca del aro con 60 puntos en la pintura, factor determinante para inclinar el marcador a su favor.

Por Pueblo Nuevo, Anyeuri Castillo 28 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, líder anotador del partido, Eusebio Suero: 21 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias, Florent Thamba: 12 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia, Víctor Liz: 10 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, y Alberson Pimentel: 7 puntos, 17 asistencias y 6 rebotes, destacándose como principal generador ofensivo.

Pueblo Nuevo mostró gran profundidad con 44 puntos provenientes de la banca, además de dominar el contraataque con 25 puntos en transición.

El Club Pueblo Nuevo cerró la primera mitad con ventaja 49-46 sobre Sameji en un partido de alta intensidad, donde ambos equipos protagonizaron rachas ofensivas determinantes.

Pueblo Nuevo dominó el primer parcial 22-16, apoyado en un rally de 11-0, pero Sameji reaccionó en el segundo cuarto con un impresionante rally de 15-1 que le permitió tomar ventaja 31-23. Sin embargo, los dirigidos por José Maita Mercedes respondieron con carácter y ejecutaron un rally 8-0 en los minutos finales del período para retomar el control del marcador 47-40 con 1:40 por jugar, cerrando finalmente la primera mitad con tres puntos de ventaja.

La serie final del torneo número 46 continuará este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a partir de las 6:00 de la tarde.