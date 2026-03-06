LeBron rompe marca de lances de campo en la derrota de Lakers ante Nuggets

LeBron James rompió el récord de encestes de campo establecido por Kareem Abdul-Jabbar, lo cual no evitó que los Lakers de Los Ángeles cayeran el jueves 120-113 ante los Nuggets de Denver.

Los astros Jamal Murray y Nikola Jokic realizaron aportes respectivos de 28 puntos a la causa de los Nuggets.

James se lesionó el codo izquierdo en una bandeja que acercó a Los Angeles a 110-106 con cuatro minutos por jugar, y salió del partido. Regresó con 2:05 minutos restantes y los Lakers abajo por un punto.

Sin embargo, los Lakers nunca pudieron tomar la delantera. Los Nuggets concretaron una victoria crucial de principio a fin.

James terminó con 16 puntos, mientras que Luca Doncic anotó 27.

Jokic logró su 23er triple-doble de la temporada con 28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias para compensar nueve pérdidas de balón y ayudar a los Nuggets (39-24) a mantenerse un paso por delante de los Lakers (37-25), que venían enrachados, dentro de una competida Conferencia Oeste.

Además de su canasta que rompió el récord en el primer cuarto —el enceste de campo número 15.838 de su carrera de 23 años—, James atinó un par de disparos sensacionales: una bandeja en contragolpe con giro y finalización invertida, y un tiro en suspensión sobre una pierna, de espaldas al aro, desde 18 pies, que acercó a los Lakers a 64-54 al descanso.

Y el astro repartió tres asistencias consecutivas impresionantes por los Lakers, quienes protagonizaron una remontada en el último cuarto, la cual se quedó apenas corta.

Los Nuggets se despegaron con una ventaja de 16-3 y llegaron a colocarse arriba por 15 puntos, pero las pérdidas de balón mantuvieron a los Lakers cerca durante toda la noche.

En Houston, Brandon Podziemski anotó 26 puntos, De’Anthony Melton sumó 23 y los Warriors de Golden State, mermados por las bajas, resistieron para vencer en tiempo extra la noche del jueves por 115-113 a los Rockets de Houston.

Los Warriors ganaban por tres con unos 30 segundos por jugarse en el tiempo extra cuando Kevin Durant recibió una falta en un intento de triple y encestó los dos primeros tiros antes de fallar el tercero. Golden State capturó el rebote y Melton convirtió una bandeja tras palmeo con 5,3 segundos restantes para ampliar la ventaja a 115-112.

Después, Durant encestó 1 de 2 tiros libres y una falta de los Rockets permitió que Golden State aguantara para llevarse la victoria.

Al Horford añadió 17 puntos para los Warriors, mientras Stephen Curry se perdió su 12º partido consecutivo por una lesión de rodilla. Los Warriors han indicado que se espera que sea reevaluado alrededor del martes.

Reed Sheppard lideró a Houston con 30 puntos, incluidos seis triples, y Durant agregó 23.

En Sacramento, Zion Williamson anotó 23 puntos, al atinar 10 de 14 disparos de campo, y los Pelicans de Nueva Orleáns derrotaron el jueves 133-123 a los Kings de Sacramento, el peor equipo de la NBA.

Trey Murphy III sumó 21 puntos, mientras que Saddiq Bey encestó 6 de 11 disparos (3 de 5 triples) y 5 de 6 desde la línea de tiros libres para aportar 20 tantos a la causa de los Pelicans, que habían perdido dos duelos seguidos tras una racha de cuatro victorias.

Williamson añadió nueve rebotes y cinco asistencias.

Precious Achiuwa registró 29 puntos y 12 rebotes, mientras que Russell Westbrook aportó 19 tantos y 10 asistencias por los Kings, que cayeron a una foja de 14-50 en la temporada y sufrieron su novena derrota consecutiva en casa.

Han perdido tres compromisos seguidos y tienen marca de 2-4 después de una racha de 16 derrotas consecutivas, la peor en la historia de la franquicia.

Los Pelicans se fueron al descanso con una ventaja de 67-61. Tomaron una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto gracias a una racha de 15-0.

Los Pelicans encestaron 12 triples, frente a ocho de los Kings.

En Phoenix, Collin Sexton anotó 30 puntos y los Bulls de Chicago resistieron ante los Suns de Phoenix para imponerse el jueves por 105-103, con lo cual lograron su segunda victoria en tres partidos tras una racha de 11 derrotas consecutivas.

Phoenix, que perdía por 12 unidades con menos de seis minutos por jugar, se acercó 104-103 con un triple de Devin Booker a falta de 23 segundos.

Jalen Green tuvo la oportunidad de darles a los Suns su primera ventaja, pero falló una bandeja en carrera. También por Phoenix, Amir Coffey cometió una falta sobre Nick Richards con 4,1 segundos por jugar.

Richards encestó el primer tiro libre y falló el segundo, y un forcejeo por el rebote consumió el tiempo restante.

Tre Jones sumó 21 puntos y Guerschon Yabusele aportó 16 por Chicago en el inicio de una gira de cinco partidos. Los Bulls no contaron con Matas Buzelis ni Josh Giddey, dos noches después de que sufrieron lesiones de tobillo en una derrota en casa ante Oklahoma City.

Booker lideró a Phoenix con 27 puntos en su segundo partido tras perderse cuatro por una lesión en la cadera derecha. Grayson Allen añadió 21 puntos.

Green terminó con 12 puntos con 5 de 20 en tiros de campo. Acertó 1 de 8 desde la línea de 3 puntos.

Phoenix, séptimo en el Oeste, había ganado dos duelos seguidos. Los Suns no cuentan con Dillon Brooks debido a una fractura en la mano izquierda.

En San Antonio, Victor Wembanyama anotó 38 puntos, capturó 16 rebotes y registró cinco tapones, y los Spurs de San Antonio nunca estuvieron abajo en el marcador al completar una barrida sobre Detroit, al vencer la noche del jueves por 121-106 a los Pistons.

De’Aaron Fox sumó 29 puntos, y Stephon Castle aportó 11 puntos y 12 asistencias en el primer partido de San Antonio en casa tras un viaje de casi un mes.

Cade Cunningham consiguió 26 puntos e Isaiah Stewart añadió 18 en la segunda derrota consecutiva de Detroit. Los Pistons, que cerraron su gira con marca de 1-2, se mantuvieron en la cima de la Conferencia Este con 45-16.

Un posible duelo de Finales de la NBA derivó en otra victoria por doble dígito para los Spurs, que atraviesan un gran momento.

San Antonio ha ganado 13 de 14 partidos, incluida una victoria 114-103 sobre los Pistons el 23 de febrero en Detroit, y se mantiene segundo en el Oeste con 45-17.

En Minneapolis, Anthony Edwards anotó 22 puntos, incluidos dos con una impresionante volcada a dos manos por encima de RJ Barrett, y los Timberwolves de Minnesota vencieron el jueves 115-107 a los Raptors de Toronto para sumar su quinta victoria consecutiva.

En el tercer cuarto, Edwards se valió de un drible para liberarse en la pintura, se elevó muy por encima del aro y clavó el balón, Festejó con flexiones de los músculos y un grito en dirección de Barrett, quien le dio un pequeño empujón mientras ambos corrían de regreso por la cancha.

Luego de una actuación de 41 puntos en la victoria de Minnesota por 117-110 sobre Memphis la noche del martes, Edwards tuvo una noche eficiente, al encestar 8 de 12 tiros de campo y 5 de 8 desde la línea de 3 puntos.

Tras la derrota de Houston ante Golden State en tiempo extra, los Timberwolves (40-23) se colocaron un juego por delante de los Rockets en el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

Rudy Gobert aportó 18 puntos y 12 rebotes, Julius Randle anotó 17 y Donte DiVincenzo sumó 16 unidades por los Wolves.

Barrett encabezó a los Raptors con 25 puntos e Immanuel Quickley agregó 18. Toronto ha perdido cuatro de cinco encuentros, pero se mantiene quinto en el Este.

En Orlando, Wendell Carter Jr. logró una volcada para tomar la delantera cuando quedaban 1,4 segundos, y el Magic de Orlando superó el jueves 115-114 a los Mavericks de Dallas para empañar el regreso de Cooper Flagg tras una lesión.

Flagg completó una jugada de tres puntos cuando restaban 37,3 segundos lo que le dio a Dallas una ventaja de cuatro, pero Orlando anotó los últimos cinco tantos. Jalen Suggs encestó un triple cuando quedaban 32,2 segundos.

Después de que Flagg falló un tiro en suspensión, Suggs asistió a Carter en la pintura para la clavada decisiva.

El brasileño Tristan da Silva lideró al Magic con 19 puntos. Suggs terminó con 17 unidades y siete asistencias, Paolo Banchero aportó 16 puntos y 12 rebotes, y Carter anotó 15.

Flagg sumó 18 puntos al embocar 7 de 22 tiros de campo en 26 minutos. La primera selección del draft de la NBA y el novato con más puntos de la liga se había perdido los ocho partidos anteriores por un esguince en el pie izquierdo.

Klay Thompson anotó 24 puntos por los Mavericks, al ingresar desde la banca y encestar siete triples. Khris Middleton anotó 10 de sus 19 puntos en el cuarto periodo, pero los Mavericks perdieron por 15ª vez en 17 partidos.

En Miami, Tyler Herro anotó 25 puntos, Bam Adebayo sumó 21 y el Heat de Miami venció el jueves 126-110 a los Nets de Brooklyn, quienes sufrieron su décima derrota consecutiva.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. anotó 18 por el Heat (34-29), que ha ganado seis de ocho duelos y se colocó cinco juegos por encima de la marca de .500 por primera vez desde la primera semana de diciembre.

Pelle Larsson y Kel’el Ware aportaron 16 puntos cada uno por Miami. Ware añadió 11 rebotes y siete tapas.

El Heat también mejoró a 15-5 el 5 de marzo —o “Día 305”, como se le llama en Miami, en alusión al principal código de área telefónica de la ciudad. Ninguna franquicia activa de la NBA tiene un mejor registro en esta fecha.

Michael Porter Jr. anotó 27 tantos por Brooklyn, que también perdió en Miami el martes. Noah Clowney anotó 17, Nic Claxton sumó 16 y Ziaire Williams terminó con 15 por los Nets.

Brooklyn llegó a tomar una ventaja fugaz en el tercer cuarto, pero permitió 66 puntos en la segunda mitad.

En Washington, Ace Bailey arruinó la noche del jueves el debut de Trae Young en Washington, al anotar 21 de sus 32 puntos —la mayor cifra de su carrera— en la primera mitad para impulsar al Jazz de Utah a una victoria por 122-112 sobre los Wizards.

Young, quien fue traspasado de Atlanta a Washington en enero, sumó 12 puntos y seis asistencias mientras jugaba apenas 19 minutos. Había estado fuera por lesiones en la rodilla y el cuádriceps y tenía una restricción de minutos.

Juju Reese aportó 18 puntos y 20 rebotes para los Wizards, que han perdido siete seguidos. Utah, por su parte, cortó una racha de siete derrotas.

Bailey, seleccionado por el Jazz con la quinta elección del draft del año pasado —un puesto por delante de donde eligió Washington—, encestó siete triples y superó su anterior tope de 25 puntos.

Washington llegó al partido con el cuarto peor récord de la NBA, a 1 1/2 juegos de Utah. Los Wizards podrían perder su selección de primera ronda este año si cae fuera de los ocho primeros.

Reese, hermano de la estrella de la WNBA Angel Reese, firmó con los Wizards un contrato de doble vía la semana pasada y ahora tiene la mayor cifra de rebotes de cualquier novato en un partido esta temporada.