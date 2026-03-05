Gilgeous-Alexander vuelve a dominar a los Knicks en la victoria de los Thunder

Shai Gilgeous-Alexander anotó un triple decisivo para sellar este miércoles una apretada victoria por 103-100 de los Oklahoma City Thunder sobre los New York Knicks en la NBA.

El triunfo elevó a 7-0 el notable registro del actual Jugador Más Valioso de la NBA en el Madison Square Garden frente a los Knicks y, además, significó la cuarta victoria consecutiva del Thunder, que amplió su ventaja en la cima de la Conferencia Oeste.

"Volvimos a encarrilar el partido en el último cuarto y pudimos darnos una oportunidad", dijo Gilgeous-Alexander, que terminó con 26 puntos y ocho asistencias.

"Al final del partido, solo hay que encontrar la manera. Yo hice jugadas. Los chicos hicieron jugadas. Aún así, conseguimos la victoria".

Oklahoma City dominó durante buena parte del encuentro, impulsado por una gran actuación de Chet Holmgren, máximo anotador con 28 puntos, incluidos 22 en una brillante primera mitad.

Los Knicks, por su parte, quedaron limitados a apenas 40 puntos antes del descanso por la sólida defensa del Thunder, mientras la estrella neoyorquina Jalen Brunson apenas sumó dos unidades bajo una intensa marca.

Sin embargo, Nueva York reaccionó tras el entretiempo y anotó otros 40 puntos solo en el tercer cuarto. Un triple de Brunson, ya más entonado, igualó el marcador y encendió al público local.

El dominicano Karl-Anthony Towns tuvo 17 puntos y 17 rebotes por los Knicks. Brunson aportó 16 puntos y un máximo de la temporada de 15 asistencias, pero encestó apenas 5 de 18. OG Anunoby también terminó con 16 unidades.

caída de boston ante los encendidos hornets

Los Knicks incluso tomaron una ligera ventaja en el tramo final, pero esta no duró mucho. Gilgeous-Alexander y Holmgren lideraron la reacción de Oklahoma City para retomar el control del partido.

A poco más de un minuto del final, un tiro en suspensión de Gilgeous-Alexander abrió una brecha de siete puntos. Brunson la redujo a tres, pero a seis segundos de la bocina su intento de triple para empatar se quedó corto.

"Siempre es genial salir con una victoria. No hay mejor lugar para hacerlo que la Meca", dijo Holmgren.

El triunfo deja al vigente campeón con el mejor registro de la liga, 49-15, con tres partidos y medio de ventaja sobre los San Antonio Spurs, mientras empieza a enfocar la recta final hacia los playoffs.

"Hay que ponerse en forma, porque vamos a necesitar a todo el mundo para esta fase de playoffs", dijo Gilgeous-Alexander.

"Y luego solo tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Tenemos que permanecer unidos. Tenemos que ser el equipo que hemos sido durante el último año y medio".

Los Knicks siguen terceros en la Conferencia Este y no cedieron terreno frente a los segundos, los Boston Celtics, que cayeron por 118-89 ante los Charlotte Hornets, en plena racha positiva.

El novato Kon Knueppel firmó 20 puntos en otra destacada actuación para Charlotte, mientras que los 29 de Derrick White resultaron insuficientes para Boston.

Fue la sexta victoria consecutiva de los Hornets por 15 o más puntos, la segunda racha más larga de este tipo en la historia de la NBA.

En Inglewood, Kawhi Leonard anotó 29 puntos, Bennedict Mathurin sumó 23 al atinar 8 de 11 tiros de campo, y los Clippers de Los Ángeles lograron su tercera victoria consecutiva al imponerse el miércoles 130-107 sobre los Pacers de Indiana.

Brook López aportó 17 puntos al triunfo de los Clippers, mientras que Darius Garland añadió 12 en su primer partido en casa desde que fue adquirido el mes pasado en un canje, procedente de los Cavaliers de Cleveland.

Pascal Siakam registró 29 puntos en su regreso tras perderse tres partidos por un esguince en la muñeca izquierda. Lideró así a los Pacers, quienes sin embargo sufrieron su séptima derrota seguida y cayeron al fondo de la clasificación de la Conferencia Este con marca de 15-47.

Jay Huff anotó 18 unidades y encestó 4 de 8 triples, en tanto que Jarace Walker terminó con 17 puntos.

En Milwaukee, los Hawks de Atlanta logró su quinta victoria consecutiva y se colocó por encima de .500 por primera vez desde diciembre al derrotar 131-113 a los Bucks de Milwaukee la noche del miércoles.

Nickeil Alexander-Walker encabezó el ataque de los Hawks con 23 puntos.

Atlanta (32-31) tenía marca de 15-12 tras una victoria el 14 de diciembre sobre Filadelfia, pero los Hawks perdieron sus siguientes siete partidos y desde entonces no habían tenido un récord ganador.

Onyeka Okongwu sumó 21 unidades y Jalen Johnson agregó 20 tantos y nueve asistencias, mientras los Hawks borraban un déficit temprano de 16 puntos. CJ McCollum anotó 18, mientras que Dyson Daniels aportó 14 unidades y 10 rebotes.

Los Hawks superaron a los Bucks 65-42 en la segunda mitad.

Atlanta no contó con Jonathan Kuminga debido a una inflamación en la rodilla izquierda, mientras que a Milwaukee le faltó Kevin Porter Jr. por una hinchazón en la rodilla derecha.

Giannis Antetokounmpo anotó 24 puntos para los Bucks en su segundo partido desde que regresó de una distensión en la pantorrilla derecha que lo obligó a perderse cinco semanas. Recibió una falta técnica por lanzar el balón contra el soporte del aro, frustrado, después de que una canasta de Daniels ampliara la ventaja de Atlanta a 121-103 con 4:20 por jugar.

En Memphis, los Trail Blazers de Portland cortaron una racha de dos derrotas con una victoria de 122-114 sobre los Grizzlies de Memphis la noche del miércoles, con 35 puntos y 11 asistencias de Jrue Holiday y 30 unidades de Jerami Grant.

Portland (30-33), en plena arremetida para clasificarse a la postemporada, aprovechó una ventaja de 24-19 en anotación durante los últimos nueve minutos para asegurar el triunfo. Los Trail Blazers habían perdido tres de sus últimos cuatro partidos y cuatro de sus más recientes seis juegos antes del miércoles.

Robert Williams III aportó 20 unidades y 11 rebotes para Portland. Matisse Thybulle contribuyó con tres rebotes, una asistencia y un robo el día que cumplió 29 años.

Los Grizzlies tuvieron a siete jugadores con anotación de doble dígito, pero no fue suficiente ante Portland, ya que sufrieron su segunda derrota seguida y la novena en 12 partidos. Memphis disputaba el segundo juego de una seguidilla en noches consecutivas después de caer ante Minnesota 117-110 el martes.

Jaylen Wells encabezó a su equipo con 24 tantos, y GG Jackson añadió 20 para Memphis. El alero Olivier-Maxence Prosper, quien más temprano en el día firmó un contrato multianual, registró 17 puntos y nueve rebotes en su octava titularidad con los Grizzlies. Jahmai Mashack ingresó desde la banca y anotó 13 puntos; Cam Spencer consiguió sus 12 tantos en la primera mitad y agregó siete rebotes y siete asistencias, mientras Walter Clayton Jr. aportó 12 puntos y Javon Small 11.

En Filadelfia, Quentin Grimes encestó dos tiros libres para desempatar con 16,4 segundos restantes, Tyrese Maxey anotó 25 puntos y los mermados 76ers de Filadelfia superaron el miércoles 106-102 al Jazz de Utah.

Grimes terminó con 16 puntos y Jabari Walker aportó 22 a la causa de los 76ers, que no contaron con Joel Embiid, VJ Edgecombe ni el suspendido Paul George.

Keyonte George anotó 30 puntos por el Jazz, que ha perdido siete partidos consecutivos.

Filadelfia, que llegó al compromiso en el sexto puesto de la carrera por los playoffs de la Conferencia Este, perdía por 100-94 con 4:51 minutos por jugar después de que George encestó un triple. Pero Utah falló sus siguientes seis tiros de campo, y los Sixers empataron a 100 con una volcada tras un rebote ofensivo de Adem Bona con 1:50 minutos por jugar.

Una bandeja de Isaiah Collier 46 segundos después puso al Jazz arriba por dos puntos, pero Grimes empató mediante una penetración con 46,8 segundos restantes. Después de que George falló un tiro de larga distancia por Utah, Grimes convirtió ambos tiros libres tras recibir una falta.

El entrenador del Jazz, Will Hardy, no pidió tiempo muerto, y un tiro de Kyle Filipowski completamente solo desde larga distancia no entró.