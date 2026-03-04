Towns, con 21 puntos y 13 rebotes, ayuda al triunfo 40 de los Knicks en la NBA

Los New York Knicks fueron al norte de la frontera por su victoria 40 de la temporada y lo lograron al imponerse 111-95 sobre los Toronto Raptors en el Scotiabank Arena (Toronto).

Combinada con la derrota de los Pistons, esta victoria les permite acortar distancias a seis juegos en la lucha por el liderato del Este.

El quinteto inicial anotó en doble dígitos pero fue Jalen Brunson quien lideró el camino con 26 puntos.

"Todo inicia con la defensa", comentó Brunson. "Todo es más fácil cuando el rival anota menos de 100 puntos, ellos juegan rápido y son muy agresivos".

"Tenemos un objetivo en mente, hay días que son más difíciles que otros, siempre vamos a generar mucho ruido pero debemos mantenernos unidos".

La defensa del cuadro neoyorquino empieza a marcar una diferencia importante al permitir menos de 100 puntos en 11 de los últimos 19 partidos.

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó un nuevo doble-doble con 21 puntos y 13 rebotes mientras que el puertorriqueño José Alvarado sumó cinco asistencias en 17 minutos.

lakers no se dejan sorprender

Los Angeles Lakers lucharon hasta los minutos finales para imponerse 110-101 sobre los New Orleans Pelicans en el Crypto.com Arena.

Los Pelicans gozaron de una ventaja de 10 puntos en el cuarto período pero una racha de 22-4 terminó marcando la diferencia para los locales.

"Tratamos de hacer las jugadas correctas", afirmó Marcus Smart. "Es importante sacar ventaja de nuestras oportunidades, son los momentos que nos dan la energía para seguir adelante".

"Tenemos que seguir mejorando, trabajando en las cosas que tenemos que mejorar y salir en busca de la victoria".

El esloveno Luka Doncic fue el máximo anotador con 27 puntos acompañado de nueve rebotes y siete asistencias.

El cuadro angelino ganó los cuatro partidos de la serie frente a New Orleans en la temporada 2025-26.

LeBron James, de 41 años, anotó 21 puntos acompañados de siete rebotes y siete asistencias.

Por los Pelicans, Zion Williamson cargó con el equipo con 24 puntos lanzando para un 56 por ciento desde la cancha (10/18).

22 puntos para tumbar a detroit

En un duelo que fácilmente podría repetirse en los playoffs de la NBA, los Cavaliers lograron una ventaja de hasta 11 puntos y lo más importante, lograron cerrar el juego, algo que no sucedió en el último enfrentamiento entre estos dos equipos.

"Es un triunfo muy importante", dijo Evan Mobley. "Creo que tenemos mucho camino por recorrer, este es un buen inicio y debemos seguir mejorando en el resto de la temporada".

"Necesitábamos a Jaylon (Tyson), creo que pudo hacer un buen trabajo defensivamente y además fue agresivo en ataque".

Mobley (18 puntos) mostró su poderío en la zona pintada y fue pieza clave para la recta final del encuentro en la que Cleveland no pudo contar con el lesionado Jarrett Allen.

James Harden no tuvo su mejor noche lanzando para un 29 por ciento (5/17) desde la cancha, pero pudo aportar con siete asistencias y cinco rebotes, además de 18 puntos.

Los Pistons, que llegaron al partido ganando siete de sus últimos ocho partidos, tuvieron en Jalen Duran su máximo anotador con 24 puntos mientras que el estelar Cade Cunningham completó un doble-doble de 10 puntos y 14 asistencias.

Pese a la derrota, Detroit (45-15) se mantiene en el liderato de la Conferencia Este con una ventaja de cuatro juegos y medio sobre los Boston Celtics en el segundo lugar.

En Sacramento, Jalen Green anotó 20 puntos, Grayson Allen sumó 18 y los Suns de Phoenix vencieron el martes 114-103 a los Kings de Sacramento, el peor equipo de la NBA, para barrer la serie de cuatro partidos de la temporada.

Séptimos en el Oeste con marca de 35-26, los Suns lograron su segunda victoria consecutiva y recuperaron a Devin Booker después de que el escolta estrella se perdió cuatro partidos por una lesión en la cadera derecha. Anotó 14 de sus 17 puntos en la primera mitad.

Collin Gillespie anotó 17 puntos —encestó 5 de 8 triples— y aportó nueve asistencias y seis rebotes. Oso Ighodaro agregó 14 puntos y 14 rebotes. Phoenix no contó con Dillon Brooks debido a una fractura en la mano izquierda.

Los Suns aprovecharon una racha de 14-0 en el tercer cuarto para convertir una desventaja de 63-62 en una delantera de 76-63. Royce O’Neale cerró la racha con triples consecutivos.

Maxime Raynaud registró 22 puntos —al acertar 10 de 12 tiros de campo— y capturó 10 rebotes por Sacramento en el inicio de una estadía de cinco partidos en casa. Los Kings cayeron a 14-49.

Tienen marca de 2-3 después de una racha de 16 derrotas consecutivas, la peor en la historia de la franquicia.

Precious Achiuwa añadió 18 puntos, DeMar DeRozan aportó 17 y Russell Westbrook 16.

En Minneapolis, Anthony Edwards brilló con 41 puntos para que los Timberwolves de Minnesota se sobrepusieran a una aletargada primera mitad y se impusieran el martes 117-110 a los Grizzlies de Memphis.

Los Timberwolves, que el fin de semana subieron al cuarto puesto de la Conferencia Oeste, han ganado cuatro duelos seguidos y siete de ocho. Memphis vio cortada su racha de dos victorias consecutivas.

Julius Randle sumó 23 puntos y 11 rebotes para los Wolves, mientras que Ayo Dosunmu aportó 14 unidades desde la banca.

Jaylen Wells encabezó a los Grizzlies con 19 puntos y Cedric Coward añadió 15. Memphis firmó una racha de 12-2 para recortar la diferencia a cuatro puntos en el último minuto, pero no pudo completar la remontada.

En Chicago, Jared McCain anotó 20 puntos, Isaiah Joe sumó 19 y el Thunder de Oklahoma City, sin su estrella Shai Gilgeous-Alexander, venció el martes 116-108 a los Bulls de Chicago.

El Thunder, campeón defensor de la NBA, dejó fuera a Gilgeous-Alexander para cuidar una distensión abdominal que lo marginó durante la mayor parte del mes pasado. Pero incluso sin el Jugador Más Valioso del año anterior, Oklahoma City tuvo más que suficiente para ganar por sexta vez en siete partidos.

Lidera la Conferencia Oeste con marca de 48-15.

McCain encestó cuatro triples; Aaron Wiggins anotó 18 puntos; Jaylin Williams registró 17 unidades y 16 rebotes; Cason Wallace aportó 17 tantos, y Chet Holmgren añadió 12 puntos y 11 rebotes.

Collin Sexton anotó 20 puntos por Chicago, incluido un triple en el último minuto que recortó la diferencia a 112-106. Pero los Bulls volvieron a la senda de la derrota después de cortar una racha de 11 tropiezos el domingo, con una amplia victoria sobre Milwaukee.

Guerschon Yabusele consiguió 18 puntos —su máximo de la temporada— y 12 rebotes para su tercer doble-doble en 11 partidos desde un acuerdo en la fecha límite de traspasos con Nueva York. El francés, de 2,03 metros y 128 kilos, encestó cuatro triples.

En Filadelfia, Dylan Harper anotó 22 puntos y Victor Wembanyama solo necesitó 10 para ayudar a los sprus de San Antonio a recuperarse de su primera derrota en 12 partidos y aplastar el martes por 131-91 a los 76ers de Filadelfia.

Los Spurs encestaron 18 triples y cerraron su gira anual del rodeo con marca de 5-1. Antesde perderel domingo ante los Knicks de Nueva York habían ganado 11 partidos consecutivos.

En Filadelfia no hubo de qué preocuparse por una racha de derrotas. San Antonio nunca estuvo abajo en el marcador y ganaba por 49 puntos al final del tercer cuarto.

Devin Vassell atinó seis triples y sumó 22 tantos para los Spurs.

Tyrese Maxey anotó 21 unidades para los Sixers, que sólo anotó 11 puntos en el tercer cuarto.

En Miami, Bam Adebayo anotó 23 puntos, capturó nueve rebotes y consiguió seis robos, y el Heat de Miami arrolló el martes 124-98 a los Nets de Brooklyn, en el primer partido de una serie de dos.

Tyler Herro sumó 22 puntos, mientras que el mexicano Jaime Jáquez Jr. aportó 20 por el Heat, que ganó por quinta vez en siete partidos.

Adebayo y Herro tenían 15 puntos cada uno al descanso, mientras que Jáquez y Andrew Wiggins contaban con 13 por cabeza. Miami construyó así una ventaja de 69-54.

El Heat atinó el 53% de sus disparos en los dos primeros periodos antes de despegarse en el cuarto y tomar una ventaja de 27 puntos.

Noah Clowney anotó 17 puntos para los Nets, que perdieron por novena vez consecutiva. Ziaire Williams contabilizó16 tantos y Nolan Traore agregó 14.

En Orlando, Paolo Banchero igualó su mejor marca de la temporada con 37 puntos, Desmond Bane anotó 25 y el Magic de Orlando se encaminó el martes a una victoria por 126-109 sobre los Wizards de Washington.

Banchero acertó 15 de 21 tiros de campo por Orlando, que embocó el 55,3% de sus disparos y dominó con sus titulares en la cancha para cortar una racha de dos derrotas. El Magic es séptimo en la Conferencia Este.

Jett Howard anotó 12 puntos, mientras que Jalen Suggs, Jevon Carter y Moritz Wagner aportaron 10 cada uno para un equipo de Orlando que no contó con los lesionados Anthony Black (cuádriceps), Wendell Carter Jr. (tobillo) ni Franz Wagner (tobillo).

El novato Will Riley anotó 19 puntos y Jaden Hardy sumó 18 por los Wizards, que tuvieron a nueve jugadores sanos disponibles y sufrieron su sexta derrota consecutiva.

En Charlotte, Brandon Miller anotó 17 puntos, y los Hornets de Charlotte arrollaron el martes 117-90 a los Mavericks de Dallas para conseguir su quinta victoria consecutiva.

LaMelo Ball sumó 15 unidades y nueve asistencias para ayudar a los Hornets (31-31) a colocarse .500 por primera vez desde el 28 de octubre, cuando tenían marca de 2-2.

Brandon Williams consiguió 18 tantos por los Mavericks, que atraviesan un mal momento y han perdido 14 de 16.

Charlotte, que jugaba la primera noche de una serie de partidos en noches consecutivas, contó con una producción enorme de su banca, con los suplentes encestando 12 de 21 triples.

Grant Williams atinó cuatro triples; Josh Green y Sion James aportaron tres cada uno, y Pat Connaughton añadió dos.