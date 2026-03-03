Al Horford anota 17 puntos en la derrota de los Warriors ante los Clippers

Con 18 puntos y 16 rebotes, el novato español Hugo González firmó el lunes su mejor noche en la NBA en la rotunda victoria de los Boston Celtics 108-81 ante los Milwaukee Bucks, que recuperaron a Giannis Antetokounmpo.

Tras casi seis semanas de baja, Antetokounmpo se vistió de nuevo de corto en su intento de devolver a los Bucks a las posiciones de playoffs.

El griego, apartado desde el 23 de enero por una lesión de gemelos, sólo estuvo en cancha 25 minutos pero le bastaron para ser el máximo anotador de Milwaukee, con 19 puntos y 11 rebotes.

Alrededor del doble MVP no surgió ninguna otra arma ofensiva de los Bucks, que siguen en la undécima posición de la Conferencia Este, fuera de la zona de repechaje a playoffs.

De forma inesperada, la noche le perteneció a Hugo González, un alero de 20 años que ya se estaba ganando el reconocimiento de los aristocráticos Celtics a base de defensa y entrega.

Este lunes el canterano del Real Madrid mostró sus cualidades ofensivas alcanzando los 18 puntos, su mayor marca de la temporada, y redondeando una extraordinaria cuenta con otro récord personal de 16 rebotes, 3 robos y 2 tapones en 35 minutos de juego.

González, elegido en el puesto 28 del pasado Draft, promediaba hasta ahora 3,9 puntos y 3,3 rebotes en 15 minutos.

El recital del español, con otras aportaciones como los 25 puntos desde el banco de Payton Pritchard, compensaron la baja del estelar Jaylen Brown.

"Acabamos de establecer nuestro estándar y queremos mantenerlo en cada partido. No nos gusta poner excusas", dijo González sobre el reciente rendimiento de Boston, ganador de cuatro de los cinco partidos disputados en solo una semana.

Los Celtics se mantienen en el segundo lugar del Este, sólo superados por los Detroit Pistons, y aún pueden llegar más reforzados a los playoffs si recuperan a su líder, el lesionado Jayson Tatum.

garland debuta con clippers

En otro retorno a las pistas, Darius Garland estrenó el uniforme de Los Angeles Clippers en una victoria 114-101 frente a unos Golden State Warriors todavía sin Stephen Curry.

Garland, traspasado en febrero desde los Cavaliers a cambio de James Harden, estaba fuera de combate desde el 14 de enero debido a una lesión de pie.

Partiendo desde el banco, el base anotó 12 puntos en 23 minutos de juego para una ofensiva comandada con Kawhi Leonard, que sumó 23 tantos.

Los Denver Nuggets, por su lado, firmaron un triunfo ajustado 128-125 ante los Utah Jazz en el que hubo hasta 22 cambios de liderato en el marcador.

El canadiense Jamal Murray fue el protagonista absoluto de la victoria con 45 puntos, 8 triples y 8 asistencias mientras Nikola Jokic logró 22 tantos y 12 rebotes.

Por los derrotados, el dominicano Al Horford tuvo 17 puntos, seis rebotes, tres asistencias y un lance bloqueado.

trae, expulsado antes de debutar

En Washington, los Houston Rockets vencieron 123-118 a los Wizards en un choque que dejó la curiosa expulsión de Trae Young.

El base All Star, que todavía no ha debutado con los Wizards, seguía el juego en la banda vestido de calle cuando irrumpió en la pista para protestar una decisión de los árbitros, lo que le costó la expulsión.

Young, fichado en enero por los Wizards tras ocho temporadas al mando de los Atlanta Hawks, está culminando la rehabilitación de sus lesiones de rodilla y cuádriceps y tiene previsto estrenarse con Washington el próximo jueves ante los Utah Jazz.

"No esperen que me expulsen muchas más veces, D.C... pero definitivamente voy a traer esa energía y competitividad cuando vuelva por mis hermanos", escribió después en X la nueva estrella de los Wizards, equipo que se encuentra en la antepenúltima plaza del Este.

El pívot turco Alperen Sengün logró 32 puntos y 12 rebotes para los Rockets y Kevin Durant, jugando en su ciudad natal, llegó a 30 tantos.