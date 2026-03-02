Towns llega a los 16 mil puntos, Brunson anota 24 y los Knicks fulminan racha de los Spurs

Los New York Knicks se impusieron 114-89 sobre los San Antonio Spurs este domingo con 24 puntos del estelar Jalen Brunson y cortaron una racha de 11 victorias consecutivas de los Spurs.

Jalen Brunson aportó 24 puntos y Mikal Bridges 25 para un total de 49, en el intento exitoso por detener a unos San Antonio Spurs que llegaron al Madison Square Garden (Nueva York) con la mejor racha de victorias de la NBA.

El dominio de los Knicks surgió a partir de su fortaleza defensiva, limitando a San Antonio a menos de 30 puntos en todos los cuartos, incluidos los 20 del segundo y cuarto período.

"Nos ayudamos unos a otros", dijo Bridges al finalizar el partido. "No hemos dejado a nuestros compañeros en una isla y nos estamos comunicando mucho mejor".

Los Spurs conectaron nueve de sus 34 intentos desde la línea de tres y lanzaron para un 42% desde la cancha (32/77).

Además del esfuerzo de Brunson y Bridges, el dominicano Karl-Anthony Towns completó un doble-doble de 12 puntos y 14 rebotes, eclipsando la marca de los 16.000 puntos en la NBA.

Por los Spurs, el francés Victor Wembanyama disputó 34 minutos, anotó 25 puntos y capturó 13 rebotes, siendo, de lejos, el mejor de su equipo.

Los New York Knicks suman su segunda victoria al hilo y se ubican a seis juegos y medio del líder Detroit Pistons en la tercera posición de la Conferencia Este.

cavaliers triunfan en el regreso de harden

Los Cleveland Cavaliers se recuperaron tras una derrota contundente frente a los Detroit Pistons el viernes y se impusieron 106-102 ante unos combativos Brooklyn Nets.

Aunque Donovan Mitchell se mantuvo ausente, James Harden tomó la batuta con 22 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Harden, de 36 años, promedia 22 puntos y ocho rebotes, además de una efectividad del 57% desde la línea de tres en la temporada 2025-26.

James Harden fue acompañado por Jarrett Allen, con 20 puntos, y Evan Mobley, con un doble-doble de 17 puntos y 13 rebotes.

"James nos dijo que teníamos que dar un extra", comentó Allen. "Debemos ser mejores; este es el tipo de partidos que tenemos que dominar".

"James es alguien que nos puede liderar hacia los playoffs y es bueno tenerlo de regreso en la alineación titular".

Los Brooklyn Nets lograron una ventaja de siete puntos al inicio del tercer cuarto, pero no pudieron sostenerla frente al poderío ofensivo de los Cavaliers.

lakers sin consideración de los kings

Los Angeles Lakers mejoraron su récord a 36 triunfos y 24 derrotas al imponerse 128-104 sobre los Sacramento Kings en el Cryptocom Arena.

Sacaron ventaja de unos Kings que han perdido ocho partidos por 30 puntos en la presente temporada.

"Compartimos la pelota y buscamos los lanzamientos correctos", afirmó Luke Kennard. "Mis compañeros me han dado toda la confianza y me piden que siga haciendo jugadas".

Luka Doncic lideró el camino con 28 puntos y nueve rebotes mientras que LeBron James aportó 24 unidades y cinco asistencias.

Ambos jugadores disputaron menos de 30 minutos con el partido decidido en el cuarto período.

Bronny James, hijo de LeBron, no compartió tiempo en la duela con su padre pero conectó un triple en tres intentos en la recta final del juego.

Por los Kings, Russell Westbrook tuvo una jornada de pobre efectividad lanzando para un 38% con 14 puntos.

En Inglewood, Kawhi Leonard anotó 23 puntos y los Clippers de Los Ángeles vencieron 137-117 a los Pelicans de Nueva Orleans la noche del domingo para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Ubicados décimos en la Conferencia Oeste, los Clippers mejoraron a 28-31. Los Pelicans son 13ros en el Oeste con marca de 19-43.

La estrella de Nueva Orleans, Zion Williamson, no jugó después de lesionarse el tobillo derecho en Utah la noche del sábado. Había disputado 35 partidos consecutivos, la mayor racha de su carrera.

Los Ángeles nunca estuvo en desventaja. Ganaba 43-32 tras el primer cuarto y tenía ventaja de 76-70 al descanso. El marcador estaba 107-94 después de tres periodos, y los Clippers ampliaron la diferencia a 26 en el cuarto.

Jordan Miller sumó 19 unidades para Los Ángeles. Derrick Jones Jr. aportó 17, Brook Lopez 16 y John Collins 15.

Aunque Leonard acertó 1 de 7 triples, los Clippers encestaron 17 de 36 en total. Lopez terminó 4 de 6, y tanto Jones como Kobe Sanders registraron 3 de 4 cada uno.

Jeremiah Fears lideró a Nueva Orleans con 28 puntos, al encestar 5 de 6 triples. Derik Queen anotó 19 puntos, Dejounte Murray tuvo 17, y Trey Murphy III agregó 16 tras perderse cinco partidos por una lesión en el hombro derecho.

En Boston, Neemias Queta anotó 27 puntos, la mayor cifra de su carrera, y sumó 17 rebotes para ayudar a los Celtics de Boston a recuperarse de un inicio lento y remontar para vencer 114-98 a los 76ers de Filadelfia la noche del domingo.

Jaylen Brown añadió 27 unidades, ocho rebotes y ocho asistencias, y Derrick White terminó con 21 tantos y ocho asistencias, mientras los Celtics se convirtieron en el cuarto equipo en alcanzar 40 victorias. Han ganado seis de siete.

Fue el 11mo doble-doble de la temporada para Queta, quien también tuvo tres tapones. Suma tres dobles-dobles —con al menos dos bloqueos en cada uno— en sus últimos cinco partidos.

Filadelfia recortó en la segunda mitad lo que había sido una ventaja de 16 puntos de Boston a 103-97 con poco más de cuatro minutos por jugar. Pero Queta anotó los siguientes ocho puntos de Boston para poner a los Celtics arriba 111-98 y ayudar a sentenciar el partido.

Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 33 puntos y seis asistencias. VJ Edgecombe aportó 23 tantos, mientras se cortó la racha de tres victorias seguidas de Filadelfia.

En Dallas, Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos, Chet Holmgren sumó 19 unidades y nueve rebotes, y el Thunder de Oklahoma City venció el domingo 100-87 a los Mavericks de Dallas.

Gilgeous-Alexander ha anotado al menos 20 puntos en 59 partidos consecutivos como visitante, la racha más larga en la historia de la NBA. El vigente Jugador Más Valioso disputó su segundo partido tras perderse nueve por una distensión abdominal.

El campeón defensor tiene marca de 47-15, medio juego detrás de Detroit, que es el lider de la NBA. Pero el Thunder tiene una ventaja de tres partidos en el Oeste sobre el segundo lugar, San Antonio.

Los Mavericks, con el novato estelar Cooper Flagg entre tres titulares habituales que no jugaron, terminaron con cifra más baja de puntos de la temporada y su racha de partidos con al menos 100 puntos quedó en 41. Tienen marca de 21-39.

Caleb Martin anotó un máximo de campaña de 18 tantos para liderar a los Mavericks, que perdieron su octavo partido consecutivo en casa y el 13er en total en los últimos 15. Es su racha más larga de este tipo como local desde que encadenaron 12 derrotas seguidas en 1993-94.

En Orlando, los Pistons de Detroit ligaron seis victorias jugando como visitantes al derrotar 106-92 al Magic de Orlando el domingo por la noche.

Cade Cunningham comandó el triunfo con 29 puntos y repartió 11 asistencias, Tobias Harris aportó 23 unidades para la causa de los Pistons.

Detroit mejoró su récord a 45-14, al ganar por octava vez en nueve partidos. Ha ganado 10 de 11 en calidad de visitante y tiene marca global de 21-7 fuera de casa.

Jalen Duren añadió 16 tantos y 10 rebotes para Detroit.

Paolo Banchero lideró a Orlando con 24 puntos y 11 rebotes, pero también cometió nueve pérdidas de balón. Tristan da Silva agregó 19 unidades y Desmond Bane tuvo 17, pero el Magic lanzó para 30,7% en la segunda mitad y sufrió un desplome en el tercer cuarto por segunda vez en tres noches.

En Atlanta, Onyeka Okongwu anotó 25 puntos, CJ McCollum sumó 19 y los Hawks de Atlanta se apoyaron en un enorme primer cuarto para lograr una cómoda victoria el domingo por 135-101 sobre los Trail Blazers de Portland.

Jonathan Kuminga aportó 20 puntos y siete rebotes desde la banca para los Hawks (31-31), que se colocaron con .500 por primera vez desde el 23 de diciembre. Han ganado cuatro partidos consecutivos por un promedio de 26,5 puntos y subieron al noveno puesto en la Conferencia Este.

Kuminga disputó su tercer partido con los Hawks desde que fue traspasado por Golden State. Promedia 21,3 unidades y 7,7 rebotes con Atlanta después de haber jugado muy poco con los Warriors. Se elevó para una volcada de molino en un contraataque a finales del cuarto periodo que encendió al público local.

Atlanta encestó el 55% de sus tiros de campo, superó a Portland en rebotes 54-38 y registró 36 asistencias contra 23 de los Blazers.

Jrue Holiday anotó 23 tantos para Portland, que ha perdido sus últimos dos partidos. Donovan Clingan tuvo 15 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias, la mayor cifra del equipo.

En Indianápolis, los Grizzlies de Memphis vencieron 125-106 a los Pacers de Indiana y barrieron la serie de la temporada por tercera vez en cinco años.

Taylor Hendricks anotó 19 puntos, Jaylen Wells sumó 18 y los Grizzlies se impusieron con comodidad a los Pacers el domingo.

Olivier-Maxence Prosper agregó 17 unidades, y Scotty Pippen Jr. y Ryan Rupert aportaron 16 cada uno para ayudar a Memphis.

Jarace Walker encabezó a Indiana con 21 puntos, y Micah Potter tuvo 18 tantos.

Memphis tomó una ventaja de 77-66 cuatro minutos después de iniciado el tercer periodo.

Los Grizzlies no contaron con el escolta Ja Morant por 17mo partido consecutivo debido a una lesión en el codo izquierdo. El novato Cedric Coward no jugó por una lesión de rodilla.

En Denver, Anthony Edwards anotó 21 puntos, Bones Hyland consiguió 15 de sus 18 unidades en la primera mitad ante su exequipo, y los Timberwolves de Minnesota se colocaron un partido por delante de Denver en la Conferencia Oeste con una victoria 117-108 sobre los Nuggets el domingo.

Minnesota barrió su gira de tres partidos para mejorar a 38-23 y saltar al cuarto puesto del Oeste, al vencer a Denver por primera vez en cuatro enfrentamientos esta temporada.

Solo dos partidos separan a Houston, tercer preclasificado, y a los Lakers de Los Ángeles, sextos, con LA listo para recibir a Sacramento más tarde el domingo.

“Todos en la liga saben lo que está en juego cuando miras la clasificación, y cada noche estos partidos se sienten tan grandes”, comentó el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, antes del salto inicial.

Nikola Jokic terminó con 35 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias, pero no pudo llevar a los Nuggets por encima de sus rivales de la División Noroeste. Jamal Murray sumó 25 tantos con 9 de 22 en tiros, incluidos 4 de 6 desde la línea de tres puntos.

En Chicago, Josh Giddey anotó 20 puntos, capturó 14 rebotes y repartió 10 asistencias para lograr su octavo triple-doble de la temporada, y los Bulls de Chicago aprovecharon una racha de 27-0 para vencer el domingo 120-97 a los Bucks de Milwaukee y poner fin a una racha de 11 derrotas consecutivas.

Giddey consiguió su 15mo triple-doble como miembro de los Bulls, con lo que igualó a Scottie Pippen en el segundo lugar de la lista histórica de la franquicia.

Collin Sexton sumó 22 puntos y Matas Buzelis aportó 20, ayudó a Chicago a imponerse después de igualar la tercera peor racha de derrotas en la historia de la franquicia. Los Bulls terminaron febrero 0-11, su última victoria fue el 31 de enero en Miami.

Bobby Portis anotó 18 unidades por Milwaukee para sufrir su segunda derrota consecutiva con un marcador abultado. Los Bucks fallaron 17 tiros consecutivos en el tramo final.

La estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, se perdió su 15to partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla derecha. El dos veces MVP no juega desde el 23 de enero.