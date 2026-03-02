Dominicana, con fácil triunfo sobre Nicaragua, avanza de ronda en ventanas de la FIBA

La escuadra nacional de baloncesto masculino de mayores superó este domingo al combinado de Nicaragua, 86-61, para conseguir su segundo triunfo seguido en la Segunda Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Catar 2027.

Los quisqueyanos ampliaron su récord a 3-1, líder del grupo A aunque se encuentra empatado con Estados Unidos, que vencieron el domingo 123-88 a México (2-2), en la Arena Frontwave, ciudad Oceanside, en San Diego, estado norteamericano de California.

Los caribeños y estadounidenses reservaron sus cupos a la siguiente fase de clasificación, ya que en el grupo A sólo avanzan tres equipos, y Nicaragua (0-4) no los alcanzará.

El choque entre República Dominicana y Nicaragua se efectuó en el polideportivo Alexis Argüello, en la ciudad capital nicaragüense de Managua.

A Nicaragua le fue bien en el primer período al sacar ventana de cuatro puntos, 18-14, pero no pudieron sofocar a tiempo la embestida dominicana que dominaron el segundo período de 12, 30-18, para irse al descanso de medio tiempo con ventaja de ocho, 44-36.

En el tercer tiempo el poderío del visitante fue letal, 23-13, y el último, 19-12, una ventaja de 17 puntos y sellar el triunfo con un margen de 25.

El equipo local que sucumbió ante los dominicanos por 25 puntos, no han podido salir airosos en sus cuatro compromisos hasta la fecha, 0-4, restándole únicamente dos partidos por disputar previstos para la Tercera Ventana Clasificatoria, que será en el mes de julio.

Los nicaragüenses visitarán a los dominicanos en una tercera ventana, el lunes 6 de julio, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo, y previo, el viernes 3 vendrán a suelo patrio los Estados Unidos, en el mismo escenario.

En esta ventana clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027 participan 16 países del Continente Americano, que dispone de siete plazas.

A la ofensiva ganadora, Joel Soriano fue el mejor anotador con 17 puntos y atrapó ocho rebotes, y Ángel Delgado aportó 14 tantos, Ángel Núñez 12 dígitos (todos desde el arco de tres al lanzar de 5-4), Anderson García 12 y siete capturas, Gelvis Solano y Richard Bautista siete cada uno y Luis Montero -entró por Rey Abad- debutó con seis tantos.

Por Nicaragua, Eden Ewing encestó 21 puntos con ocho rebotes, y Jared Ruiz, marcó 13.