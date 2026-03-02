Unas de cal y otra de arena

El domingo por la noche, el equipo nacional de baloncesto masculino superior de mayores completó su visita invicta a Estados Unidos y Nicaragua en la segunda ventana de la FIBA en el proceso de clasificación para la Copa Mundial de Catar 2026.

A la histórica victoria del pasado jueves frente a los estadounidenses siguió un fácil triunfo ante los nicaragüenses, a pesar de que estos dominaron la pizarra en el primer cuarto.

Un balance individual presenta a un Jassel Pérez asumiendo el rol de líder ofensivo ante Estados Unidos y reclamando, sin dudas, un lugar en el equipo ideal.

Dos sorpresas agradables con las actuaciones de Jhery Matos y Andersson García, uno como titular en la posición tres y el otro saliendo de la banca.

Regreso efectivo en la organización de juego del armador Gelvis Solano, aunque el lance no le estuvo cayendo. Nota similar para Ángel Delgado con cifras dobles en anotación en ambos partidos.

Estables Luis Montero y Ángel Núñez, quienes “quemaron el aro” a base de triples frente a Nicaragua, al igual que Joel Soriano, quien dominó la zona restringida en el segundo partido.

A deber quedaron Richard Bautista, errático en el manejo del balón, Omar Silverio, quien no pudo colaborar con su tiro de distancia, al igual que Michael Torres Cuevas. Anyeuri Castillo tuvo poca actividad y Rey Abad no jugó en el partido al que fue convocado.

Los resultados dejan en buena posición a la “selección del pueblo”, que ya avanzó a la segunda ronda de las ventanas y en julio cierra la primera cuando recibirá a Estados Unidos y Nicaragua.

Nota negativa

La nota amarga del fin de semana la aportó Chad Baker-Mazara, quien fue retirado del equipo de la Universidad del Sur de California (USC) en la NCAA debido a lo que se denominó como reiterados actos de indisciplina.

Lamentable el caso del hijo de Baker López y Carmen Mazara quien había estado destacándose de manera llamativa mientras lideraba el club en la ofensiva tras la lesión que sacó por el resto de la temporada a Rodney Rice.

Ojalá que el talentoso jugador pueda reencausar su carrera, ya sea a nivel universitario o internacional y, si ha cometido algunos errores, pueda enmendarlos y superarlos.