El "grupito" dominicano pudo con la potencia de Estados Unidos

“El grupito, el grupito, el grupito”.

Ese era el grito en los vestidores de los 12 quisqueyanos que viajaron a la lejana costa oeste de los Estados Unidos para protagonizar la segunda victoria dominicana sobre el gran país de América del Norte en un partido de selección de mayores sancionado por la Federación Internacional de Baloncesto.

“El grupito lo logró. Nos faltan muchos chicos importantes. Y lo logramos sin ellos. Y sé que están contentos ahora mismo. Y lo hicimos por nuestro país y por nuestras familias”, dijo Ángel Delgado, quien con 15 minutos jugados en 2019 era el único con experiencia de NBA en el triunfo 87-79 del jueves por la noche en el Arena Frontwave de Oceanside, San Diego.

Delgado tuvo 11 puntos y ocho rebotes para acompañar a Jassel Pérez (20 tantos, 10 rebotes), Anderson García (13 unidades, siete rebotes), Gelvis Solano (13 puntos, ocho asistencias) y Jhery Matos (13 tantos) como los mejores encestadores por los criollos, que arrancaron con ventaja de 9-0 y nunca estuvieron detrás en el marcador.

Andersson García, de la selección dominicana, ejecuta un bloqueo en el partido frente a Estados Unidos, en la ventana FIBA para la Copa Mundial, el 26 de febrero de 2026.fuente externa

“Todos dudaban de que pudiéramos ganar este partido. Porque el grupo que vino aquí es muy joven. Son muchos de los que juegan en República Dominicana. Así que les dije en el entretiempo, sí podemos hacerlo. Lo logramos y estoy muy orgulloso”, añadió el centro que juega en Turquía con el equipo Trabzonspor.

Y Dominicana lo hizo sin la presencia de Jean Montero, Chris Duarte, Andrés Feliz, David Jones-García debido a diferentes razones.

“Estoy orgulloso de estos chicos porque se esforzaron mucho. Y ahora estoy muy contento porque cada jugador que llega a la selección nacional siente amor por este país, por esta bandera, por esta camiseta. Eso es lo más importante para mí. Representar a tu país con orgullo y esforzarte al máximo”, agregó el entrenador Néstor García.

Delgado, además, reveló la clave del triunfo.

Joel Soriano, de la selección dominicana, ejecuta un donqueo en el partido frente a Estados Unidos en la ventana FIBA para la Copa Mundial, el 26 de febrero de 2026.fuente externa

“Su plan –del entrenador García- era frenar al equipo –de Estados Unidos- porque son más grandes, más rápidos y todo eso. Lo dijo desde el primer día. No podemos jugar como ellos porque nos van a ganar. Son más rápidos. Son más de todo. Así que empezamos a controlar el partido, intentando controlarlo, jugando los 24 segundos. Ese era su plan. Ese es el objetivo”.

Brandon Knight lideró a Estados Unidos con 20 puntos, incluyendo cinco triples y Dakota Mathias con 12 unidades.

Ahora el Grupo A de las Américas -que clasifica a siete de los 16 países que conforman el proceso para la Copa Mundial de Qatar 2027- tiene a Estados Unidos, Dominicana y México con foja de 2-1 cada uno. Nicaragua va a la zaga con 0-3.

Dominicana regresa a la acción el próximo domingo 1 de marzo cuando visite a los nicaraguenses.