Gilgeous-Alexander anota 36 y los Thunder vencen a los Nuggets 127-121 en la prórroga

Shai Gilgeous-Alexander anotó 36 puntos en su regreso tras perderse nueve partidos por una distensión abdominal, y los Oklahoma City Thunder derrotaron a los Denver Nuggets 127-121 en la prórroga el viernes por la noche en un enfrentamiento tenso que incluyó múltiples faltas técnicas y una expulsión.

Gilgeous-Alexander, el MVP vigente, no jugó la prórroga, pero los Thunder aun así lograron imponerse en la prórroga.

Nikola Jokic, de Denver, que tuvo un altercado con Lu Dort de Oklahoma City en el último cuarto, anotó 23 puntos, capturó 17 rebotes y repartió 14 asistencias. Dort fue expulsado por una falta Flagrant 2.

El base de los Nuggets, Jamal Murray, considerado dudoso por una enfermedad antes del partido, lideró a los Nuggets con 39 puntos.

Gilgeous-Alexander comenzó y recibió una fuerte ovación cuando anunciaron su nombre en las presentaciones previas al partido. Su primera canasta llegó en una bandeja en penetración a los dos minutos de iniciado el partido.

Los equipos se conocen muy bien: los Thunder derrotaron a los Nuggets 4-3 en las semifinales de la Conferencia Oeste el año pasado. Los Thunder ganaron los dos primeros enfrentamientos de esta temporada y se enfrentan dos veces más.

Este enfrentamiento fue físico desde el principio. Gilgeous-Alexander fue sancionado por una técnica temprana porque lanzó el balón a Jokic, que le contactó tras detenerse el juego. El banquillo de Denver fue sancionado por una jugada técnica en el tercer cuarto. Hubo muchas charlas y empujones durante todo el encuentro.