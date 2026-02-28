Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Embiid se perderá al menos 3 partidos de los Sixers por distensión en el oblicuo derecho

No jugará el domingo en Boston, y será evaluado nuevamente después de que los Sixers disputen partidos consecutivos en casa el martes y el miércoles.

Joel Embiid, de los 76ers, lanza el balón frente a Bam Adebayo, del Heat, en el encuentro del 26 de febrero del 2026.ap

Joel Embiid se perderá al menos tres partidos debido a una distensión en el oblicuo derecho, informaron el sábado los 76ers de Filadelfia.

Embiid se lesionó durante la victoria de los 76ers elj ueves por 124-117 sobre el Heat de Miami, y el sábado los Sixers indicaron que una resonancia magnética reveló la lesión.

Embiid no jugará el domingo en Boston, y será evaluado nuevamente después de que los 76ers disputen partidos consecutivos en casa el martes y el miércoles.

El pívot estrella anotó 26 puntos y capturó 11 rebotes el jueves, promedió 29 puntos en febrero, la cifra más alta de la Conferencia Este.

