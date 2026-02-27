Jassel Pérez lidera el paso, Dominicana vence a Estados Unidos en ventana de la FIBA

Otro partido de baloncesto de la selección dominicana en la víspera del Día de la Independencia y otra victoria histórica.

Jassel Pérez asumió la responsabilidad ofensiva en la ausencia de otros estelares para guiar a República Dominicana a un triunfo 87-79 sobre Estados Unidos en el inicio de la segunda ventana de la FIBA para la Copa Mundial del próximo año en Catar.

Este partido se disputó en la Arena Frontwave, en la ciudad Oceanside, del condado de San Diego en el estado norteamericano de California.

Es la segunda vez que un equipo dominicano supera a los estadounidenses en un encuentro oficial de categoría absoluta de la FIBA. La vez anterior había sido el 8 de junio de 1989 en el Premundial celebrado en Ciudad de México.

El éxito llega en el tercer aniversario de la histórica remontada lograda en Mar del Plata, Argentina en una victoria que clasificó a los dominicanos para la Copa Mundial del 2023 y dejó fuera a los argentinos por primera vez en 40 años.

Pérez tomó el comando de la tropa entrenada por Néstor García con un doble doble de 20 puntos y 10 rebotes, además de cuatro asistencias.

Fue apoyado por los 14 tantos con siete rebotes de Andersson García, los 13 puntos con ocho asistencias de Gelvis Solano, 13 unidades también para Jhery Matos y 11 puntos con ocho rebotes para Ángel Delgado.

Brandon Knight lideró a Estados Unidos con 20 puntos, incluyendo cinco triples y Dakota Mathias con 12 unidades.

Ahora el Grupo A de las Américas -que clasifica a siete de los 16 países que conforman el proceso- tiene a Estados Unidos, Dominicana y México con foja de 2-1 cada uno. Nicaragua va a la zaga con 0-3.

Dominicana regresa a la acción el próximo domingo 1 de marzo cuando visite a los nicaraguenses.