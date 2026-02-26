Spurs encadenan diez victorias por primera vez en una década y Pistons baten a Thunder

Los San Antonio Spurs sumaron el miércoles su décimo triunfo consecutivo en la NBA y le pisan ya los talones a los Oklahoma City Thunder, que cayeron en el duelo de líderes de conferencia ante los Detroit Pistons.

Sin necesidad de un Victor Wembanyama dominante en ataque, los San Antonio Spurs firmaron una remontada en la cancha de los Toronto Raptors hasta imponerse por 110-107.

Los texanos encadenaron así su décimo triunfo seguido, una racha que no protagonizaban desde la campaña 2015-2016.

Wembanyama, con sus 2,24 metros de altura, marcó su ley en la pintura de San Antonio colocando 5 tapones, con los que llegó a la astronómica cantidad de 20 en los últimos cuatro partidos.

El pívot francés no estuvo tan inspirado en la faceta ofensiva, con apenas 12 puntos en una serie de 3-12 en tiros de campo.

Los Spurs volvieron a basar la victoria en el acierto de sus tiradores, con 17 triples convertidos de 39 intentos (44%).

El escolta Devin Vassell conservó la inspiración con 5 triples y 21 puntos en un juego en el que San Antonio levantó 15 puntos en contra en la segunda mitad ante Toronto, quinto clasificado del Este.

cunningham y duren tumban a okc

Con esta victoria San Antonio se colocó a sólo dos victorias de los Thunder, líderes de la Conferencia Oeste.

Los vigentes campeones dieron la cara en Detroit sin su trío estelar - Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren - pero acabaron sucumbiendo por 124-116.

El base Cade Cunningham, gran responsable de que los Pistons comanden el Este, marcó las diferencias en ambos lados de la cancha con 29 puntos, 13 asistencias, 3 robos y 3 tapones.

El pívot Jalen Duren, el otro All Star de Detroit, sumó 29 puntos y 15 rebotes.

Por los Thunder, el pívot Jaylin Williams logró la mayor anotación de su carrera, 30 puntos, y capturó 11 rebotes.

Desde la lesión de Gilgeous-Alexander, el MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada temporada, los Thunder suman cuatro derrotas en nueve partidos y vuelven a ser superados por los Pistons en el balance general de la NBA.

cavs tropiezan sin harden

Los Cleveland Cavaliers cayeron 118-116 ante los Milwaukee Bucks con la ausencia de James Harden, quien se fracturó el pulgar de la mano derecha el martes.

La Barba, cuya llegada a Cleveland este mes reimpulsó a los Cavs, estará de baja por un tiempo todavía indeterminado.

Tampoco saltaron a la pista de Milwaukee Donovan Mitchell y Evan Mobley, las otras figuras de Cleveland, reservados por precaución.

El pívot Jarrett Allen fue la mejor arma ofensiva de los visitantes, con 27 puntos y 11 rebotes.

Por los locales, que siguen sin recuperar a Giannis Antetokounmpo, destacó el escolta Kevin Porter Jr. con 20 puntos.

En Memphis, en una actuación colaborativa, ocho de los nueve jugadores de los Warriors de Golden State registraron doble dígito de puntos en la victoria por 133-112 sobre los Grizzlies de Memphis el miércoles por la noche.

Will Richard anotó 21 puntos, Brandin Podziemski y Gary Payton II sumaron 19 cada uno y Gui Santos agregó 17 para la causa de los Warriors; el noveno integrante del equipo, Malevy Leons, terminó con nueve unidades, en un partido entre dos equipos mermados por las lesiones.

Los Warriors construyeron una ventaja de dos dígitos en la primera mitad, ampliaron la diferencia a 32 en el último cuarto y se encaminaron sin sobresaltos a la victoria.

GG Jackson consiguió 24 puntos y ocho rebotes por Memphis. Ty Jerome finalizó con 22 unidades y cinco asistencias. Javon Small anotó 16 tantos.

Los Warriors todavía pugnan por su posición de cara a la postemporada, y comenzaron la noche ubicados octavos en el Oeste tras una derrota 113-109 en Nueva Orleans la noche del martes. Los Grizzlies han ido en caída desde finales de enero, con dos derrotas consecutivas y 12 en sus últimos 15 partidos al llegar al duelo del miércoles.

En Denver, Nikola Jokic anotó 30 puntos y capturó 12 rebotes, incluso en una noche en que la puntería no lo acompañó, para ayudar a que los Nuggets de Denver derrotaran el miércoles 103-84 a los Celtics de Boston.

Denver jugó la mayor parte del partido sin el escolta Jamal Murray. Se retiró tras disputar 7:51 minutos debido a una enfermedad y no regresó.

Tim Hardaway Jr. sumó 14 puntos para que los Nuggets se recuperaran de una gira con foja de 1-2 tras el receso del Juego de Estrellas, que incluyó una derrota en Golden State el domingo.

Denver le siguió el paso a Houston en la apretada clasificación de la Conferencia Oeste. Los Nuggets están a unos puntos porcentuales de los Rockets en la lucha por el tercer puesto.

Jaylen Brown volvió a la alineación de Boston después de perderse el partido del martes por la noche en Phoenix por una contusión en la rodilla derecha. Anotó 23 puntos por los Celtics, que terminaron con un registro de 3-1 una gira por el oeste.

Habían ganado cinco duelos seguidos y nueve de 10 antes de quedarse sin energía en la altitud de Denver.

Derrick White, oriundo de Colorado, anotó 18 de sus 20 puntos en el segundo cuarto.

En Houston, Reed Sheppard logró un récord personal de siete triples y anotó 28 puntos, Alperen Sengun sumó 26 unidades, 13 rebotes y 11 asistencias, y los Rockets de Houston vencieron 128-97 a los Kings de Sacramento la noche del miércoles.

Kevin Durant aportó 21 tantos para los Rockets en su victoria más abultada de la temporada. Houston ha ganado dos seguidos desde que dejó escapar una ventaja de 18 puntos en el cuarto periodo en Nueva York el sábado.

Russell Westbrook anotó 22 puntos para Sacramento, pero 17 llegaron en el primer cuarto. DeMar DeRozan añadió 15 en una noche en la que superó a Paul Pierce y se colocó en el 20mo puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA.

Los Kings venían de una victoria sobre Memphis que puso fin a su racha de 16 derrotas consecutivas, récord de la franquicia.

Westbrook acertó 8 de 14 en el primer cuarto, y sus 17 puntos fueron su mayor cifra en un primer periodo desde que consiguió esa misma cantidad contra Utah el 9 de febrero de 2020. Pero el resto de los Kings se fue 1 de 10 y Houston se adelantó 33-22. Luego, los Rockets superaron a Sacramento 44-28 en el segundo cuarto, con 8 de 12 en triples, para irse al descanso arriba 77-50.