República Dominicana busca otro milagro frente Estados Unidos en ventana FIBA

En el tercer aniversario de la victoria más importante en la historia del baloncesto dominicano, la selección nacional intentará hacer otro milagro.

A partir de las 11:10 de la noche de este jueves, en Oceanside, San Diego, el equipo criollo se verá las caras con Estados Unidos en la continuación del proceso de clasificación para la Copa Mundial del año próximo en Catar.

Para dar continuidad a las ventanas de América, por primera vez desde la implantación de este sistema, el quinteto dominicano se verá de frente al que defiende la bandera de las barras y las estrellas.

Y lo hará en el tercer aniversario del histórico triunfo frente a Argentina, en Mar del Plata, que dio a los orientados por Néstor García la clasificación para su tercer mundial seguido. De paso le negó a los argentinos se pase a ese certamen por primera vez en 40 años.

el equipo

En esta oportunidad, el seleccionado no podrá contar con tres de sus principales jugadores de la parte trasera de la cancha como son los casos de Andrés Feliz, Jean Montero y Chris Duarte. Los dos primeros tienen compromisos con sus respectivos equipos españoles en la Euroliga (Real Madrid y Valencia), mientras que el tercero no ha dado razones de ausencia. Al parecer prefirió descansar tras una semana intensa de actividad con el Unicaja.

Los integrantes del equipo en esta oportunidad son Mike Torres Cuevas, Gelvis Solano, Jhery Matos, Richard Bautista, Anyeuri Castillo, Jassel Pérez, Ángel Núñez, Omar Silverio, Ángel Delgado, Andersson García, Rey Abad y Joel Soriano.

RJ Luis, quien se recupera de una lesión en la rodilla, también se reportó a los entrenamientos en la ciudad de San Diego.

La siempre fuerte escuadra norteamericana presenta jugadores conocidos, veteranos y noveles que juegan en la G-League o diferentes ligas del mundo. Resaltan los nombres de Brandon Knight y James Wiseman, picks de lotería del draft en sus respectivas clases.

Completan el roster de Estados Unidos Malcolm Hill, Tevian Jones, Taevion Kinsey, Dakota Mathias, Elfrid Payton, Jeremiah Robinson-Earl, David Roddy, Jaden Shackelford, Terry Taylor y Jeremiah Tilmon.

El equipo es entrenado por Stephen Silas con la asistencia de Patrick Mutombo, Marlon Garnett y Clay Moser.

Dominicana (1-1) y Estados Unidos (2-0) comparten el Grupo A con México (1-1) y Nicaragua (0-2). Los criollos cierran su segunda ventana frente a los nicaraguenses el próximo 1 de marzo.

Única victoria

El 8 de junio de 1989 se produjo la única victoria dominicana sobre Estados Unidos en un partido de mayores oficial de la FIBA. Fue durante el Premundial celebrado en Ciudad de México. El resultado fue 116-108. Leandro de la Cruz fue el entrenador y los más destacados fueron Evaristo Pérez (29), Máximo Tapia (23), José Vargas (20) y Vinicio Muñoz (18).

El enfrenamiento directo en torneos oficiales de la FIBA favorece a Estados Unidos, 9-1. Desde el inicio del proceso de ventanas para el Mundial, el gran país del norte mantiene un récord perfecto como dueño de casa (13-0).

Además le ha ganado a República Dominicana en sus últimos tres choques en justas multidisciplinarias.

Los tres triunfos se han producido en los Juegos Panamericanos de 2011 en Guadalajara, México (77-76), de 2015 en Toronto, Canadá (87-82) y de 2019 en Lima, Perú (92-83), todos en la disputa por la medalla de bronce.