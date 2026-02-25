Al Horford llega a los 15 mil puntos y funda club entre centros de la NBA

Un hito más en la carrera de Al Horford en el baloncesto de la NBA.

Con sus 10 puntos anotados este jueves frente a los Grizzlies en Memphis para los Warriors de Golden State, el veterano de 18 campañas en el circuito es apenas el segundo jugador de América Latina que alcanza los 15 mil tantos.

De esta manera se une al también dominicano Karl-Anthony Towns como los únicos de este lado del continente americano con tal cantidad de puntos.

Con su longevidad y versatilidad, Horford se ha convertido en uno de los más consistentes jugadores de los últimos 20 años en la NBA. La personificación del jugador de equipo.

El nacido en Puerto Plata se convierte en el primer centro en la historia de la liga que compila al menos 15 mil puntos, 9 mil rebotes, 3,500 asistencias, mil bloqueos y mil lances de tres puntos.

Una combinación casi imposible para un jugador de la posición cinco tradicional ya que une la fuerza para rebotar y bloquear, la visión para asistir y el rango para encestar de larga distancia.

Centros históricos que dominaban la zona restringida como Kareem Abdul-Jabbar o Shaquille O´Neal ni siquiera intentaban triples. Dos talentosos hombres altos como Joel Embiid y Krystaps Porzingis no han contado con el favor de la salud para alcanzar estas estadísticas.

Towns, el autoproclamado “mejor centro tirador” de la historia ya cuenta con los puntos y los triples, pero se queda corto en los rebotes, las asistencias y los bloqueos.

Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, supera los puntos y asistencias, está bien cerca en rebotes, pero no llega todavía a los bloqueos y triples.

Al inicio de la carrera de Horford, el triple no era parte integral del juego ofensivo de los hombres altos, pero el dominicano ha evolucionado positivamente. Después de pasar de los 35 años ha alcanzado mayores totales de puntos gracias un porcentaje superior al 37 por ciento en triples.

El dato es que República Dominicana es el único país, fuera de Estados Unidos, con dos jugadores interiores (centros o delantero de poder) con más de 15 mil puntos en la NBA. Potencias como España, Argentina o Brasil, no pudieron lograr la hazaña.

extranjeros con más puntos:

Dirk Nowitzki (Alemania) 31,560

Giannis Antetokounmpo (Grecia) 21,377

Pau Gasol (España) 20,894

Tony Parker (Francia) 19,473

Nikola Jokic (Serbia) 17,418

Steve Nash (Canadá) 17,387

Karl-Anthony Towns (RD) 15,978

Detlef Schrempf (Alemania) 15,761

Al Horford (RD) 15,000

Luka Doncic (Eslovenia) 14,342

Manu Ginobili (Argentina) 14,043

No se incluyen jugadores como Tim Duncan, Hakeem Olajuwon o Rolando Blackman que representaron a Estados Unidos.