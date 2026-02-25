baloncesto santiago
García anota 30, Plaza Valerio se queda con el último boleto a semifinal y deja fuera al CDP
Oliver García y Emmanuel Omogbo se combinaron para 55 puntos y encabezaron la ofensiva del Plaza Valerio, que logró una victoria decisiva 93-82 sobre el CDP para adueñarse del último puesto clasificatorio del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.
El Fernando Plaza Valerio (5-5) avanzó en la cuarta posición clasificatoria para enfrentar al Sameji (7-3), líder de la serie regular de la versión 2026.
El regreso de Franky Batista ausente por expulsión fortaleció la plantilla placista, mientras que los problemas de faltas limitaron a Juan Junior Rosario, refuerzo del CDP, quien terminó con nueve puntos en apenas 21 minutos, además de una discreta efectividad desde la línea de tiros libres (68.8 %) en el crucial encuentro.
Por el Plaza Valerio, Oliver García lideró con 30 puntos, tres rebotes, dos asistencias y cinco robos; Emmanuel Omogbo aportó 25 unidades, cinco rebotes (todos ofensivos) y cuatro asistencias; el debutante Davon Jefferson sumó 13 tantos con siete rebotes y dos asistencias; y Franky Batista agregó 15 puntos y seis rebotes.
Por el CDP se destacaron Adris de León, con 22 puntos y seis asistencias; Trashon Burrell, con 19 tantos, seis rebotes y cuatro asistencias; y Gerónimo de la Rosa, con 13 unidades.
histórico
Oliver García se convirtió en el cuarto jugador en la historia del Baloncesto Superior de Santiago en liderar un torneo en puntos y robos en una misma temporada.
Jerry Davis fue el primero en lograrlo en 1986, con promedios de 35.1 puntos y 2.9 robos por partido. Lewis Geter lo consiguió con el Cupes en 1995 (25.1 puntos y 2.7 robos), mientras que Geraldo Suero lo hizo con Sameji en 2013 (2.4 robos). García completó la campaña con medias de 27.8 puntos y 2.2 robos.
próximos partidos
La serie semifinal arranca el próximo viernes, Día de la Independencia Nacional, a las 5:00 p. m. A primera hora, Sameji clasificado número uno de la versión 46 se medirá al Plaza Valerio, que avanzó como cuarto sembrado. En la semifinal B, Pueblo Nuevo enfrentará al Cupes.