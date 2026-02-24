Spurs superan a Detroit en choque entre los equipos más en forma de la NBA

Con un Victor Wembanyama imperial, los San Antonio Spurs tumbaron este lunes a los Detroit Pistons por 114-103 en un intenso choque entre los mejores equipos del momento en la NBA.

Segundo clasificado de la Conferencia Oeste, los Spurs hicieron una demostración de fuerza al asaltar la cancha de los Pistons, los líderes del Este.

Las defensas marcaron el ritmo en el primer enfrentamiento de la temporada entre estas resurgidas franquicias, que hasta hace dos años estaban hundidas en el pozo de la liga.

Por San Antonio, el francés Wembanyama volvió a ser un baluarte en ambos lados de la cancha. El pívot combinó sus 21 puntos con un descomunal registro de 17 rebotes, 8 de ellos defensivos, y 6 tapones.

A sus 22 años, Wemby ya ha conseguido al menos un tapón contra cada una de las otras 29 franquicias.

En ataque, los texanos estuvieron especialmente acertados desde la línea exterior, con 18 triples anotados de 40 intentos (45%).

El escolta Devin Vassell encabezó el bombardeo con 7 triples hasta terminar como el máximo anotador de la noche, con 28 puntos.

"Ellos trataron de imponer su juego. Nosotros intentamos correr en transición, seguir frenándolos, encontrar al hombre libre. Eso fue lo que hicimos", declaró Vassell.

Cade Cunningham, la estrella de los Pistons, se mostró desacertado en ataque convirtiendo sólo 16 puntos y errando 21 de sus 25 tiros de campo.

Los Spurs, que sumaron su novena victoria consecutiva, quedan con un registro de 41-16 y le pisan los talones a los jefes del Oeste, los Oklahoma City Thunder (44-14), lastrados por la lesión de Shai Gilgeous-Alexander.

Detroit (42-14), de su lado, vio esfumarse su racha de cinco victorias seguidas pero conserva un colchón de cinco triunfos ante sus principales perseguidores, los Boston Celtics.

kings rompen su peor racha

Después de 16 derrotas consecutivas, los Sacramento Kings salieron del túnel este lunes con una victoria 123-114 en la cancha de los Memphis Grizzlies, otro de los equipos más flojos del Oeste.

Los veteranos Russell Westbrook y DeMar DeRozan se arremangaron anotando 25 y 19 puntos para que los Kings rompieran la peor racha de su historia.

Sacramento, que tiene lesionados a sus figuras Domantas Sabonis y Zach LaVine, ocupa la última posición del Oeste con el peor balance general (13-46).

Por los Grizzlies, undécimos del mismo sector (21-35), el líder anotador fue el base suplente Javon Small, con 21 puntos.

Memphis afrontaba el choque con ocho lesionados, incluido Ja Morant y el español Santi Aldama.

En Houston, Jabari Smith Jr. anotó 31 puntos y capturó nueve rebotes, y Amen Thompson sumó 20 unidades, mientras los Rockets de Houston vencieron 125-105 al Jazz de Utah el lunes por la noche.

Smith encestó sus primeros cinco tiros e igualó su mejor marca personal con 14 puntos en el primer cuarto. En total convirtió 12 de 17 tiros y metió seis triples.

Thompson acertó 8 de 9 tiros de campo y terminó con siete rebotes, tres asistencias y dos robos.

Kevin Durant anotó 18 tantos y agregó un máximo de la temporada de 12 asistencias. Reed Sheppard aportó 15 puntos desde la banca.

Con la victoria, los Rockets (35-21) se colocaron en el tercer lugar de la Conferencia Oeste, detrás de Oklahoma City y San Antonio.

Pese a nueve pérdidas de balón, Houston aprovechó rachas de 11-2 y 10-3 para ayudar a construir una ventaja de 38-22 tras un cuarto. Los Rockets lanzaron para 67% de campo y encestaron ocho tiros de larga distancia.

El Jazz abrió el segundo cuarto con una racha de 13-2 antes de que Houston respondiera con un estallido de 18-2 durante los siguientes seis minutos y se fuera al descanso con ventaja de 68-47.

Houston estiró su ventaja hasta 33 unidades en la segunda mitad y en ningún momento estuvo arriba por menos de 16.

Los Rockets anotaron 29 puntos en contraataque, a uno de su máximo de la temporada, pero cometieron un máximo de la temporada de 27 pérdidas, que derivaron en 34 puntos para el Jazz.

Los 29 puntos de Lauri Markkanen lideraron a los Jazz (18-40), que han perdido tres seguidos. Brice Sensabaugh anotó 26 desde la banca con 10 de 15 en tiros.

El alero de los Jazz Vince Williams Jr. tuvo que ser ayudado para ir al vestuario tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda en el segundo cuarto y no regresó.