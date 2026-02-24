Durant quiere participar en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles

El delantero de los Rockets, Kevin Durant, tendrá menos de dos meses de cumplir 40 años cuando comiencen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero dijo el lunes por la noche que le dijo al director general de USA Basketball, Grant Hill, que le gustaría ser considerado para el equipo masculino de Estados Unidos cuando llegue el momento.

"No quería descartar mi nombre solo por el simple hecho de ser mayor y ya lo había hecho antes", dijo Durant tras anotar 18 puntos para Houston en la victoria por 125-105 sobre los Utah Jazz. "Grant entiende mi amor por el equipo de Estados Unidos. Esa es mi familia. El nivel de cariño que tengo por el equipo de Estados Unidos y por toda la organización de allí es inigualable, así que me encantaría formar parte de él hasta que termine de jugar."

Durant ha jugado en los últimos cuatro Juegos Olímpicos, convirtiéndose en el máximo anotador de la historia del baloncesto masculino de Estados Unidos, pero dice que no quiere que le den un puesto en el equipo de 2028 sin motivo. Quiere ganárselo.

"Entiendo lo difícil que es esa decisión para Grant, y cuántos grandes jugadores van a salir en el próximo año y medio, y además soy muy mayor comparado con muchos de ellos", dijo Durant. "Sé que tengo mucho trabajo por delante para entrar en ese equipo."

Durante los Juegos de París 2024, Durant se convirtió en el primer jugador estadounidense en ganar cuatro medallas de oro olímpicas en baloncesto masculino. Las estrellas estadounidenses Diana Taurasi y Sue Bird ganaron cinco medallas de oro en baloncesto femenino, pero Durant dice que unirse a ese club no es su motivación para querer pasar por otro ciclo olímpico.

"Me encanta jugar para el equipo de Estados Unidos. Me encanta representar a mi país. Eso es lo primero y más importante — es poner a ese USA sobre mi pecho y representar de dónde vengo", dijo.

Durant promedia 25,9 puntos por partido con un 50,7% de efectividad en tiros en su 18ª temporada en la NBA.