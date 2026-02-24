El baloncesto juvenil del Distrito Nacional abre temporada con el Torneo U19

– En un ambiente de entusiasmo deportivo y compromiso con la juventud, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (ABADINA) dio apertura oficial al Torneo Juvenil U19 del Distrito Nacional, dedicado al ministro de la Juventud, Carlos Valdez, en un acto celebrado en el techado del remozado Club Deportivo y Cultural Luperón, con la participación de 28 clubes del Distrito que competirán en esta importante categoría formativa.

El presidente de ABADINA, Edwin Castillo, encabezó la ceremonia de apertura y destacó la relevancia del torneo como plataforma de desarrollo para la juventud y el fortalecimiento del baloncesto distrital. El evento fue dedicado al ministro de la Juventud, Carlos Valdez, en reconocimiento a su compromiso y aportes en favor de la juventud dominicana.

Durante la inauguración, Castillo entregó un reconocimiento especial al ministro Valdez, quien además realizó el saque de honor para dejar oficialmente iniciado el campeonato.

Al tomar la palabra, el ministro agradeció a ABADINA por la dedicatoria y valoró el trabajo que viene realizando la institución en beneficio de cientos de jóvenes del Distrito Nacional. En ese mismo escenario, anunció la donación de 30 canchas movibles, destinadas a los clubes participantes del torneo U19, como parte del proyecto “Una Cancha para Mi Barrio”, iniciativa impulsada por el Ministerio de la Juventud para fomentar el deporte y la sana recreación en las comunidades.

En la mesa principal acompañaron al presidente de ABADINA y al ministro, el vicepresidente ejecutivo de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL), licenciado Junior Páez; el viceministro de Deportes Kennedy Vargas; así como las inmortales del deporte Teresa Durán y Matilde Guerrero, quienes dieron respaldo institucional y deportivo al importante evento.

Con la presencia de dirigentes, entrenadores, atletas y autoridades deportivas, la apertura del torneo reafirma el compromiso de ABADINA con el desarrollo integral de la juventud a través del baloncesto, consolidando este evento como una de las principales vitrinas del talento emergente del Distrito Nacional.