nba
Towns anota 28 puntos con 11 rebotes en la victoria de los Knicks sobre los Bulls
El dominicano encabeza la liga profesional de baloncesto de los Estados Unidos con 39 partidos de doble-doble.
Karl-Anthony Towns anotó 28 puntos y capturó 11 rebotes para su 39.º doble-doble, el mejor de la NBA, y los Knicks de Nueva York resistieron la noche del domingo por 105-99 ante unos Bulls de Chicago para imponerse y lograr su segunda victoria consecutiva.
Towns encestó seis puntos seguidos —con un triple, una bandeja y un tiro libre— después de que Chicago tomara ventaja 95-94 con 3:52 por jugar en el tiempo reglamentario gracias a un triple de Matas Buzelis. Mikal Bridges convirtió otro triple con 27 segundos restantes, y Jalen Brunson sentenció el partido con dos tiros libres.
Brunson sumó 19 puntos y nueve asistencias para ayudar a Nueva York a propinarles a los Bulls su novena derrota consecutiva, su peor racha desde una seguidilla de 10 caídas en enero de 2019.
Landry Shamet aportó 16 puntos para los Knicks, que a menudo tienen problemas de puntería y lanzaron para 44,7% de campo, después de remontar un déficit de 18 puntos en el cuarto periodo para vencer a Houston 108-106 en Nueva York el sábado.
Buzelis terminó con 15 puntos para Chicago. Jalen Smith tuvo 12 antes de salir en el tercer cuarto por rigidez en la pantorrilla derecha, e Isaac Okoro anotó 12. Guerschon Yabusele registró 11 puntos y 13 rebotes.