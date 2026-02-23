El Thunder frena a los Cavs y LeBron llega a 1,600 partidos en la NBA

El superastro LeBron James llegó este domingo a la estratosférica cifra de 1.600 partidos jugados en la NBA, en una jornada en la que Oklahoma City Thunder acabó con la racha de victorias de los Cleveland Cavaliers.

Los Boston Celtics derrotaron 111-89 de visita a los Lakers en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, en una jornada memorable en la que LeBron James se convirtió en el segundo jugador en llegar a 1,600 partidos en la NBA.

LeBron, de 41 años, disputó 34 minutos en los que anotó 20 puntos y cinco asistencias.

De esta manera, King James quedó a once partidos de igualar el récord del legendario Robert Parish (1.611), el jugador que más encuentros disputó en la historia de la NBA.

En el partido, Jaylen Brown anotó 32 puntos y Payton Pritchard aportó 30 desde la banca para la victoria de los Celtics.

"Salgo a la duela siendo agresivo y trato de sumar", dijo Pritchard al canal NBC. "No importa ser titular o suplente, al final lo que importa es aportar para que podamos seguir consiguiendo victorias".

thunder acaba con la racha de los cavs

Más temprano, Oklahoma City Thunder acabó con la racha de siete victorias consecutivas en la NBA de los Cleveland Cavaliers al derrotarlos 121-113 con un gran partido Cason Wallace.

"Debemos jugar como equipo y mover la pelota", dijo Wallace, la gran figura del partido con un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes ante los 18.203 aficionados que colmaron el Paycom Center, en Oklahoma City.

"Tengo mucha confianza, hemos mejorado nuestro nivel individual y simplemente salimos a divertirnos", añadió Wallace.

De esta manera, el líder de la Conferencia Oeste, con récord de 44 victorias y 14 derrotas, consigue una de sus victorias más significativas, dado que no contó con los lesionados Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Ajay Mitchell.

James Harden y Donovan Mitchell se destacaron en los Cavs con 20 puntos cada uno, mientras que Sam Merrill anotó en seis de sus 10 intentos desde la línea de tres.

La Barba, de 36 años y adquirido por Cleveland este mes a Los Angeles Clippers, promedia 24,7 puntos, 4,8 rebotes y 8,2 asistencias en 49 partidos en la temporada.

Cleveland cayó al cuarto puesto de la Conferencia Este con un récord de 36 triunfos y 22 derrotas.

En Inglewood, Desmond Bane anotó 36 puntos y Paolo Banchero sumó 16 unidades y ocho asistencias, mientras el Magic de Orlando resistió para imponerse 111-109 a los Clippers de Los Ángeles la noche del domingo.

Wendell Carter Jr. aportó 15 tantos y 14 rebotes, y Tristan da Silva anotó 13 para el Magic, que mejoró a 5-2 desde el 5 de febrero.

Kawhi Leonard dejó atrás una lesión en el tobillo para anotar 37 puntos, y Bennedict Mathurin agregó 21 y nueve rebotes desde la banca para los Clippers, que tienen marca de 4-5 desde el 2 de febrero. Mathurin falló un intento de triple para ganar el partido sobre la bocina.

Jordan Miller anotó 14 puntos por los Clippers.

En Phoenix, Donovan Clingan anotó 23 puntos, capturó 13 rebotes y bloqueó cuatro tiros para guiar a los Trail Blazers de Portland a una victoria 92-77 sobre los mermados Suns de Phoenix, el domingo por la noche.

Jerami Grant también sumó 23 unidades con 9 de 13 en tiros de campo. Los Trail Blazers se recuperaron de una fea derrota 157-103 ante los Nuggets de Denver el viernes y han ganado cinco de sus últimos siete partidos.

Portland construyó una ventaja de 20 tantos hacia el final del tercer cuarto y se conformó con una delantera de 71-57 al entrar al cuarto periodo. Collin Gillespie encestó dos triples para recortar la diferencia a 80-69 con 7:36 por jugar, pero Grant respondió con un triple para frenar el intento de remontada.

Gillespie lideró a Phoenix con 18 puntos, y Jalen Green aportó 13. Tras venir de una victoria en casa 113-110 en doble prórroga sobre Orlando el sábado, los Suns lanzaron apenas para 36,9% de campo y los 77 puntos fueron su cifra más baja de la temporada.

En Minneapolis, Tyrese Maxey anotó 39 puntos y repartió ocho asistencias, VJ Edgecombe encestó seis triples, la mayor cifra de su carrera, y terminó con 24 puntos, y los 76ers de Filadelfia vencieron la noche del domingo 135-108 a los Timberwolves de Minnesota para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas— todas por dobles dígitos.

Maxey convirtió 16 de 28 tiros de campo y encestó cuatro de los 21 triples de Filadelfia. Quentin Grimes aportó 19 puntos, incluidos cinco triples, y siete asistencias. Kelly Oubre Jr. sumó 18 puntos y cuatro robos.

Los Sixers llegaban tras una derrota 126-111 la noche del sábado en Nueva Orleans y volvieron a estar sin el pívot Joel Embiid, quien se perdió su tercer partido consecutivo desde el receso del Juego de Estrellas debido a molestias en la espinilla derecha. Embiid también se perdió tres de los últimos cinco partidos antes del receso por molestias en la rodilla derecha.

Minnesota vio cortada su racha de tres victorias. Anthony Edwards anotó 19 de sus 28 puntos en la primera mitad para los Timberwolves. Jaden McDaniels añadió 19 y Julius Randle anotó 18.

En Washington, LaMelo Ball encestó 10 triples, la mayor cifra de su carrera, y anotó 37 puntos para ayudar a los Hornets de Charlotte a arrollar la noche del domingo por 129-112 a los Wizards de Washington, para completar una barrida de cuatro partidos en la temporada.

Ball intentó 15 triples. Kon Knueppel sumó 28 puntos y Brandon Miller aportó 22. Los Hornets encestaron 12 de 14 triples en el tercer cuarto para abrir el partido, y terminaron con 25 de 46 desde larga distancia.

Bilal Coulibaly anotó 15 de sus 17 puntos en el primer cuarto por Washington. Los Wizards cayeron a 16-40, al desperdiciar la oportunidad de lograr su primera racha de tres victorias seguidas desde febrero de 2025.

Charlotte había perdido tres de cuatro desde que una racha de nueve triunfos terminó justo antes del receso del Juego de Estrellas. Los Hornets (27-31) son décimos en la Conferencia Este, a medio partido de Atlanta y con 1 1/2 juegos de ventaja sobre Milwaukee.

Knueppel encestó cinco triples y lidera la NBA con 198 esta temporada. Está a nueve de superar el récord de triples para un novato establecido por Keegan Murray en 2022-23.

En Indianápolis, Khris Middleton anotó 25 puntos y P.J. Washington sumó 23 para liderar a los Mavericks de Dallas sobre los Indiana Pacers 134-130 el domingo, poniendo fin a una racha de 10 derrotas consecutivas.

Middleton también registró siete rebotes y siete asistencias, y fue uno de seis jugadores de los Mavs que anotaron en dobles dígitos. Washington capturó nueve rebotes, y Marvin Bagley III aportó 12 unidades y 11 rebotes. Dallas cortó su peor racha desde las seguidillas de 10 y 15 derrotas en 1997-98, y ganó por primera vez desde el 22 de enero, cuando venció a Golden State.

El alero All-Star Pascal Siakam regresó tras perderse tres partidos y lideró a los Pacers con 30 puntos, además de tomar ocho rebotes. Andrew Nembhard terminó con 22 tantos y 11 asistencias. Jarace Walker añadió 18 unidades, nueve rebotes y seis asistencias.

En Milwaukee, Immanuel Quickley anotó 32 puntos y los Raptors de Toronto vencieron el domingo 122-94 a los Bucks para cortar la racha de tres victorias de Milwaukee.

Brandon Ingram, de Toronto, sumó 22 puntos, y Sandro Mamukelashvili añadió 19. Quickley acertó 5 de 11 intentos de triples y aportó nueve asistencias y tres rebotes.

Ryan Rollins y Kevin Porter Jr. encabezaron a los Bucks con 21 puntos cada uno. Cam Thomas anotó 15 saliendo desde la banca. Milwaukee perdió apenas por segunda vez en sus últimos ocho partidos.

Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, se perdió su 11mo partido consecutivo desde que se distendió la pantorrilla derecha el 23 de enero. Los Bucks tienen marca de 15-15 con Antetokounmpo y de 9-16 sin él esta temporada.

Myles Turner, quien figuraba como duda por una distensión en la pantorrilla derecha en el reporte de lesionados de los Bucks, anotó 14 puntos con 6 de 11 en tiros de campo en su primer partido desde el 12 de febrero.

En Atlanta, Jalen Johnson anotó 26 puntos y capturó 12 rebotes, y los Hawks remontaron una desventaja de 11 puntos en el cuarto periodo para vencer 115-104 a Brooklyn el domingo, en la cuarta derrota consecutiva de los Nets.

CJ McCollum sumó 16 unidades y ocho rebotes en su primera titularidad desde que se unió a los Hawks como parte de un traspaso que envió a Trae Young a los Wizards. Jock Landale aportó 17 tantos en 16 minutos desde la banca, al encestar sus tres triples. Onyeka Okongwu clavó una volcada atronadora sobre Nic Claxton en el tercer cuarto y terminó con 13 puntos, 11 rebotes y dos tapones.

Michael Porter Jr. encabezó a los Nets con 18 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Claxton regresó tras perderse tres partidos por lesiones en el tobillo y la cadera, y finalizó con 15 unidades, ocho rebotes y cinco asistencias.