¿Quiénes se pondrán los tenis de Andrés y Jean?

Son unos tenis bien difíciles de llenar. De hecho, pertenecen a los dos mejores jugadores de la parte trasera de la cancha en la historia del baloncesto dominicano.

Pero alguien tendrá que dar el paso al frente y, por lo menos, tratar de ser un fascimil razonable en la próxima ventana de la FIBA durante el proceso de clasificación para la Copa Mundial de Qatar, el año próximo.

República Dominicana enfrenta el día 26 a Estados Unidos en California, y el día 1 a Nicaragua, en Managua, para dar seguimiento al Grupo A de las Américas. Un total de 16 países lucha por siete puestos disponibles.

Sentidas serán las ausencias de Andrés Feliz (Real Madrid), el armador titular del equipo nacional y de Jean Montero (Valencia), el sexto hombre estrella de la selección. Ambos tienen compromisos con sus clubes en la Euroliga el mismo día del choque con los estadounidenses.

No se descarta que puedan integrar los 12 que enfrentarán a Nicaragua, pero siendo un rival mucho menos poderoso se intuye que su presencia no es tan necesaria como para hacerlos atravesar un par de océanos.

¿Sustituto ideal?

Un sustituto ideal pudo haber sido David Jones-García. Sin embargo, un par de detalles lo impiden: su contrato de doble vía con los Spurs de San Antonio y la lesión en un tobillo que finalizó su temporada por adelantado.

Gelvis Solano (Cupes) y Richard Bautista (Sameji) dejaron atrás su compromiso en el superior de Santiago para incluirse en las prácticas del entrenador Néstor García.

Conocen los sistemas, han florecido bajo las orientaciones del “Che” y son favoritos para integrar la selección en esta oportunidad.

Omar Silverio (Estudiantes, Primera FEB) ha tomado algunos minutos en la posición de armador en anteriores compromisos y es una opción viable.

Mike Torres Cuevas (Alicante, Primera FEB) y Marques Townes (Oviedo, Primera FEB) han sido convocados, pero tendrían que integrarse a los entrenamientos, previo su viaje desde España.

Un caso interesante es el de Jhery Matos, quien ve acción con el equipo Bigua en Uruguay. Al igual que los anteriores está en forma de juego, pero tiene la ventaja de que ya está en el país y ha practicado con el grupo.

Además de Matos, Solano y Bautista estuvieron en las primeras prácticas Rey Abad, Angel Delgado, Joel Soriano, Rey Abad, Anyeuri Castillo, Jassel Pérez y Luis David Montero.

García cuenta con la asistencia técnica de David Díaz, Abraham Disla y Sergio Jiménez.

El jueves, Dominicana visitará a Estados Unidos en el Frontware Arena de Oceanside, California mientras que el domingo 1 de marzo chocará con Nicaragua en el polideportivo Alexis Arguello de Managua.