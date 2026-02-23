CDP aplasta al GUG y se coloca a un paso de la semifinal en el Superior de Santiago

El Club Domingo Paulino (CDP) impuso su poder ofensivo y derrotó con autoridad 134-106 al Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG), en la primera jornada dominical en la continuación del XLVI Torneo de Baloncesto Superior de Santiago 2026.

Los dirigidos por Ruddy Martínez dominaron de principio a fin, ganando los cuatro parciales (32-23, 36-22, 29-36 y 37-25), con un tiempo en ventaja de 39:45 minutos y una corrida máxima de 15-0, reflejando un control absoluto del encuentro .

Por CDP, Gerónimo de la Rosa encabezó la ofensiva con 31 puntos, lanzando para un impresionante 78.6% de campo y 81.8% desde la línea de tres (9/11), le secundaron Adris De León y Xavier Reyes con 21 puntos cada uno; De León añadió 9 asistencias y Reyes tiró para un notable 88.9% de campo, Juan Junior Rosario aportó 19 unidades y 12 rebotes, mientras que Trashon Burrel sumó 15 puntos y Jeromy Rodríguez agregó 12 tantos y 8 rebotes, completando los seis mejores anotadores del CDP .

En la causa perdida, GUG tuvo como principales figuras a Wesley Saunders con 24 puntos (76.9% en tiros de campo), Christopher Santos con 22 tantos y Richard Polanco con 17 puntos y 11 rebotes, Kam Blue agregó 12 unidades, y Andy Molina encestó 9, siendo los cinco más destacados ofensivamente por los dirigidos por José Branche.

Colectivamente, CDP mostró una ofensiva demoledora al lanzar para 64.3% de campo (54/84), incluyendo 54.1% en triples (20/37), además de dominar los rebotes 48-33 y repartir 42 asistencias. También produjo 64 puntos en la pintura y 36 en contraataque, con una eficiencia colectiva superior (1.50 puntos por posesión frente a 1.19 de GUG), que pese a encestar 42 canastos y tirar para 47.2% de campo, no pudo sostener el ritmo ofensivo ni contener la alta efectividad del CDP, que consolidó así una de las actuaciones más contundentes del torneo.

El representativo de Los Jardines cerró el primer cuarto con ventaja de 32-23 sobre el Gregorio Urbano Gilbert (GUG), dominando el ritmo del partido desde el inicio, además de mantener la delantera durante 9:45 del parcial y alcanzar una máxima ventaja de 12 tantos (18-30).

El CDP se apoyó en una ofensiva demoledora en la primera mitad para imponerse 68-45 sobre el Gregorio Urbano Gilbert (GUG), con cuatro hombres en cifras dobles, Xavier Reyes comandó el ataque con 17 puntos, lanzando perfecto de campo (7/7), incluyendo 3/3 detrás del arco, le siguió Gerónimo de la Rosa con 13 tantos sin fallar en cinco intentos (5/5), mientras que Adris De León aportó 12 unidades y Jeromy Rodríguez sumó 10 puntos y 4 rebotes, consolidando el dominio ofensivo, que tiraron para un 67.4% de campo en la mitad.

Por el GUG, Wesley Saunders fue el más destacado con 16 puntos todos en el primer parcial y un 77.8% en tiros de campo (7/9), respaldado por Kam Blue con 10 tantos. Richard Polanco añadió 5 puntos y 4 rebotes, y tanto Anderson Mirambeaux como Héctor Maldonado contribuyeron con 4 unidades cada uno, intentando mantener a su equipo en juego.

La serie regular concluirá el próximo martes desde las 7:00 de la noche: GUG vs. Pueblo Nuevo y CDP vs. Fernando Plaza Valerio.