Abadina inaugura torneo juvenil U19 con la participación de 34 equipos

El club Ensanche Luperón triunfó este sábado 56-47 sobre el combinado de Nuevo Horizonte (H-5), en el partido inaugural del torneo de basket juvenil U19 del Distrito Nacional, con la participación de 28 equipos masculinos y seis femeninos.

Jeter Valdez fue el líder anotador del Luperón con 12 puntos, seguido de Cristopher Rosario con 11 tantos, Javier Ogando ligó 10 y Gerald Catillo coló nueve dígitos, mientras que los vencidos, Joendy Piña anotó 14 unidades y Iverson Feliz tuco 10 encestes.

El partido se celebró en el polideportivo del club Ensanche Luperón, en el sector capitalino del mismo nombre, el único de la jornada de apertura de la justa que organiza la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo.

Castillo destacó la especial dedicatoria al ministro de la Juventud de República Dominicana, Carlos José Valdez Matos, quien hizo acto de presencia en la ceremonia de apertura ante más de cuatrocientos atletas (408), 336 varones y 72 féminas, primer evento del año de Abadina.

También asistieron el viceministro de Deportes Kennedy Vargas, en representación del ministro Kelvin Cruz, y Junior Páez, vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), quien hizo lo propio por el titular federado Rafael Uribe.

Así como, el anfitrión Carlos Báez, presidente del club Ensanche Luperón; las Inmortales del Deporte Teresa Durán y Matilde Guerrero; Félix Lapaix, presidente del Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto del Distrito Nacional (Codaabal); y Rayner Moquete, presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales de Baloncesto (Ajuproba).

Por igual, los directivos de Abadina, Alex López secretario de Organización; y los vocales César Pilarte y Anthony Fernández; además de delegados, dirigentes y entrenadores de los diferentes clubes que integran a la Abadina y el Comité Ejecutivo 2025-2028.

Katiusca Estévez interpretó el Himno Nacional y la Inmortal Matilde Guerrero la invocación religiosa, para luego darle paso a las palabras de bienvenida de Carlos Báez, a Tatico Castillo con las centrales, y también hablaron Kennedy Vargas, Teresa Durán, y Valdez Matos.

El ministro Valdez Matos, quien con cuyas palabras cerró la ceremonia inaugural del torneo juvenil U19, anunció la entrega de 30 canchas móviles a la Abadina para ser repartidas a igual cantidad de clubes, como parte del proyecto “una cancha para mi barrio”.

“Este proyecto consiste de dotar de 200 canchas móviles al Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y a la provincia de Santo Domingo), y a San Cristóbal”, precisó Valdez Matos.