¿Otro 26 de febrero de gloria?

No será nada fácil, pero no hay nada imposible.

La República Dominicana tendrá un fuerte compromiso el próximo jueves cuando visite en California a los Estados Unidos en la segunda ventaja de los clasificatorios para la Copa Mundial de Baloncesto del año próximo en Qatar.

Los orientados por Néstor García tendrán un par de bajas seguras en las figuras de Andrés Feliz y Jean Montero, quien ese mismo día tendrán partidos de la Euroliga con sus equipos de España.

Además no se ha asegurado la presencia de Chris Duarte, otro de las estrellas dominicanas que brilla con luz propia en la llamada “Madre Patria”.

Estas bajas, junto a la fuerte competencia que supone cualquier equipo de esta disciplina con el uniforme del país de las barras y las estrellas, hace presagiar un choque bastante incómodo para los criollos.

Sin embargo, siempre hay que contar con el hambre, el deseo, la determinación del atleta dominicano.

Los partidos se ganan y se pierden en el terreno de juego. Y si se le agregan las manos prodigiosas del Che García –gestor de varios milagros al frente del equipo-, cualquier cosa es posible.

No es que la escuadra dominicano sea favorita ni mucho menos. Pero ese mismo día se cumplen tres años de la más importante victoria en la historia del básquetbol dominicano.

Fue en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, frente al equipo dueño de casa que contaba con todo su poderío, sus principales jugadores establecidos en Europa, liderados por Gabriel Deck y Facundo Campazzo.

Los dominicanos dieron la sorpresa. Superaron una amplia desventaja en la segunda mitad del partido, lograron el triunfo, clasificaron a la Copa Mundial del ese mismo año (2023) y dejaron fuera a los argentinos de ese certamen por primera vez en 40 años.

En el baloncesto casi siempre el favorito gana. Los “milagros” no son tan comunes. Pero suceden. Si los planes se alienan, con mucho trabajo y algo de suerte se pueden “construir”. Ojalá que este sea el caso.