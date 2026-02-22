Al Horford encesta 22 puntos con seis y triples y Golden State derrota a Denver

El dominicano Al Hoford encestó seis triples y terminó con 22 puntos y siete asistencias, Brandin Podziemski anotó 12 de sus 18 puntos en los últimos cinco minutos del cuarto cuarto y los Golden State Warriors vencieron el domingo 128-117 a los Denver Nuggets.

Horford puso a los Warriors en marcha desde el principio con un par de triples y 11 puntos en el primer cuarto.

Podziemski encestó 7 de 16 tiros y añadió 15 rebotes y nueve asistencias, poniendo fin a una racha de dos derrotas consecutivas para los Warriors, a pesar de no contar con Stephen Curry (rodilla), Kristaps Porzingis (enfermedad) y Jimmy Butler (rotura del ligamento cruzado anterior derecho). Draymond Green (espalda) también fue baja a última hora.

Moses Moody anotó 23 puntos y capturó siete rebotes para los Warriors. DeAnthony Melton añadió 20 puntos.

Nikola Jokic anotó 25 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias para Denver. Es el quinto triple-doble de Jokic en siete partidos, el 19.º de la temporada y el 183.º de su carrera.

Jamal Murray anotó 21 puntos para los Nuggets, que habían ganado tres de cinco partidos. Christian Braun anotó 18.

Tras una victoria por 54 puntos sobre Portland el viernes, Denver nunca estuvo por delante en la primera mitad. Los Nuggets remontaron en la segunda mitad antes de que Golden State cerrara el partido con una racha de 19-8.

Podziemski lideró a los Warriors con un par de triples y una canasta de rebote durante la racha. Horford añadió su sexto triple y entusiasmó al público del Chase Center.

Golden State amplió su ventaja a 76-67 en el segundo a pesar de que a Jokic le faltaba una asistencia para lograr su triple-doble antes del medio tiempo.