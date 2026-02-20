GUG propina cuarta derrota seguida al Cupes a pesar del récord de Solano

El club Gregorio Urbano Gilbert (GUG), del Ensanche Libertad, derrotó 103-97 al Cupes en el primer encuentro de la jornada de este jueves, correspondiente a la serie regular del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, teniendo como escenario la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

El norteamericano Wesley Sanderds encabezó la ofensiva del GUG con 21 puntos, ocho rebotes, cuatro recuperaciones y dos asistencias. Fue respaldado por Kam’Ron Blue, quien aportó 17 unidades, ocho asistencias y siete rebotes; Richard Polanco logró un doble-doble de 14 tantos y 17 capturas, además de cuatro asistencias; Anderson Mirambeaux sumó 14 puntos y tres rebotes; Cristopher Santos agregó 12 unidades y Héctor Maldonado terminó con 11 puntos.

Por el Cupes, Gelvis Solano comandó el ataque con 27 puntos y nueve asistencias; Oliver Ferreira añadió 19 tantos; Anthony Lawrence registró 14 unidades y 15 rebotes; Emmanuel Egbuta encestó 13 puntos y Luis Martínez cerró con 11 tantos.

El GUG dominó la primera mitad con ventaja de 56-42. Aunque el Cupes se llevó el primer cuarto 24-23, los del Ensanche Libertad impusieron su ritmo en el segundo parcial 33-18, apoyados en la brillante labor ofensiva de Sanderds, quien anotó 12 puntos en ese tramo.

Tras el descanso, el Cupes reaccionó y ganó el tercer período 37-19 para entrar al último cuarto con ventaja 79-75. Sin embargo, el GUG cerró con determinación el parcial final 28-19 para asegurar su segunda victoria del torneo, colocando su récord en 2-6. Para el Cupés fue su cuarta derrota consecutiva, concluyendo la serie regular con marca de 5-5.

solano, nuevo rey de las asistencias

Durante el encuentro, Gelvis Solano repartió nueve asistencias para convertirse en el líder absoluto en asistencias en una temporada del Baloncesto Superior de Santiago, alcanzando 108, superando las 96 que ostentaba Richard Bautista en el formato de 10 partidos y las 105 del inmortal del deporte dominicano José Domínguez en el formato de 15 encuentros.

Las acciones continúan el domingo 22 del presente mes con una doble cartelera desde las 11:30 de la mañana. A primera hora se enfrentarán el Gregorio Urbano Gilbert (GUG) y el Club Domingo Paulino (CDP), mientras que en el cierre chocarán Fernando Plaza Valerio y Pueblo Nuevo.