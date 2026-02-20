CDP, encabezado por Rosario, impone su dominio y vence al Sameji en superior de Santiago

El Club Domingo Paulino (CDP) consolidó su fortaleza colectiva al derrotar 89-83 al Club Sameji en el Juego No. 26 del XLVI Torneo de Baloncesto Superior de Santiago 2026, celebrado la noche del jueves en la continuación del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

Los dirigidos por Ruddy Martínez dominaron en los primeros tres períodos, lo que les permitió construir una ventaja que llegó a ser de 22 puntos (64-42). Aunque Sameji ganó el último cuarto 22-12, la reacción fue insuficiente, CDP dominó el encuentro durante 39:37 minutos de acción, mostrando mayor control y eficiencia en los momentos determinantes

En el plano individual, Juan Junior Rosario encabezó la ofensiva del CDP con 18 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia, respaldado por Adris De León con 16 unidades, 7 rebotes y 5 asistencias. Jeromy Rodríguez aportó 13 puntos y 7 rebotes, Trashon Burrell sumó 12 tantos con 7 capturas y 5 asistencias, mientras que Gerónimo De La Rosa agregó 9 puntos. Colectivamente, CDP lanzó para un 42% de campo (34/81), dominó los rebotes 49-43, consiguió 31 puntos en contraataque y 18 en segundas oportunidades, además de encestar un sólido 78.9% desde la línea de tiros libres.

Por Sameji, BJ Fitzgerald y Brahian Méndez lideraron el ataque con 14 puntos cada uno; Méndez añadió 5 rebotes y 4 asistencias, mientras que Fitzgerald contribuyó con 3 rebotes y 4 asistencias. Jordan Gerónimo terminó con 13 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias; Alanzo Frink agregó 10 tantos y 4 rebotes, y el veterano Alex Abreu aportó 8 puntos y repartió 8 asistencias. Como conjunto, Sameji tiró para un 43.9% de campo (29/66), encestó 7 triples, repartió 26 asistencias y sumó 24 puntos en contraataque, pero los 8 puntos de segunda oportunidad y la desventaja en rebotes terminaron marcando la diferencia en el resultado final.

En un primer cuarto de alto ritmo e intensidad, el Club Domingo Paulino (CDP) impuso su dominio para cerrar arriba 25-19 sobre Sameji, respaldado por una ofensiva eficiente del 47.8% en tiros de campo y un sólido 58.8% en lances de dos puntos.

Al concluir la primera mitad, el Club Domingo Paulino (CDP) impuso su ritmo y se marchó al descanso con ventaja de 54-42 sobre Sameji, tras dominar este parcial 29-23. La ofensiva del equipo de los Jardines fue encabezada por Juan Junior Rosario, quien sumo 13 puntos con un efectivo 6/9 de campo y 5 rebotes, acompañado por Trashon Burrell con 6 tantos, mientras que Adris De León y Jeromy Rodríguez aportan 9 y 7 puntos respectivamente, consolidando un ataque equilibrado y eficiente. Por Sameji, Alanzo Frink lidero esta parte del juego con 10 unidades y una notable efectividad de 5/6 en tiros de campo, seguido por Brahian Méndez con 9 tantos y Alex Abreu y BJ Fitzgerald con 6 puntos cada uno.

El torneo entra en su momento más emocionante, donde cada posesión puede definir el destino de los equipos rumbo a la clasificación en la fase final de la serie regular que continuará este domingo desde las 11:00 de la mañana con doble jornada: GUG vs CDP y Pueblo Nuevo vs Fernando Plaza Valerio.