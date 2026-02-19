Sabonis y LaVine, de los Kings, quedan fuera por el resto de la campaña de la NBA

El pívot de los Sacramento Kings, Domantas Sabonis, y el base Zach LaVine se perderán el resto de la temporada tras someterse a cirugías el miércoles.

Sabonis, tres veces All-Star, promedió 15,8 puntos y lideró al equipo 11,4 rebotes en 19 partidos esta temporada. Fue utilizado con moderación desde que sufrió un desgarro de menisco en noviembre, jugando en siete de los últimos ocho partidos de Sacramento en enero y apareciendo solo uno en febrero.

Sabonis, de 29 años, fue operado en Los Ángeles y comenzará su rehabilitación pronto. El equipo dijo que será reevaluado antes del inicio del campo de entrenamiento.

LaVine se sometió a una cirugía para reparar un tendón del meñique derecho. El base de 30 años, que fue un tema candente en la fecha límite de traspasos, está en su segunda temporada con los Kings. Promedió 19,2 puntos y 2,3 asistencias en 39 partidos.

Los Kings también dijeron que el pívot suplente Dylan Caldwell se hizo una resonancia magnética en el tobillo izquierdo que reveló un esguince de tobillo. Será reevaluado en cuatro semanas.