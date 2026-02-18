Fitzgerald encesta 29, Sameji vence 102-101 al Plaza Valerio en superior de Santiago

El norteamericano BJ Fitzgerald encestó 29 puntos para encabezar a cinco jugadores del Sameji con cifras dobles en anotación y guiar a su equipo a su séptima victoria en la serie regular, tras imponerse 102-101 al Club Fernando Plaza Valerio en el cierre de la jornada de este martes del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, celebrado en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

Fitzgerald fue respaldado por Brahiam Méndez, quien aportó 27 puntos, seis rebotes y tres asistencias; Eloy Vargas logró un doble-doble de 17 unidades y 14 rebotes, además de cuatro asistencias; Richard Bautista también registró doble-doble con 14 puntos y 12 asistencias, sumando cuatro recuperaciones; y Randy Ovalle agregó 10 tantos y cuatro tableros.

Por Plaza Valerio sobresalieron Oliver García con 37 puntos y cuatro rebotes; Juan Miguel Suero con 19 tantos, 10 asistencias y siete rebotes; Emmanuel Omogbo con 16 unidades y seis capturas; y Raimer Santana con 11 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias.

un cierre no apto para cardíacos

El partido se definió en los segundos finales. Con 3:21 por jugar, Oliver García encestó un triple para empatar el marcador a 96. Eloy Vargas recibió falta y convirtió uno de dos tiros libres para devolver la ventaja al Sameji (97-96).

Posteriormente, Brahiam Méndez amplió la diferencia desde la línea (99-96). Sin embargo, Raimer Santana respondió con un triple restando 1:12 para igualar las acciones a 99.

Jordan Gerónimo anotó un tiro libre para el 100-99 a favor del Sameji, pero Juan Miguel Suero logró una penetración que puso arriba al Plaza 101-100 con 30.6 segundos en el reloj.

En la última posesión, Richard Bautista consiguió una jugada de falta y vale ante Santana, anotando el canasto que colocó el 102-101 definitivo con 5.1 segundos por jugar.

Aunque falló el tiro libre adicional, Sameji defendió con éxito la última ofensiva para asegurar la victoria.

Los actuales campeones del Plaza Valerio dominaron el primer cuarto 36-26. Sameji reaccionó en el segundo parcial 27-20, pero se fue al descanso abajo 56-53. En la primera mitad, Plaza contó con tres jugadores en cifras dobles: Suero (13 puntos), García (12) y Omogbo (11).

próximos encuentros

La acción continúa este jueves con doble cartelera: Cupes enfrentará al GUG en el primer partido, y el CDP se medirá a Plaza Valerio en el cierre de la jornada.