Lo mejor y lo peor de un movido Juego de Estrellas de la NBA

Si aun así no te gustó el formato más nuevo del Juego de Estrellas de la NBA, probablemente es que simplemente no te gustan los Juegos de Estrellas.

Ese pareció ser el consenso en el mundo del deporte después de que el torneo todos contra todos de Estados Unidos contra el resto del mundo del domingo produjera tres emocionantes minipartidos y varias actuaciones individuales impresionantes. Algo en el planteamiento obligó a estas estrellas a rendir en esta exhibición a un nivel mucho más cercano a la competencia real de lo habitual.

“Creo que, sinceramente, todos los equipos querían ganar”, indicó Devin Booker, de Phoenix, integrante del conjunto Stars que resultó vencedor.

No es una afirmación menor sobre un evento que se había convertido en una seudocompetencia de mitad de temporada sin sentido, en una farsa que hacía perder el tiempo a los aficionados y producía un espéctaculo televisivo imposible de ver. Los jugadores simplemente intentaban terminar cuanto antes.

Esa es precisamente la razón por la que la NBA concibió su cuarto formato en cuatro años, al enfrentar un equipo del Mundo y dos equipos de estadounidenses para disputar partidos de 12 minutos.

Para sorpresa de quienes asumían que este evento no tenía salvación, en realidad funcionó para la mayoría.

“Yo lo he estado pidiendo, los aficionados lo han estado pidiendo, los medios lo han estado pidiendo, y siento que después de hoy, creo que todos pueden ver que la competencia está ahí”, comentó Karl-Anthony Towns, el dominicano que jugó para el equipo del Mundo. “Creo que hoy todos lo dimos, aportamos un sentido de esfuerzo. Espero que los aficionados y todos ustedes lo aprecien”.

Sin embargo, no se concretó un desenlace de estadounidenses contra el resto del mundo. En su lugar, el equipo de estadounidenses ligeramente más jóvenes arrolló al equipo de estadounidenses ligeramente mayores.

Aun así, ese desenlace tuvo sus puntos entretenidos.

La NBA no ha declarado un formato para el Juego de Estrellas del próximo año en Phoenix, y el componente del Mundo tiene problemas potenciales dependiendo de cuántos jugadores internacionales estén teniendo temporadas dignas de ser All-Star.

Varios jugadores, entre ellos LeBron James y Kawhi Leonard, señalaron que todavía quieren un regreso al formato clásico de Este contra Oeste, el que produjo suficientes malos partidos como para obligar a la NBA a intentar algo diferente en primer lugar.

Cuesta imaginar que el baloncesto en su estado actual produzca un Juego de Estrellas significativamente mejor que este, pero no todo en el fin de semana del All-Star en el Intuit Dome fue agradable.

Los altibajos de un fin de semana movido en Inglewood:

clavadas deslucidas

Justo cuando la NBA podría tener arreglado su Juego de Estrellas, el Concurso de Clavadas fue lo bastante decepcionante como para provocar que los aficionados debatieran cómo salvar una competencia venerable que se está quedando sin impulso.

El evento inmortalizado por figuras como Julius Erving, Michael Jordan y Kobe Bryant fue mayormente atractivo por malas razones este año, aunque Keshad Johnson de Miami lo hizo lo suficientemente bien como para unirse a Damian Lillard, el campeón del Concurso de Triples, en una barrida de jugadores nacidos en Oakland de los dos eventos principales del All-Star del sábado.

En la ronda inicial, el pívot de los Lakers Jaxson Hayes hizo un intento que atrajo críticas en internet de sus propios aficionados. Jase Richardson de Orlando sufrió una caída espantosa sobre la espalda y la cabeza cuando su brazo golpeó el tablero en un intento de giro de 360 grados. Richardson estaba bien, pero el momento aterrador subrayó los peligros de este evento.

Johnson ganó scuando Carter Bryant de San Antonio no pudo completar una impresionante segunda clavada después de haber obtenido un 50 perfecto en la primera.

¿Puede la NBA convencer a las estrellas de volver al concurso? ¿Pueden los participantes redescubrir la creatividad que llevó a Blake Griffin a saltar sobre un auto, a Gerald Green a apagar con un soplido la vela de un bizcocho en el aro, a Dwight Howard a ponerse una capa y a Vince Carter a meter todo el brazo en la canasta?

Eso no es pan comido.

la ráfaga de kawhi

Kawhi Leonard anotó 31 puntos en 12 minutos mientras guiaba a su equipo a la victoria en el tercer minipartido del domingo. El siete veces All-Star encestó 11 de 13, con seis triples, deslumbrando a sus compañeros All-Stars e incluso provocando que Victor Wembanyama, de 2,24 metros, intentara marcarlo por desesperación.

Si el equipo de Leonard hubiera ofrecido más resistencia en la final, probablemente hubiera sido el MVP en lugar de Anthony Edwards. Leonard anotó apenas un punto, y se le vio sin energía, al igual que sus compañeros, en su tercer partido consecutivo.

“Eso es lo que la afición local quería ver. Me alegra haber podido hacer algo en ese partido”, dijo Leonard.

el dominio de dame

Durante su año alejado del juego por lesión, Lillard le recordó al mundo por qué es uno de los mejores tiradores de su generación con una actuación estelar para ganar el Concurso de Triples por tercera vez. Se une a Larry Bird y Craig Hodges como los únicos jugadores en lograrlo.

El escolta de Portland, de 35 años, contuvo a Booker en una final tremendamente emocionante, al imponerse 29-27 cuando Booker falló sus últimos tres tiros.

Lillard se rompió el tendón de Aquiles el pasado abril, y su inclusión en este concurso comenzó inicialmente como una broma que tenía con un ejecutivo de la NBA. Pero el californiano de nacimiento recibió la llamada y estaba lo suficientemente sano como para encestar a placer en Inglewood.

Su actuación fue otro ejemplo de un regreso impresionante tras esa lesión grave. Jayson Tatum, quien también se rompió el tendón de Aquiles en los playoffs de la primavera pasada, ha vuelto a entrenar con el equipo de la G League de Boston.

Tras ver la actuación de Lillard, Stephen Curry anunció que va a competir en 2027, y espera que lo acompañe su “Splash Brother”, Klay Thompson.